Channel 4 News: Bourání příbytků v Gaze a vyhánění Palestinců pokračuje
12. 9. 2025
čas čtení 3 minuty
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 11. září 2025, 19 hodin: Benjamin Netanjahu oznámil významné rozšíření izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu a odmítl myšlenku palestinského státu. Izrael také nadále požaduje evakuaci přibližně jednoho milionu lidí z města Gaza. Očekávaná ofenzíva si vyžádá povolání tisíců izraelských záložníků, ale někteří z nich se spojili s rodinami izraelských rukojmích a volají po ukončení války. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brian podává zprávu:
.
Reportér: IDF informovala obyvatele, které budovy v Gaze budou zasaženy. Kdy? Mezi 15 minutami a třemi hodinami před útokem. Dnes to byla budova rodiny Samourových. Tato patřila rodině Jadalových. A tato rodině Hamoudových. Podle Mohammada Hamoudy zde žilo 45 rodin, 150 lidí.
„Zůstaneme tady. Budeme spát pod domem na ulici. Postavíme si pod domem stan a budeme v něm bydlet. Na jih nepůjdeme.“
Dnes bylo v této čtvrti zničeno devět budov. IDF tvrdí, že všechny byly v minulosti využívány Hamásem. Pro obyvatele to však znamená nucené vysídlení a shromáždění v takzvané humanitární zóně na jihu. A to vše je předehrou k ohlášenému pozemnímu vpádu izraelských ozbrojených sil do města Gaza. A toto jsou dva z 60 000 záložníků izraelské armády, kteří byli povoláni k účasti na této operaci. Od začátku války již absolvovali celkem 9 rotací a stovky dní v Gaze. Požádali nás, abychom neuváděli jejich příjmení. První je Avshalom.
Viděl jste nebo se podílel na zabíjení neozbrojených civilistů?
"Ne."
Jsou součástí rostoucího hnutí armádních záložníků, kteří vyzývají Netanjahua, aby ukončil válku.
„Dobytí Gazy nezachrání rukojmí.“
Dan je záložník u pěchotní brigády Galani. Má zkušenosti s bojem v Gaze, kde po leteckých úderech a evakuacích vstupoval do ulic vyprázdněných civilisty.
„Všechno bylo šedé, jako šedá obloha. Vidíte všechny rozházené stavební bloky a trosky. To je vše. Procházíte prázdnými domy. Vidíte zbytky civilního života. Jsou tam lidé, kteří... měli svůj život, a najednou ho tahle válka smetla.“
Viděl jste během svých misí vůbec nějaké civilisty?
„V Gaze jsem neviděl ani jednoho civilistu.“
Tito muži a ženy věří, že válka je o Netanjahuově politickém přežití, nikoli o bezpečném návratu rukojmích, a říkají, že jejich loajalita k sobě navzájem a k jejich zemi je zneužívána. Od začátku nejdelší války Izraele si vzalo život nejméně 59 vojáků. A někdy je to spíše to, co se neříká, než to, co se říká.
Jak to na vás psychicky zapůsobilo, Dane?
(Dlouhá pauza) "Musíte to vidět, abyste to opravdu... musíte to cítit, abyste to pochopil."
A nikdo tohle samozřejmě neví lépe než samotní obyvatelé Gazy.
163
Diskuse