Rusové začali masivně šetřit na jídle a oblečení
12. 9. 2025Ruští občané stále více šetří na základních potřebách kvůli rychlému růstu cen, které i podle oficiálních údajů Rosstatu dosáhly od začátku války 40 %.
Za prvních sedm měsíců to bylo o 5,7 % méně než v lednu až červenci loňského roku a ve srovnání s lokálním maximem ze třetího čtvrtletí loňského roku byla nabídka investičního zboží v ekonomice již o 8,4 % nižší. Navíc je to nyní jen o 6 % více než průměrná měsíční hodnota roku 2019, dodávky strojů, zařízení a průmyslové elektroniky jsou nyní o 4,1 % vyšší než tehdy, stavební materiály o 10,6 %.
Údaje Rosstatu říkají, že investice rychle zpomalují. V první polovině roku přidaly 4,3 %, zatímco v prvním čtvrtletí činilo meziroční tempo růstu 8,7 % a ve druhém pouze 1,5 %.
V lednu se nabídka investičního zboží snížila o 1,5 %, poté se zvýšila, ale v červenci se podle výpočtů CMASF opět snížila o 1,2 %. Na začátku druhé poloviny roku byl nastíněn nový cyklus poklesu, uzavírají její odborníci. Změnil se i charakter poklesu: pokud to bylo na začátku roku způsobeno především poklesem dodávek strojírenského zboží, pak v posledních měsících je hlavním "negativním faktorem" snížení dodávek základních stavebních materiálů, poznamenávají odborníci CMASF.
Zdůrazňují, že se jedná o nepřímé hodnocení investiční aktivity. Hodnotu dodání základních investičních statků započítávají jako produkci a dovoz minus vývoz základních stavebních materiálů, investičních zařízení a vozidel (kromě domácích spotřebičů a elektroniky a automobilů). Změny jejich zásob nejsou brány v úvahu.
Společnosti přitom letos aktivně využívají rezervy: kvůli vysokým úrokovým sazbám je pro ně obtížné financovat běžné aktivity. Snížení zásob významného provozního kapitálu poskytlo významný odpočet z meziročního růstu HDP v prvním čtvrtletí, poznamenala centrální banka.
Investice do nehmotných aktiv se ve výpočtech CMASF také nezohledňují. To je do značné míry nesmyslné, ale vynucené nahrazení zahraničního softwaru ruským – podle nedávného odhadu CMASF to loni stálo ruskou ekonomiku 1,6 bilionu rublů.
Obrovské investice válečných let jsou obecně extrémně nízké kvality, ukázala analýza CMASF. Za pět let od roku 2020 do roku 2024 přidaly 36,5 % a HDP přidal 10,1 % – podle CMASF je to rekordní rozdíl za posledních 15 let. To však nepřinese návratnost, v kterou úřady doufají. Kromě nahrazení softwaru, který podle CMASF "nevytvořil ani tak novou hodnotu pro spotřebitele, jako spíše kompenzoval ztráty", jeho odborníci upozorňují na nízkou "vyrobitelnost" investic v posledních letech, jejich koncentraci v úzkém kruhu regionů (především v hlavním městě) a "nucenou povahu" – nejen v IT, ale také ve stavebnictví, kde značná část nárůstu byla adaptivní, méně "produktivní" než dříve, protože byla zaměřena na ochranu před sankcemi (především odstranění logistických omezení).
Investice přitom zohledňují nákup zbraní, a jak poznamenal spoluzakladatel analytického centra CASE, ekonom Sergej Alexašenko, nelze je izolovat od statistik.
Zdroj v ruštině: ZDE
