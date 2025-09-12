Netanjahu potvrdil, že Charlieho Kirka nezavraždil, a jako mávnutím kouzelného proutku ví, že to byli islamisté
12. 9. 2025
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům.)
Benjamin Netanjahu ujistil konzervativce, že Charlieho Kirka rozhodně nezavraždil a jako mávnutím kouzelného proutku ví, že střelcem byl islamista. K tomuto závěru dospěl po provedení stejného důkladného vyšetřování, jaké provádí, když v Gaze exploduje fronta lidí na humanitární pomoc.
Netanjahuovo prohlášení bohužel způsobilo rozpaky u FBI, která se držela verze, že vrahem byl „radikální transgenderový aktivista“.
Potřebujeme urgentně vyjasnit, zda nyní tvrdíme, že vrahem byl radikální transgenderový islamista, nebo zda tiše opouštíme verzi o pro-trans antifa kulkách. Upřímně řečeno, je těžké držet krok s hasbarou. Nemáte tušení, jak těžká je moje práce!
Netanjahu je tak rozrušený, že se proti němu obrací mladí američtí konzervativci, že přerušil bombardování sedmi zemí, aby provedl mediální blitz. Nebojte se, slovo „blitz“ jsem použila metaforicky. Nebombarduje západní novináře... zatím.
Znepokojivé je, že mnoho fanoušků organizace Turning Point si všímá, že z Charlieho smrti těží nejvíce Izrael. Tito lidé jsou příliš mladí a ovlivnitelní, aby věděli, že Izrael byl nastrčen íránským studentem, který byl naštvaný, že Charlie ho špatně identifikoval. To je příběh, který budeme vyprávět, že?
Jak si dokážete představit, je to pro novináře jako já děsivá doba, protože se bojíme, že pokud se odchýlíme od správného narativu, můžeme být další na řadě.
Charlie odmítl pozvání navštívit Netanjahua v Izraeli jen dva týdny před svou smrtí. Svěřil se přátelům, že má podezření, že Izrael by ho mohl zabít za to, že se odchýlil od scénáře, a já osobnbě nechci udělat tuhle zasranou chybu!
Pokud jste si nebyli jisti, kdo Charlieho zabil, jsem si jistý, že skutečnost, že Netanjahu o něm nepřestává mluvit, vás přesvědčí o jeho nevině... Podívejte, prostě to přijměte, pokud víte, co je pro vás dobré...
Netanjahu je zjevně zdrcen smrtí sionisty, který se proti němu začal obracet. Charlie byl brilantním zastáncem genocidy a za to mu budeme navždy vděční, ale v týdnech před svou smrtí začal klást nepříjemné otázky ohledně Epsteina a dokonce naznačil, že 7. říjen byl proveden Izraelem samotným.
Najednou byl Charlie napadán za to, že není dostatečně sionistický a dostatečně pro-trumpovský, a pak ho transgender muslim zabil antifašistickou kulkou, aby Izrael vypadal špatně, a to tím, že odborně provedl útok, který vypadal jako práce týmu profesionálů. Viním z toho levicové univerzitní profesory. A Írán.
Vždy jsem byla absolutním zastáncem svobody slova, pokud jde o lidi, kteří říkají ty nejnenávistnější věci, jaké si lze představit, ale teď, když se lidé na internetu vysmívají svému fašistickému kolegovi, si myslím, že potřebujeme cenzuru sociálních médií. Musíme také poslat ICE na univerzity, aby shromáždili transsexuály a nakrmili jimi aligátory.
Zkusili jsme to jemnou cestou a nenávistný dav nás donutil k tomuto kroku. Charlie se opravdu snažil ukázat jim lepší cestu. Zdvořile diskutoval s lidmi a vysvětloval, proč jsou černošky příliš hloupé na to, aby měly skutečné zaměstnání, a proč by homosexuálové měli být ukamenováni k smrti. A co tito lidé udělali? Smáli se, když ho Izrael... tedy transgenderový islamista zabil. Představte si, jak být tak zasraně necitlivý, když právě zemřel náš oblíbený fašista!
