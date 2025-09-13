Univerzity po celém světě přerušují vztahy s izraelskými akademickými institucemi kvůli válce v Gaze

13. 9. 2025

čas čtení 6 minut
 
Vzdělávací instituce od Evropy po Jižní Ameriku bojkotují izraelské instituce

Stále více univerzit, akademických institucí a vědeckých organizací po celém světě přerušuje vztahy s izraelskými akademickými institucemi kvůli tvrzením, že se podílejí na akcích izraelské vlády vůči Palestincům.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo na tomto území zabito více než 63 000 lidí – většina z nich civilistů – a skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší. Odborníci podporovaní OSN potvrdili, že části Gazy, z nichž většina byla proměněna v ruiny, nyní čelí „uměle vyvolané“ hladomoru.

V reakci na to se stále více akademických institucí distancuje od izraelských institucí. V loňském roce Federální univerzita v Ceará v Brazílii zrušila summit o inovacích s izraelskou univerzitou, zatímco řada univerzit v Norsku, Belgii a Španělsku přerušila styky s izraelskými institucemi. Další, včetně Trinity College v Dublinu, následovaly tento rok v létě.
 

 
Amsterdamská univerzita ukončila studentský výměnný program s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě a Evropská asociace sociálních antropologů prohlásila, že nebude spolupracovat s izraelskými akademickými institucemi, a vyzvala své členy, aby následovali jejího příkladu.

Ačkoli ne všichni, kdo podnikají tyto kroky, podporují obecný akademický bojkot, hnutí odráží obavy z vazeb mezi akademickou sférou, armádou a vládou v Izraeli.

Stephanie Adamová z Palestinské kampaně za akademický a kulturní bojkot Izraele uvedla, že izraelské akademické instituce jsou spoluviníky „desítky let trvajícího režimu vojenské okupace, koloniálního apartheidu a nyní genocidy“, a dodala, že „univerzity mají morální a právní povinnost ukončit vztahy s izraelskými univerzitami, které se na tom podílejí“.
 
Jen málo institucí ve Velké Británii, Francii a Německu však oznámilo, že přerušuje vztahy s izraelskou akademickou sférou, a organizace Universities UK (UUK) uvedla, že akademický bojkot nepodporuje.

„Jako zastupující orgán má Universities UK dlouhodobě veřejný postoj, že se zavazuje k volné výměně myšlenek bez ohledu na národnost nebo místo. Proto nepodporujeme plošné akademické bojkoty, protože by to představovalo porušení akademické svobody,“ uvedl mluvčí UUK. 

Izraelský historik Ilan Pappé uvedl, že bojkoty by izraelské akademické obci ukázaly, že chování země má své důsledky. 

 Ilan Pappé zpochybnil, že mnoho akademiků sympatizuje s utrpením Palestinců. „Kdyby tomu tak bylo, viděl bych je mezi několika stovkami odvážných Izraelců, kteří demonstrují proti válce, protože jde o genocidu, a ne proto, že se nepodařilo osvobodit rukojmí (demonstrace, které jsou v Izraeli považovány za nelegální),“ řekl a dodal, že drtivá většina izraelských akademiků neodmítá sloužit v armádě své země.

„Poskytují kurzy a tituly tajné službě, policii a vládním agenturám, které denně utlačují Palestince,“ řekl.

K akademickému bojkotu Pappé řekl: „Je to velmi tvrdá a náročná, byť nezbytná diskuse s izraelskými akademickými institucemi, která jim osvětluje jejich odpovědnost a to, že jsou organickou součástí utlačovatelského systému. Tato realita trvá již 77 let a izraelská akademická obec je nyní informována, že takové chování má svou cenu.“

Ghassan Soleiman Abu-Sittah, britsko-palestinský chirurg a rektor Univerzity v Glasgow, uvedl, že studenti a akademici po celém Spojeném království prosazují akademický bojkot Izraele, ale jsou blokováni správními orgány univerzit.

V důsledku toho podle něj vědci podnikají neoficiální kroky.

„Morální pobouření nad tím, co Izraelci dělají, vede stále více akademiků k osobnímu rozhodnutí, že nebudou spolupracovat na společných projektech s Izraelci,“ řekl.

Zda má přerušení akademických vazeb nějaký dopad na vědce v Izraeli nebo na Netanjahuovu vládu, je předmětem debaty, přičemž některé zdroje z izraelské akademické obce tvrdí, že to nemá vliv na jejich výzkum ani na vztahy s dlouholetými spolupracovníky.

To by se však mohlo změnit, pokud se hnutí bude dále šířit, přičemž odborníci poukazují na význam spolupráce mezi izraelskými institucemi a univerzitami Ivy League i západoevropskými univerzitami.

Navíc by blokování financování výzkumu mohlo být velmi problematické jak pro izraelské univerzity, tak pro celou zemi, vzhledem k tomu, že izraelská ekonomika je silně založena na vědě a technologii.

Tyto obavy jsou velmi reálné: od roku 2021 Izrael obdržel z programu EU Horizont Evropa pro vědecký výzkum čistou částku 875,9 milionu eur. V červenci však Evropská komise navrhla částečné pozastavení účasti Izraele v programu Horizont Evropa.

„Návrh se dotkne izraelských subjektů účastnících se programu EIC Accelerator, který se zaměřuje na start-upy a malé a střední podniky s disruptivními inovacemi a novými technologiemi, které mají potenciální dvojí využití, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, dronů a umělé inteligence,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier.

V současné době se pozastavení programu jeví jako nepravděpodobné, protože 10 členských států se domnívá, že je lepší udržovat s Izraelem otevřený dialog. Přetrvávají však obavy, že Izrael by mohl být vyloučen z nástupnického programu Horizon Europe, který má být zahájen v roce 2028.

Adam uvedl, že existují známky toho, že akademické akce mají účinek, a poznamenal, že v květnu 2024 izraelská vláda vyčlenila 22 milionů eur  konkrétně na boj proti akademickému bojkotu vedenému Palestinci, zatímco podíl Izraele na financování výzkumu EU klesl.

Pokud přestanou plynout peníze a vyschne prestižní spolupráce, existuje také obava, že vědci opustí Izrael, možná navždy, a podpoří tak „odliv mozků“, který je již nyní problémem v medicíně.

Zatímco izraelští vědci řekli, že akademická sféra je nesprávným cílem bojkotů, a někteří odborníci tvrdí, že akademický bojkot sám o sobě nebude účinný, jiní tvrdí, že tento přístup je mocným nástrojem.

„Hrozba akademického bojkotu stačí k tomu, aby izraelská vláda ukončila tento genocidní proces,“ řekl Abu-Sittah.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
485

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2025