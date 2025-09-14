Doporučení znovu nosit roušky v MHD
14. 9. 2025 / Petr Haraším
Poslední tři roky, v září či říjnu, na IKEM zavedli možnost podání vakcín proti covidu a chřipce. Letos v září jsem IKEM opět s nadějí navštívil, leč se zlou jsem se potázal.
Loni jsem vakcínu na IKEM obdržel až v říjnu, což už bylo pozdě. Covid řádil jako pominutý, hodně a dlouho. Doufal jsem tedy v letošní září, nicméně nevedeme, nemáme, nezajímá.
Musíte, pane Harašíme, tentokráte zkusit cestu sice horší, ale za to delší. Volejte svého praktického šamana v místě bydliště. Ten vám pomůže, poskytne, napíchne.
Vláda našich moudrých kmetů, premiér všeho lidu a všeobecných lidských práv pro vyvolené národy historik Petr Gaza Fiala a ministr zdravotnictví a záhadné digitalizace Vlasta Leopard Válek už sice covid jednou zahnali do děr nicoty a beznaděje, ovšem ten prevít se vrací jako Babiš se Zemanem a Klausem.
Co se nevrací, nýbrž záhadně chybí? Vakcíny. Volal jsem promptně orlovského šamana první kategorie stran očkování zájemců o prevenci. Říkáte vakcínu proti covidu? Nic takového nemáme, nevíme, neslyšíme.
Kde se mám tedy optat, ptal jsem se.
Nevíme, zkuste třeba IKEM. Jako v minulých létech.
Na obranu praktického lékaře je nutno dodat, že o očkování lid nejeví zájem. Jestli to nebude tím, že zlatý premiér Fiala a stříbrný ministr Válek na otázky kolem covidu absolutně kašlou. Jelikož o očkování tudíž není zájem, můžeme se těšit na podzimní covidové chvilky, na ošklivé následky nezodpovědnosti lidské a na covidy delší až dlouhé, ač je v Česku neradi uznáváme, natož řešíme. Šířit šířit a šířit, kdykoli komukoli jakkoli – a hybaj do práce, lemplové, nemakačenka, levoty – jak velí dogma pravice.
Vláda vedená skvělou stranou klient korupčního systému přesto IKEM ráda. Tuze ráda. Tady smíme číst, že emisar premiéra profesora Fialy profesor poradce Netuka rád na dveře sauny tuká.
V páře aromatické, neb se stydí hovořit na veřejnosti, nesl poselství míru a dobrého bydla v době, kdy premiér Fiala tklivým hláskem hřímal z nory o nutnosti zažít příkoří, nuzotu a zlé časy – bo krize.
Pro spodinu bez rozdílu vah. Pochopitelně. Pro bohaté soudruhy naopak něco na zub. V sauně se domlouvala akce Kardio Port číslo 2 zde, tudíž pokračování dobré praxe z let minulých, kdy kupodivu byla u vlády tatáž ODS a fungoval Kardio Port číslo jedna. Jelikož je vládní strana velice náročná na provoz a na dače pro své ctnostmí opředené velitele, tak pak není čas na nějaké ty vakcíny a už vůbec ne informovat veřejnost.
Jak si někteří jistě rádi vzpomenou, v kauze IKEM se náš státník a podporovatel sebeobrany Izraele vyhlazením Gazy do posledního Palestince nechal vést dobrými radami české oligarchie, přikryt moudrostí Senátu a pravicových senátorů zde.
Kde letos seženu vakcínu proti covidu, zatím nevím, Chatbot nabízí přehršel možností, z nichž je jedna starší než druhá, jedno vím však naprosto jistě. Rusko se musí hodně bát, že už přišlo o světový primát v klient korupčním žebříčku, neb světový politik profesor Petr Fiala, nositel hodnot a morální veličina tisíciletí zavelel ke zteči a straníci zabrali fakt fest.
Pokud očkování není běžně dostupné a zájemce musí shánět informace a vakcínu po čertech ďáblech, tak co, tak se vám na to příště vykašle, jak říká klasik.
Haraším Petr Orlau
Ze země, kde jsme málem předstihli, jak Rusko (klient korupční systém), tak USA (očkování covid a dlouhý covid)
