Polsko po útoku ruských dronů vyslalo na hranice 40 tisíc vojáků
12. 9. 2025
čas čtení
2 minuty
Polsko po invazi ruských dronů do jeho vzdušného prostoru rozmístí na hranici s Běloruskem a Ruskem 40 tisíc vojáků. Francie a Velká Británie jsou zase připraveny vyslat do republiky stíhačky Rafale a Eurofighter a Nizozemsko dva systémy protivzdušné obrany Patriot.
Opatření na ochranu Polska jsou přijímána současně se zahájením rozsáhlého cvičení Západ 2025, během kterého Rusko a Bělorusko nacvičí použití jaderných zbraní a raketového systému Orešnik. Manévry začnou v pátek a potrvají do 16. září.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski již dříve uvedl, že jejich scénář vypadá "extrémně agresivně" a připomíná přípravy, které byly provedeny před ruskou invazí do Gruzie v roce 2008 a na Ukrajinu v roce 2022. Polské území kolem Suwalského koridoru bylo dlouho nazýváno "Achillovou patou NATO".
Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk uvedl, že armáda země se na tyto manévry připravovala mnoho měsíců a provedla cvičení za účasti více než 30 tisíc vojáků společně se spojenci NATO, aby vypracovala reakci. "Musíme si uvědomit, že Zapad 2025 je ofenzivní cvičení," zdůraznil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase varoval, že cvičení by se mohlo stát zástěrkou pro nový útok na EU a země NATO. Podle něj z 19 ruských dronů, které v noci na 10. září přeletěly území Polska, bylo alespoň několik vysláno přes Bělorusko.
Polsko již dříve uzavřelo všechny hraniční přechody s Běloruskem "až do odvolání" a také začalo na hranice přesouvat vojenské vybavení. Kvůli invazi ruských dronů je nyní Polsko "blíže vojenskému konfliktu než kdykoli od 2. světové války", uvedl premiér Donald Tusk. "Hranice byla překročena a je nesrovnatelně nebezpečnější než dříve," zdůraznil.
Ruské ministerstvo obrany v reakci na to uvedlo, že během ostřelování Ukrajiny neplánuje zaútočit na žádné cíle v Polsku. Běloruské vojenské oddělení své kolegy podpořilo a poznamenalo, že drony se jednoduše "ztratily".
Zdroj v angličtině: ZDE
204
Diskuse