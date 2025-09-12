Jedna z největších evropských leteckých společností vyzývá k přípravě na pravidelné nálety ruských bezpilotních letounů
12. 9. 2025
Západní byznys se obvykle nevměšuje do záležitostí sankcí, pouze vykonává rozhodnutí úřadů nebo vysvětluje, proč se na nich mohou odrazit restriktivní opatření. Michael O'Leary, generální ředitel irského nízkonákladového dopravce Ryanair, však otevřeně vyzval Spojené státy a Evropu, aby zpřísnily sankce proti Rusku. Protože jinak budou kvůli bojovým dronům přerušení leteckého provozu v Evropě pokračovat déle než rok, varoval.
"Očekáváme další narušení, pokud EU a Bílý dům nezasáhnou tvrdě, zejména ve formě sankcí, represivních sankcí vůči Rusku," řekl O'Leary na výročním setkání akcionářů Ryanairu, největší evropské nízkonákladové letecké společnosti. Podle něj Rusko poté, co ve středu večer poslalo do Polska 19 dronů, "zahájilo oťukávání", ale jeho drony "budou v příštích několika letech neustálým problémem pro všechny letecké společnosti".
Po útoku dronu polské úřady dočasně uzavřely část vzdušného prostoru a čtyři letiště, včetně největšího v zemi - Fryderyka Chopina ve Varšavě. Slouží jako uzel pro národní leteckou společnost LOT Polish Airlines a je jedním z nejrušnějších letišť ve střední a východní Evropě. Kromě toho letiště v Rzeszowě Jasionce, Lublinu a další ve Varšavě (v Radomi - pozn. KD) přestala přijímat a odesílat letadla. Podle O'Learyho kvůli tomu klesla včasnost letů Ryanairu na 60 %, protože přerušení letecké dopravy se rozšířilo do Skandinávie, pobaltských států a Německa.
O'Leary nazval tento incident "budíčkem pro Evropu a NATO", který vyžaduje tvrdou reakci:
"Rusko se snaží dráždit Evropu, Rusko si s Evropou zahrává, a to bude pokračovat."
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že invaze ruských bezpilotních letounů přivedla zemi "blíže než kdy jindy k otevřenému konfliktu od 2. světové války" a svolal naléhavou schůzku NATO ke konzultacím. Na žádost Varšavy se v pátek uskuteční zasedání Rady bezpečnosti OSN. Polsko také vyslalo 40 000 vojáků na hranice s Běloruskem, odkud drony poprvé vletěly na jeho území, a hodlá vyslat armádu na Ukrajinu, aby se cvičila v boji proti dronům.
