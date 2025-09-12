Odpírání nestačí: Evropa potřebuje konvenční strategii protiúderu založenou na trestání
12. 9. 2025
Výbuchy nad Kyjevem a dalšími ukrajinskými populačními centry jsou každodenní připomínkou toho, že ruské rakety mohou zasáhnout hluboko a udeřit tvrdě. Kromě bezprostředních důsledků pro válku na Ukrajině tyto palby vyvolávají pro Evropu ostřejší otázku: jak reagovat na Rusko, které používá konvenční údernou sílu dlouhého doletu jako nástroj nátlaku a války, píše Fabian Hoffmann
.
Mezi tvůrci politik a analytiky nyní panuje široká shoda, že hromadění ruských raket nemůže zůstat bez odezvy. V reakci na to se evropské státy pustily do významného rozšíření protiraketové obrany, která zahrnuje systémy krátkého, středního a dlouhého doletu určené k boji proti všemu od nízko letících bezpilotních letounů a střel s plochou dráhou letu až po balistické rakety krátkého a středního doletu ve velkých výškách. Současný důraz Evropy na protiraketovou obranu je však strategií prohry.
Navzdory zvýšené výrobě protiraketové obrany v Evropě a mezi spojenci nedrží krok s ruskou raketovou produkcí. Zatímco Rusko vyrábí zhruba jeden a půl až dvakrát více balistických střel a střel s plochou dráhou letu, než Evropa vyrábí antiraket, je daleko za Evropou ve výrobě dronů dlouhého doletu. Spoléhání se na drahé antirakety současné generace navíc činí evropskou strategii protiraketové obrany ze své podstaty nákladově neefektivní a dlouhodobě neudržitelnou.
Vzhledem k velikosti ruského raketového arzenálu a absenci účinných prostředků k obraně proti němu proto již není strategie protiraketové obrany založená na odpírání životaschopná. Evropa by místo toho měla přijmout strategii konvenčního protiúderu založenou na trestání, která odstraší Rusko tím, že prokáže schopnost reagovat stejným způsobem na donucovací nebo rozsáhlé použití raket. Taková strategie s sebou sice nese rizika a výzvy jak při implementaci, tak při zvládání ruských reakcí, ale zůstává nejlepší volbou ze souboru omezených možností.
Hromadění ruských raket
Dvě desetiletí před válkou na Ukrajině strávilo Rusko modernizací a rozšiřováním arzenálu konvenčních raket. Než válka začala, rozmístilo impozantní řadu střel s plochou dráhou letu odpalovaných ze vzduchu a ze země, doplněných rostoucím inventářem balistických raket krátkého a středního doletu.
Kvalitativně se ruské rakety nerovnají technologické vyspělosti některých západních systémů. To se projevilo na začátku konfliktu, kdy ruské rakety vykazovaly relativně vysokou systémovou chybovost a také nepřesnost. Rusko však mělo jednu rozhodující výhodu: zavedené výrobní linky, které bylo možné rychle rozšířit. Před válkou se odhadovalo, že Rusko vyrábí přibližně 72 balistických raket krátkého doletu 9M723 ročně. Do června 2025 se toto číslo zvýšilo na nejméně 720. Podobně předválečná výroba střel s plochou dráhou letu Ch-101 činila asi 56 ročně, což je číslo, které nyní vzrostlo na více než 700.
Celkem Rusko nyní pravděpodobně vyrábí až 2 000 střel s plochou dráhou letu ročně, optimalizovaných nebo upravených pro účely protizemních útoků, včetně dalších typů, jako jsou 3M-14 Kalibr, Ch-59 a P-800 Oniks. Kromě toho Rusko každoročně vyrábí přibližně 800 až 1 000 balistických raket krátkého a středního doletu 9M723 a Ch-47M2 Kinžal.
Dalším velkým úspěchem ruského průmyslového rozmachu byla výroba jednosměrných útočných dronů dlouhého doletu. Dnes se odhaduje, že Rusko vyrábí více než 30 000 bezpilotních letounů Geraň-2 ročně (s plány na zvýšení výroby o dalších 40 %), spolu s rostoucím počtem klamných dronů Gerbera navržených speciálně k nasycení a překonání nepřátelské vzdušné a protiraketové obrany.
Ruské rakety a bezpilotní letouny dlouhého doletu sice nedokázaly prolomit bojovou schopnost Ukrajiny ani podlomit jejího ducha, ale představují velkou překážku pro obranu Ukrajiny. Neustálé ruské útoky drony a raketami nutí Ukrajinu rozptýlit vzácné prostředky protivzdušné a protiraketové obrany pryč od frontové linie, takže vojáci a vybavení jsou vystaveni ruským klouzavým bombám a balistickým raketám krátkého doletu. Rusko také poměrně účinně využilo raketový arzenál k potlačení ukrajinského zbrojního průmyslu, což občas způsobilo velké odstávky a narušení. Kromě toho ruské konvenční údery dlouhého doletu proti kritické a civilní infrastruktuře představují pro ukrajinské obyvatelstvo velkou psychologickou zátěž.
Ukrajinská protiraketová obrana je dnes v prekérní situaci. I když Ukrajina ještě není na pokraji vyčerpání arzenálu, je nucena potýkat se s neustálou potřebou doplňovat nedostatkové antirakety protiraketové obrany a zároveň rozšiřovat celkový počet rozmístěných systémů protiraketové obrany, aby zvýšila obrannou stopu na svém rozsáhlém území.
Reakce Evropy
V reakci na rostoucí ruskou raketovou hrozbu se Evropa téměř výhradně zaměřila na pořízení velkého počtu systémů protiraketové obrany. Od ruské invaze v plném rozsahu zadaly Německo a Polsko významné objednávky na palebné jednotky Patriot. Sedm evropských zemí získalo infračerveně naváděný systém IRIS-T a čtyři si pořídily národní pokročilý systém raket země-vzduch (National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS). Francie a Itálie koupily další palebné jednotky systému SAMP/T, zatímco několik dalších evropských zemí – Finsko, Německo a Slovensko – se rozhodlo pro izraelské systémy k posílení svých schopností protiraketové obrany středního a dlouhého doletu.
Naneštěstí pro Evropu její ambiciózní akvizice protiraketové obrany dělají jen málo pro komplexní zmírnění hrozby. Jsou pro to tři důvody.
Za prvé, Evropa se potýká s nedostatkem antiraket, zejména pro obranu proti balistickým raketám. Lockheed Martin a Raytheon v současné době vyrábějí kolem 850 až 900 antiraket ročně, ale pouze 400 až 500 z nich se dostane do Evropy, přičemž zbytek zůstává ve Spojených státech nebo jde k jiným exportním zákazníkům. I když se zkombinuje evropská výroba antiraket proti balistickým raketám, zejména Aster 30B1 a Aster 30B1NT používané v SAMP/T, roční dostupnost v Evropě nepřesahuje 600–700 kusů. Vzhledem k tomu, že operátoři by pravděpodobně museli vyčlenit alespoň dvě antirakety na příchozí balistickou raketu, aby dosáhli vysoké pravděpodobnosti zničení, roční dostupnost zdaleka nedosahuje ruské produkce 800 až 1 000 balistických raket krátkého a středního doletu. Navíc protože antirakety protiraketové obrany jsou několikanásobně dražší než balistické rakety, které vyrábí Rusko, je tato strategie ze své podstaty nákladově neefektivní. Podobné problémy existují i pro obranu vůči střelám s plochou dráhou letu, i když rozdíly ve výrobě a nákladech jsou méně závažné.
Za druhé, i kdyby byl nedostatek antiraket vyřešen, Evropa by stále čelila nedostatku palebných a odpalovacích jednotek, což omezuje celkovou obranyschopnost Například Německo plánuje do konce 20. let 21. století nasadit až 17 palebných jednotek Patriot a pravděpodobně více než tucet palebných jednotek IRIS-T SLM, ale to zdaleka nebude stačit na pokrytí celého území. Ve skutečnosti, i když dostupné prostředky protiraketové obrany v Evropě umožní efektivní bodovou nebo omezenou obranu kritických vojenských a civilních cílů, neposkytnou komplexní pokrytí. To znamená, že některé vektory a cíle útoku nutně zůstanou nechráněné.
Za třetí, stávající a plánované evropské kapacity protiraketové obrany se zdají být neschopné vypořádat se s vážnou hrozbou, kterou představují ruské bezpilotní letouny dlouhého doletu. Podobně jako Ukrajina by Evropa ve válce s Ruskem pravděpodobně čelila volbě, zda nasadit vzácné a drahé antirakety proti levným bezpilotním letounům typu Šáhid, nebo je nechat proklouznout. Evropské státy sice začaly vyvíjet a získávat specializované systémy pro nákladově efektivnější boj proti hrozbě dronů dlouhého dosahu, ale tato řešení zatím nejsou vyráběna a pořizována v potřebném měřítku. Celkově to znamená, že evropská strategie protiraketové obrany založená na odpírání se nedokáže vypořádat s hrozbou, kterou představuje ruský raketový arzenál.
Střílet na lučištníka?
Jak se vyjasňoval rozsah ruského raketového náběhu, spolu s problémy Ukrajiny s udržením protiraketové obrany a enormními náklady na vlastní evropské plány protiraketové obrany, evropská pozornost se přesunula k doplnění prostředků protiraketové obrany schopností preventivního úderu – alespoň rétoricky – podle hesla "střílejte na lučištníka, ne na šíp".
Například webová stránka německých ozbrojených sil nedávno uvedla potřebu zničit "odpalovací zařízení raket dlouhého doletu" jako důležitý důvod pro získání schopnosti hlubokého úderu. Potlačování nepřátelských paleb dlouhého doletu je údajně také klíčovou misí hypersonického raketového systému Dark Eagle, který má být nasazen v Německu od roku 2026. Analytici dále poukázali na to, že schopnost úderu dlouhého doletu je potřebná ke "zničení ruské... rakety odpalované ze země a z moře". Jiní zdůrazňují, že ústředním úkolem raket středního doletu v Evropě je zaměřit se na mobilní odpalovací zařízení, aby se demonstrovalo, že NATO může "masivně omezit schopnost Ruska pokračovat v nepřátelských akcích". Je to však realistické tvrzení?
Pravděpodobně ne. Válka na Ukrajině ukazuje, že je stále obtížné cílit na mobilní aktiva. Za zhruba tři a půl roku války a rozsáhlého ruského používání mobilních odpalovacích systémů dosáhla Ukrajina pouze jednoho vizuálně potvrzeného zničení takového systému. Dokonce i polomobilní cíle se ukázaly jako těžko uchopitelné. Například od prvního nasazení systémů Patriot na Ukrajině v dubnu 2023 zaznamenalo Rusko pouze dvě potvrzená zničení odpalovacích jednotek M902/M903. Stejně tak se Rusku podařilo dosáhnout pouze dvou potvrzených zničení mobilních radarů protivzdušné a protiraketové obrany TRML-4D (součást palebných jednotek IRIS-T SLM nebo operujících samostatně), i když se nepochybně jedná o cíle s vysokou prioritou.
To naznačuje, že v moderní válce zůstává uzavření řetězce zabíjení proti mobilním cílům velkou výzvou, zejména na vzdálenost stovek kilometrů. Totéž by pravděpodobně platilo pro evropské státy, které nedisponují ani robustní zpravodajskou, sledovací a průzkumnou infrastrukturou, ani nezbytnými typy a počty vysokorychlostních a znovu zaměřitelných raketových systémů, aby mohly tento úkol efektivně plnit, zejména s ohledem na velký počet ruských povrchových a vzdušných odpalovacích zařízení, která by vyžadovala nepřetržité potlačování.
Ve skutečnosti by jediným přijatelným způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle, bylo vytvoření letecké převahy, která by umožnila stíhačkám proniknout hluboko do ruského vzdušného prostoru a lovit mobilní odpalovací zařízení s municí pro přímý útok, podobně jako izraelští operátoři zlikvidovali velké množství íránských odpalovacích zařízení během dvanáctidenní války. Zda evropské státy NATO disponují schopnostmi potlačení a zničení nepřátelské protivzdušné obrany a podpůrnými kapacitami k efektivnímu vedení takové letecké operace, zejména ve scénáři bez podpory USA, je pochybné.
Navíc existuje vážná otázka, zda by dosažení této úrovně vzdušné dominance nad ruským územím, i kdyby to bylo možné, mohlo vyvolat ruské nestrategické nebo strategické použití jaderných zbraní. Úvahy o ruském jaderném nasazení by samozřejmě neměly automaticky vylučovat tuto možnost pro evropské státy, ale je důležité je zvážit při hodnocení alternativ. Celkově se postoje zaměřené na preventivní ničení ruských odpalovacích zařízení raket jeví jako stejně nedůvěryhodné jako suboptimální.
Směrem ke konvenčnímu protiúderu
Jaká je tedy nejlepší alternativa Evropy k odstrašení rostoucí ruské raketové hrozby v průmyslovém měřítku? Vzhledem k tomu, že odstrašující postoj zaměřený na odepření výhod ruského raketového arzenálu – ať už ničením útočných zbraní dlouhého doletu ve vzduchu nebo blokováním jejich odpalovacích zařízení – není důvěryhodný, Evropa by měla změnit kurz a přejít ke strategii konvenčního protiúderu založené na trestání.
V podstatě se tento postoj soustředí na signalizaci, že přínos násilného nebo rozsáhlého použití ruských raket je převážen cenou, protože by se to setkalo s trestem, ne-li několikanásobným. Spíše než se spoléhat na protiraketovou obranu nebo schopnost preventivního úderu, která nedokáže účinně ochránit kritickou a civilní infrastrukturu Evropy, by Evropa odstrašovala hrozbou odvetných úderů proti ruským cílům s vysokou hodnotou. Evropská strategie zaměřování cílů by neodrážela ruskou strategii "jedna ku jedné" a určité kategorie cílů, zejména populační centra, by zůstaly nedostupné, i kdyby je Rusko ohrozilo nebo udeřilo. Evropský odstrašující postoj by se měl zaměřit na ohrožující hodnotu, nikoliv na životy. Zároveň by však Evropa dala jasně najevo, že ruský válečný průmysl – jak ten, který přímo podporuje ruské ozbrojené síly, tak ten, který přispívá do ruského státního rozpočtu, zejména do jeho ropné a plynové infrastruktury – není vyloučen a stal by se terčem v reakci na ruské nátlakové nebo rozsáhlé použití raket proti Evropě.
Tento typ strategie založené na trestání není bez výzev a rizik. Stejně jako Evropa nemůže magicky naplnit své arzenály antiraketami protiraketové obrany, nemůže jednoduše vykouzlit raketové arzenály potřebné k operacionalizaci takového konvenčního protiúderu. Evropa by musela doplnit stávající zásoby stovkami, ne-li tisíci zbraní se schopností dlouhého a hlubokého úderu a zároveň investovat do nezbytných skladovacích zařízení a logistiky. Zpravodajství, sledování a průzkum by byly menším problémem, vzhledem k tomu, že prakticky všechny realistické cíle jsou stacionární a předem dobře zmapované. To bude vyžadovat čas a zdroje.
Existují však důvody k optimismu. Evropský raketový průmysl zůstává v segmentu útočných raket nedostatečně mobilizován. Kromě toho došlo v posledních letech k vývoji a rychlému rozšiřování výroby několika typů levných raket, včetně ministřel s plochou dráhou letu a bezpilotních letounů dlouhého doletu. Zatímco nižší náklady jdou na úkor schopností – jako jsou funkce stealth, rychlost nebo nosnost – Ukrajina v současné době demonstruje, že schopnost Ruska čelit těmto systémům je omezená, zejména když dorazí v dostatečné mase. Jako taková se strategie hromadného získávání konvenčních zbraní s dlouhým a hlubokým úderem jeví jako schůdnější a cílevědomější než přístup zaměřený téměř výhradně na drahé, obtížně vyrobitelné antirakety. Je to také účinnější strategie odstrašení než spoléhání se na drtivé tresty ze strany evropského jaderného arzenálu, jehož použití postrádá důvěryhodnost s výjimkou nejextrémnějších scénářů.
Aby se předešlo mylné interpretaci, evropské státy NATO budou muset jasně propojit své akvizice konvenčních raket se signalizací a rétorikou a zdůraznit, že zatímco NATO nemá žádný zájem na vedení války s Ruskem nebo na preventivním použití tohoto arzenálu, bude plně připraveno reagovat na omezené nebo rozsáhlé použití ruských raket drtivou konvenční silou, aby negovalo jakékoli potenciální zisky. Rozlišování mezi evropskými konvenčními a jadernými raketami by také mělo zůstat přímočaré, protože většinu raketových systémů by pravděpodobně získaly evropské nejaderné mocnosti, jako jsou Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Německo, Polsko a Rumunsko a další. Nárůst by se také nemusel nutně shodovat se zvýšením výroby jaderných hlavic, a i kdyby ano, integrace těchto hlavic do nových nosičů není přímočará a pro některé typy raket, jako jsou miniaturní střely s plochou dráhou letu nebo drony dlouhého doletu, nevhodná. I tak se rozmístění podstatných raketových arzenálů nemusí nutně jevit jako stabilizující. To je pravděpodobně širší důsledek věku konvenčních raket, do kterého vstupujeme a v němž široké šíření konvenčních útočných zbraní dlouhého doletu podkopává stabilitu.
Nakonec také neexistují žádné skutečné alternativy. Jak bylo nastíněno výše, strategie založená na odpírání je v krátkodobém až střednědobém horizontu odsouzena k selhání. A zatímco dohoda o kontrole raketových zbraní, v níž evropské státy NATO a Rusko omezují své konvenční arzenály, se teoreticky může jevit jako možnost, ruská historie nedodržování a odmítání uznat do očí bijící porušení Smlouvy o jaderných silách středního doletu činí následnou smlouvu nepravděpodobnou hned od samého počátku. Pokud se širší bezpečnostní prostředí nezmění spolu s domácími změnami v Rusku, kontrola zbrojení dohodnutá s Moskvou není schůdnou cestou.
Pokud je odstrašení jedinou realistickou alternativou, jeví se jako nejlepší ze suboptimálních možností spíše trest než odpírání v oblasti raket. I když je spojována s vlastními riziky a výzvami, může pomoci přesvědčit Rusko, že agrese proti NATO nestojí za to. Pokud válka přesto vypukne, bude hrát klíčovou roli při odstrašování ruské horizontální eskalace proti evropské civilní infrastruktuře a populačním centrům, aby se zabránilo zvěrstvům, kterých jsme v současné době na Ukrajině svědky.
