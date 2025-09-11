Americké "reakce" na vraždu Charlieho Kirka
11. 9. 2025
čas čtení
10 minut
Charlie Kirk (31), [v Americe] známý konzervativní aktivista a komentátor byl na
jedné ze svých akcí zastřelen. Neznámý útočník ho zasáhl do krku, Kirk
zranění v nemocnici podlehl, píše Vláďa Foltán
.
Krajně
pravicová scéna a MAGA každopádně neváhá a z celé věci obvinila
demokraty. S ohledem na to, že před pár týdny Trumpův fanoušek zavraždil
demokraty v Minnesotě a reakcí MAGA bylo prakticky nic, resp, obhajoba
práva vlastnit zbraň, je to fascinující pokrytectví.
Trump
rutinně demokraty nebo své odpůrce označuje za nepřátele státu. V
atmosféře, kterou podobná rétorika vyvolává, je pak jen otázkou času,
kdy se někdo rozhodne konat.
Chcete příklady?
Drobná
připomínka toho, že agresivní a štvavá rétorika ze strany Donalda
Trumpa a spol směrem ke svým fanouškům má často následky v reálném
světě. Trump opakovaně útočí na kohokoliv, koho považuje za svého
oponenta nebo nepřítele a mezi svými fanoušky má lidi, kteří jsou
ochotni jít a konat.
Eric Swalwell (D) patří mezi nejzajímavější mladé členy Sněmovny reprezentantů, kde spolu např. s další demokratem Jaredem Moskowitzem často způsobuje členům krajní pravíce hysterické záchvaty. Swalwell působil také ve dvou sněmovních výborech, které řešily Trumpovy impeachmenty. Co to z něj v Donaldově světě dělá, si umíte jistě představit.
Na Floridě v lednu 2024 zatkli Michaela Shapira (73), který mj. politikovi telefonicky před svátky vyhrožoval, že ho zavraždí a zabije také jeho manželku a jejich děti. Shapiro se před soudem mimochodem objevil už v roce 2019, když vyhrožoval někomu jinému.
Tohle samozřejmě není ojedinělý případ, během jednoho z trestních procesů s Donaldem Trumpe jsem psal o ženě, která vyhrožovala soudkyni Tanie Chutkan (měla na starost Trumpovu kauzu pokusu o převrat a spiknutí ve Washingtonu), viz https://x.com/VladaFoltan/status/1692080951734509840?s=20
Cílem několika útoků se stali také někteří republikáni. Šlo mj o útok s nožem na Lee Zeldina v roce 2022, který se ucházel o místo guvernéra New Yorku. V roce 2017 byl pak během útoku na baseballovém utkání postřelen spolu s dalšími lidmi Steve Scalise.
V listopadu 2023 pak agenti tajné služby přidělení k ochraně vnučky prezidenta Joe Bidena zasáhli poblíž jejího bydliště ve Washingtonu proti několika podezřelým, kteří se jí pokusili vloupat do vozu. Auto bylo v té době prázdné a dcera Huntera Bidena Naomi (30) nebyla v přímém ohrožení. Pachatelé z místa uprchli. Zda šlo o náhodný čin nebo šlo o realizaci připraveného plánu a mladá právnička byla cílem, není jasné.
Ochranu díky chování Donalda Trumpa má obrovský počet členů justice (včetně soudců nebo žalobců) napříč celými Spojenými státy.
Kromě soudců, kteří měli na starost Trumpovy trestní kauzy, jde třeba i soudce Nejvyššího soudu Colorada, jejichž fotografie a osobní údaje Donald zveřejnil po jejich loňském rozhodnutí mu neumožnit kandidaturu v primárkách (věc pak zvrátil Nejvyšší soud USA a ubytek je historie). V New Yorku došlo k evakuaci soudu v souvislosti s hrozbami. Ty přišly s projednáváním Trumpovy kauzy finančních podvodů. Ochranu tam kvůli tomu měli jak soudce Engoron, tak jeho lidé. To samé platí pro výše zmíněnou soudkyni Chutkan (pokus o převrat a spiknutí) nebo třeba žalobkyni Fani Willis, která měla na starost Trumpovu kauzu v Georgii (pokus o volební podvody, RICO). Ochranu měl také samozřejmě zvláštní vyšetřovatel Jack Smith a další stovky lidí. Sám Smith v téhle souvislosti mimochodem soudu ve Washingtonu oficiálně předal materiály obsahující obrovský počet výhrůžek s tím, že by Trump měl mít dál omezenou možnost na účastníky svých kauz útočit a zneužívat před soudem politická témata pro svou obhajobu, která s obviněním nemají vůbec nic společného.
U soudu tam byly ukázány doslova tisíce příkladů výhrůžek smrtí, oběšením a tak dále. Vše díky tomu, že Rudy Giuliani a Trump od voleb 2020 vykládají, že obě ženy byly součástí spiknutí s cílem dostat Donalda z bílého domu. Giuliani nakonec v rámci své porážky v tomto sporu přišel téměř o celý majetek.
Minulý rok během kampaně pak došlo také ke dvěma útokům na Donalda Trumpa. Při prvním byl pachatel, který Trumpa údajně zranil, zastřelen při druhém tajná služba zasáhla dřív, než mohlo k něčemu dojít.
V dubnu letošního roku došlo k pokusu o vraždu demokratického guvernéra Pennsylvánie Joshe Shapira. Útočník jeho dům zapálil pomocí molotovových koktejlů a později se policii přiznal, že politika nenávidí, měl v úmyslu ho k smrti ubít kladivem a jeho dům vypálit i s rodinou uvnitř. V době, kdy k činu došlo, Shapiro i se ženou a dětmi v domě spal. Všichni se ven dostali v pořádku.
14. června pak došlo k tomu, co jsem už připomněl na začátku. V Minnesotě Trumpův fanoušek Vance Luther Boelter (57) u nich doma zastřelil bývalou demokratickou šéfku místní Sněmovny Melissu Hortman a jejího muže, těžce zranil také demokratického senátora Johna Hoffmana a jeho ženu. Boelter se vydával za policistu, u obětí normálně zazvonil doma a zaútočil. O věci jsem poprvé psal tady: https://x.com/VladaFoltan/status/1933881903712460828
Tenhle seznam uvádím ne proto, že chci debatu přehodit na Trumpa a to, co vyvádí on, ale proto, že dnes budeme moci celý den číst a slyšet řadu vyjádření s tím, že za vraždu Kirka mohou liberálové, demokraté, levice a já nevím kdo další. Aniž bychom věděli, kdo a proč čin provedl. Extrémně agresivní rétoriku tady celé roky a roky předvádí ale někdo jiný a právě ten by si měl sypat popel na hlavu. Nejvíc mě pak fascinuje drzost lidí z FOXu, kteří šíří nenávist k oponentům doslova denně a nyní vyřvávají, že všechno je vina druhé strany a mluví o válce. Tahle parta by měla chodit kanálem.
Vrazil bych jim před ksicht každou jejich reakci na nějakou hromadnou střelbu, kdy naprosto bez výjimky vše končí tím, že jakákoliv reforma, která by upravila pravidla vlastnění zbraní, by byla útokem na jejich práva. A za oběti se modlete. To podle nich stačí.
Útok na Kirka je svinstvo, je to vražda a doufám, že pachatel shnije v kriminálu. Pachatel zatím dopaden nebyl, pátrání probíhá. S ohledem na to, že střílet se mělo ze střechy vzdálené nějakých 200 metrů, to nepochybně nebyl amatér.
Trump v reakci kromě jiného nařídil stažení vlajek na půl žerdi. I to je mimochodem v ostrém kontrastu s tím, jak reagoval na útoky na demokraty.
Reagovali samozřejmě i další lidé, např. Nancy Pelosi (jejíž manžel se stal obětí útoku, viz výše), řekla, že hrozný útok na Utah Valley University je odporný a politické násilí nemá v zemi rozhodně co dělat. Gabrielle Giffords (bývalá kongresmanka, přežila pokus o vraždu z roku 2011) řekla, že je zděšena, zvlášť jako osoba, která sama zažila politické násilí. Řekla, že ve společnosti mohou existovat politické neshody, ale nikdy by je nemělo doprovázet násilí. Steve Scalise (republikánský kongresman, který byl v roce 2017 postřelen) tady na Twitteru lidi poprosil, aby se za Charlieho a jeho rodinu modlili. Čin za nesmyslný. Josh Shapiro (guvernér Pensylvánie) uvedl, že útok na Charlieho Kirka je děsivý a tento narůstající typ nesmírného násilí v naší společnosti nesmí být umožněn. Gretchen Whitmer (guvernérka Michiganu, terčem plánovaného únosu a popravy v roce 2020) řekla, bychom se všichni měli spojit a postavit se proti jakýmkoliv formám politického násilí. Ken Calvert (kongresman) uvedl, že Kirk byl zavražděn kvůli svým názorům, a že jako země jsme selhali v ochraně svobod projevu. Vyjádřil lítost a zdůraznil potřebu schopnosti nést nesouhlas bez nenávisti a násilí. Bernie Sanders (senátor za Vermont, demokrat) prohlásil, že politické násilí nemá v této zemi místo. Musíme tento hrozný útok odsoudit. Mé myšlenky jsou s Charlie Kirkem a jeho rodinou. Zohran Mamdani (progresivní kandidát na starostu New Yorku, kterého Donald běžně označuje za komunistu, socialistu a hrozbu pro USA) řekl, že je zděšen střelbou na Charlieho Kirka. Politické násilí v naší zemi podle něj nemá co dělat. Věc okomentoval také známý moderátor Jimmy Kimmel, který položil otázku, zda bychom se místo rozzuřeného ukazování prstem mohli alespoň jeden den shodnout na tom, že je to hrozné a ohavné, když někdo zastřelí druhého člověka? Jeho srdce je prý s rodinou Kirka a se všemi nevinnými, kteří trpí bezdůvodným násilím.
320
Diskuse