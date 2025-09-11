Lasst uns um Charlie Kirk trauern, so wie er um die Kinder von Gaza trauerte

11. 9. 2025

(Ein ironischer Kommentar der britischen Autorin Laura K., der wie üblich erschreckend nah an den Fakten ist) Der konservative Aktivist und Trump-Fan Charlie Kirk starb leider, aber heldenhaft starb er für das, woran er glaubte: die Rechte des zweiten Zusatzartikels zur US-Verfassung. Charlie war im Grunde der Jesus der NRA, der National Rifle Association, der amerikanischen Vereinigung der Schusswaffeninhaber. Er starb für eure Waffen, also schnappt euch eure AR-15 und erwartet, dass ihr jeden Moment verzückt sein werdet. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Charlie glaubte so fest an den zweiten Zusatzartikel zur US-Verfassung, der es den Amerikanern erlaubte, Schusswaffen zu besitzen, dass er sagte, dass die Existenz dieses Verfassungszusatzes "leider" all die durch Schusswaffen verursachten Todesfälle in amerikanischen Highschools wert sei. Wahrscheinlich hatte er das Gefühl, dass er auch all der Schusswaffentoten an amerikanischen Universitäten wert sei.

Charlie war klug genug, den Widerspruch in seinem Lieblingssatz nicht zu sehen: "Waffen retten Leben." Tatsächlich handelten Charlies letzte Worte der mit Waffen angewendeten Gewalt in dem "beweisen Sie mir das Gegenteil"-Zelt an der Utah Valley University. Der alte Mann mit dem Scharfschützengewehr hat ihm definitiv nicht bewiesen, dass er sich irrte.

Charlie gab gerne den beiden Gruppen, die er mehr als alles andere hasste, die Schuld an den durch Schusswaffen verursachten Todesfällen: Schwarze und Transsexuelle. Ignorieren wir die Tatsache, dass 80% der Amokläufer seine Ansichten über die weiße Vorherrschaft teilten.

Wie alle liebsten Fanatiker war Charlie ein großer Fan Israels. Er war sehr wütend, dass die Leute Israel beschuldigten, Gaza absichtlich auszuhungern, nur weil Israel immer wieder behauptete, dass es Gaza absichtlich dem Hunger unterwirft.

Obwohl Charlie Zionist war, gelang es ihm, Israel damit zu verärgern, dass er sich wegen seiner Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit gegen Trumps hartes Durchgreifen gegen Antisemitismus an Universitäten aussprach. Es ist nicht klar, ob seine Ermordung eine falsche Flagge Israels war, also werden wir sehen, ob man versucht, den Iran zu beschuldigen. Und wenn nicht, werden wir sicherlich die politische Korrektheit für den Tod verantwortlich machen.

Charlie hatte eine wunderschöne Frau und zwei wunderschöne Kinder, also beweinen wir ihn, so wie er die Frauen und Kinder in Gaza beweint hat. Charlie war so berührt von ihrem Leid, dass er sagte, dass wir die Hamas für den Völkermord Israels verantwortlich machen sollten. Er sagte auch, dass es so etwas wie Palästinenser nicht gibt. Es ist tragisch, jetzt gibt es niemanden mehr wie Charlie Kirk.

Charlie war ein guter Mann, der nur einen Rassenkrieg beginnen, den Völkermord Israels stimulieren und eine neue Ära des Faschismus einläuten wollte. Ohne ihn wird die Welt ein weniger faschistischer Ort sein.





