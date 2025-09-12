Polsko je po vpádu ruských bezpilotních letounů sjednocené a odhodlané
12. 9. 2025
Poté co 19 ruských bezpilotních letounů narušilo polský vzdušný prostor, rozdělení polští lídři vytvářejí jednotnou frontu. Vyzývají také spojence země v NATO, aby zvýšili svou podporu, píše Jacek Lepiarz
Polský pravicově konzervativní prezident Karol Nawrocki a liberální šéf středolevé vlády Donald Tusk si obvykle nenechají ujít žádnou příležitost k výměně kritiky a vzájemnému obviňování.
Ve středu však oba rozdělení lídři vynaložili veškeré úsilí, aby projevili zdrženlivost a vyhnuli se všem posměškům.
"My – prezident, já a moji ministři – jsme absolutně odhodláni jednat jako jedna pěst, bez rozdílů v názorech," řekl Tusk Sejmu, polskému parlamentu.
"Musíme projít touto zkouškou v jednotě. Nemůže existovat žádná mezera, do které by nepřítel, náš východní soused, mohl strčit své tlapy," zdůraznil.
Místo obvyklého opovržlivého pokřikování ze strany Právo a spravedlnost (PiS) se ozval potlesk, když Tusk zdůraznil jednotu obou politických táborů tváří v tvář hrozbě vůči zemi a řekl: "Když Poláci jednají jednotně, jsou neporazitelní."
Spolupráce místo konfrontace
V noci z úterý na středu ráno vstoupilo do polského vzdušného prostoru celkem 19 ruských dronů. Mnoho dronů pochází z Běloruska – je to poprvé, co se to stalo.
Vpád bezpilotních letounů donutil oba politické tábory, které jsou jinak ve vzájemném sporu, aby spolupracovaly a čelily hrozbě z východu.
Nawrocki a Tusk se ve středu ráno po invazi dvakrát setkali, aby prodiskutovali, jak reagovat na masivní narušení polského vzdušného prostoru.
"Dohodli jsme se, že budeme plně koordinovat všechny další kroky na mezinárodní scéně," uvedl premiér. Nawrocki také vyzdvihl dobrou spolupráci s Tuskem.
Slawomir Cenckiewicz, šéf polské Národní bezpečnostní rady (BNN) a blízký spojenec prezidenta Nawrockého, dokonce hovořil o "příkladné spolupráci" mezi prezidentskou kanceláří a vládou.
Podle polské ústavy je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil země a hraje důležitou roli v bezpečnostních záležitostech.
Tři drony sestřeleny
Z 19 bezpilotních letounů, které vstoupily do polského vzdušného prostoru, se polští vojenští velitelé rozhodli sestřelit nejméně tři, které podle nich představovaly významnou hrozbu.
Byly nasazeny polské stíhačky F-16 a nizozemské F-35. Uvádí se také, že do reakce byli zapojeni italští a němečtí vojáci.
Fragmenty dronů byly objeveny na řadě míst po celé zemi.
Několik dronů doletělo až do oblasti kolem Lodže ve středním Polsku, asi 250 kilometrů od východní hranice Polska.
Poškození, ale žádné oběti
Části jednoho dronu zničily střechu rodinného domu ve vesnici Wyryki u Lublinu na východě země. Nikdo nebyl zraněn.
"Drony nenesly výbušniny," řekl ve čtvrtek mluvčí vlády Adam Szlapka.
Prezident Nawrocki označil narušení vzdušného prostoru země za "bezprecedentní okamžik v historii NATO a nedávné historii Polska".
"Bylo to poprvé, co byly nad územím NATO sestřeleny nepřátelské ruské drony," dodal premiér Tusk.
Prezident a premiér se dohodli na uplatnění článku 4 smlouvy NATO, čímž požádali o formální konzultace se členy aliance.
Tusk: "Slova solidarity nestačí"
Tusk využil incidentu k dramatickému apelu na spojence země a řekl, že i když je Polsko vděčné za všechna slova solidarity, taková slova nestačí.
"Očekáváme mnohem větší podporu," řekl a dodal, že válka na Ukrajině není polskou nebo ukrajinskou záležitostí, ale "konfrontací, kterou Rusko vyhlásilo celému svobodnému světu".
Polsko vynakládá 4,7 % svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu a doufá, že bude mít velký prospěch ze společného obranného nástroje Evropské unie SAFE.
"Ani Polsko, ani NATO se nenechají zastrašit," řekl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. "Rusko musí konečně pochopit, že pokus o obnovu staré říše je odsouzen k neúspěchu."
Polsko ve čtvrtek zcela uzavřelo hranice s Běloruskem. Společné vojenské cvičení známé jako "Zapad 2025" má začít v Bělorusku a Rusku v pátek.
Varšava očekává další provokace.
Ruská dezinformační kampaň
Ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski varoval před ruskými a běloruskými dezinformačními kampaněmi.
"Množství falešných zpráv na internetu neustále roste," řekl levicový politik. "Za touto organizovanou kampaní stojí Rusko a Bělorusko."
Gawkowski dále uvedl, že cílem kampaně je přesunout odpovědnost za vpád dronů na Ukrajinu s cílem vrazit klín mezi Polsko a Ukrajinu, která byla v únoru 2022 napadena Ruskem.
Polsko se spoléhá na USA
Pokud jde o bezpečnost, Polsko se spoléhá především na spojenectví se Spojenými státy.
Americký prezident Donald Trump ujistil prezidenta Nawrockého, když se setkali v Bílém domě začátkem tohoto měsíce, že neplánuje stažení amerických vojáků z Polska.
Z tohoto důvodu byla Varšava netrpělivá a čekala, jak Washington zareaguje na vpád bezpilotních letounů.
Nawrocki mluvil s Trumpem telefonicky ve středu večer.
"Tento rozhovor byl součástí řady konzultací, které jsem vedl s našimi spojenci," napsal později na X. "Dnešní rozhovory potvrdily jednotu našich spojenců."
"Nepřátelé Polska jsou na východě, ne na západě"
Navzdory demonstraci jednoty ve Varšavě Tusk využil příležitosti, kterou mu nabídl projev v parlamentu, aby vyzval národně konzervativní opozici, aby se nezapojovala do napadání Německa.
"Politický nepřítel Polska, který se nijak netají jeho nepřátelskými záměry, je za naší východní, nikoli západní hranicí," řekl premiér, který byl stranou Právo a spravedlnost často označován za "německého agenta".
"Nehledejte nepřítele na Západě," řekl. "Skutečný nepřítel na Východě stačí."
Dvě německé raketové baterie Patriot ve východním Polsku byly také zapojeny do odražení ruských bezpilotních letounů.
"Po vpádu ruských bezpilotních letounů do Polska nesmí NATO udělat ani krok zpět," napsal ve čtvrtek Bartosz Wielinski v deníku Gazeta Wyborcza.
"Demonstrace síly a jednoty aliance musí být masivní a vytrvalá. Evropské státy NATO to zvládnou i bez podpory USA," řekl.
