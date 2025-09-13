Univerzity po celém světě přerušují vztahy s izraelskými akademickými institucemi kvůli válce v Gaze
13. 9. 2025
Vzdělávací instituce od Evropy po Jižní Ameriku bojkotují izraelské instituce
Stále více univerzit, akademických institucí a vědeckých organizací po celém světě přerušuje vztahy s izraelskými akademickými institucemi kvůli tvrzením, že se podílejí na akcích izraelské vlády vůči Palestincům.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo na tomto území zabito více než 63 000 lidí – většina z nich civilistů – a skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší. Odborníci podporovaní OSN potvrdili, že části Gazy, z nichž většina byla proměněna v ruiny, nyní čelí „uměle vyvolané“ hladomoru.
V reakci na to se stále více akademických institucí distancuje od izraelských institucí. V loňském roce Federální univerzita v Ceará v Brazílii zrušila summit o inovacích s izraelskou univerzitou, zatímco řada univerzit v Norsku, Belgii a Španělsku přerušila styky s izraelskými institucemi. Další, včetně Trinity College v Dublinu, následovaly tento rok v létě.
Amsterdamská univerzita ukončila studentský výměnný program s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě a Evropská asociace sociálních antropologů prohlásila, že nebude spolupracovat s izraelskými akademickými institucemi, a vyzvala své členy, aby následovali jejího příkladu.
Ačkoli ne všichni, kdo podnikají tyto kroky, podporují obecný akademický bojkot, hnutí odráží obavy z vazeb mezi akademickou sférou, armádou a vládou v Izraeli.
Stephanie Adamová z Palestinské kampaně za akademický a kulturní bojkot Izraele uvedla, že izraelské akademické instituce jsou spoluviníky „desítky let trvajícího režimu vojenské okupace, koloniálního apartheidu a nyní genocidy“, a dodala, že „univerzity mají morální a právní povinnost ukončit vztahy s izraelskými univerzitami, které se na tom podílejí“.
Jen málo institucí ve Velké Británii, Francii a Německu však oznámilo, že přerušuje vztahy s izraelskou akademickou sférou, a organizace Universities UK (UUK) uvedla, že akademický bojkot nepodporuje.
„Jako zastupující orgán má Universities UK dlouhodobě veřejný postoj, že se zavazuje k volné výměně myšlenek bez ohledu na národnost nebo místo. Proto nepodporujeme plošné akademické bojkoty, protože by to představovalo porušení akademické svobody,“ uvedl mluvčí UUK.
„Poskytují kurzy a tituly tajné službě, policii a vládním agenturám, které denně utlačují Palestince,“ řekl.
K akademickému bojkotu Pappé řekl: „Je to velmi tvrdá a náročná, byť nezbytná diskuse s izraelskými akademickými institucemi, která jim osvětluje jejich odpovědnost a to, že jsou organickou součástí utlačovatelského systému. Tato realita trvá již 77 let a izraelská akademická obec je nyní informována, že takové chování má svou cenu.“
Ghassan Soleiman Abu-Sittah, britsko-palestinský chirurg a rektor Univerzity v Glasgow, uvedl, že studenti a akademici po celém Spojeném království prosazují akademický bojkot Izraele, ale jsou blokováni správními orgány univerzit.
V důsledku toho podle něj vědci podnikají neoficiální kroky.
„Morální pobouření nad tím, co Izraelci dělají, vede stále více akademiků k osobnímu rozhodnutí, že nebudou spolupracovat na společných projektech s Izraelci,“ řekl.
Zda má přerušení akademických vazeb nějaký dopad na vědce v Izraeli nebo na Netanjahuovu vládu, je předmětem debaty, přičemž některé zdroje z izraelské akademické obce tvrdí, že to nemá vliv na jejich výzkum ani na vztahy s dlouholetými spolupracovníky.
To by se však mohlo změnit, pokud se hnutí bude dále šířit, přičemž odborníci poukazují na význam spolupráce mezi izraelskými institucemi a univerzitami Ivy League i západoevropskými univerzitami.
Navíc by blokování financování výzkumu mohlo být velmi problematické jak pro izraelské univerzity, tak pro celou zemi, vzhledem k tomu, že izraelská ekonomika je silně založena na vědě a technologii.
Tyto obavy jsou velmi reálné: od roku 2021 Izrael obdržel z programu EU Horizont Evropa pro vědecký výzkum čistou částku 875,9 milionu eur. V červenci však Evropská komise navrhla částečné pozastavení účasti Izraele v programu Horizont Evropa.
„Návrh se dotkne izraelských subjektů účastnících se programu EIC Accelerator, který se zaměřuje na start-upy a malé a střední podniky s disruptivními inovacemi a novými technologiemi, které mají potenciální dvojí využití, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, dronů a umělé inteligence,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier.
V současné době se pozastavení programu jeví jako nepravděpodobné, protože 10 členských států se domnívá, že je lepší udržovat s Izraelem otevřený dialog. Přetrvávají však obavy, že Izrael by mohl být vyloučen z nástupnického programu Horizon Europe, který má být zahájen v roce 2028.
Adam uvedl, že existují známky toho, že akademické akce mají účinek, a poznamenal, že v květnu 2024 izraelská vláda vyčlenila 22 milionů eur konkrétně na boj proti akademickému bojkotu vedenému Palestinci, zatímco podíl Izraele na financování výzkumu EU klesl.
Pokud přestanou plynout peníze a vyschne prestižní spolupráce, existuje také obava, že vědci opustí Izrael, možná navždy, a podpoří tak „odliv mozků“, který je již nyní problémem v medicíně.
Zatímco izraelští vědci řekli, že akademická sféra je nesprávným cílem bojkotů, a někteří odborníci tvrdí, že akademický bojkot sám o sobě nebude účinný, jiní tvrdí, že tento přístup je mocným nástrojem.
