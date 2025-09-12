Američtí senátoři konstatují, že USA jsou spoluviníky etnických čistek páchaných Izraelem v Gaze
12. 9. 2025
Demokraté Chris Van Hollen a Jeff Merkley dospěli po zjišťovací cestě do regionu k tomuto „nevyhnutelnému závěru“
Dva demokratičtí senátoři konstatují, že dospěli k „nevyhnutelnému závěru“, že Izrael jedná podle systematického plánu na zničení a etnické očištění Palestinců z Gazy, aby donutil místní obyvatele k odchodu, a poukazují na to, že USA jsou spoluviníky.
Chris Van Hollen z Marylandu a Jeff Merkley z Oregonu, oba členové senátního výboru pro zahraniční vztahy, zveřejnili ve čtvrtek své závěry v zprávě po návratu z kongresové delegace na Blízký východ, kde, jak poznamenávají, ničení přesahuje bomby a kulky. Tvrdí, že také zjistili systematickou kampaň na potlačení humanitární pomoci, kterou nazývají „využívání potravin jako válečné zbraně“.
„Netanjahuova vláda zašla daleko za cílení na Hamás a uvalila kolektivní trest na všechny obyvatele Gazy,“ řekl Van Hollen na čtvrteční tiskové konferenci. „To, co dělají, a co jsme viděli, je uvádění těchto cílů do praxe.“
Podle údajů OSN z tohoto týdne, které citují ministerstvo zdravotnictví v Gaze, zemřelo v Gaze hladomorem nejméně sto lidí.
Senátoři, kteří navštívili Egypt, Izrael, okupovaný Západní břeh a Jordánsko, konstatují, že izraelské akce v Gaze představují záměrnou strategii etnického čištění místního obyvatelstva, nikoli vedlejší škody války proti Hamásu. Jejich zpráva nese název „Netanjahuova vláda realizuje plán etnického čištění Gazy od Palestinců. Amerika je spoluviníkem. Svět to musí zastavit.“
Během své návštěvy egyptsko-gazské hranice pozorovali, jak bylo město Rafah na jihu Gazy, kde kdysi žilo 270 000 Palestinců, zničeno. Van Hollen popsal, jak oba zákonodárci vylezli po vnějším požárním schodišti z egyptské strany hranice, aby měli dobrý výhled na zničení.
Zákonodárci se také setkali s bývalými vojáky izraelských obranných sil, kteří popsali svou účast na „systematickém ničení civilní infrastruktury“. Ve své zprávě uvedli přímá svědectví o tom, „jak bylo součástí záměrného vzorce používání výbušnin k vyhození do vzduchu celých městských bloků, domů, škol a dalších civilních objektů“.
Senátoři zdokumentovali svévolná omezení, která znemožňují humanitárním organizacím předvídat, co jim bude odepřeno. Jordánští úředníci jim sdělili, že arašídové máslo, med a datle byly náhle zakázány v konvojích a celé kamiony byly odkloněny kvůli přepravě jediného zakázaného zboží. Každý nákladní vůz, uvádí zpráva, podléhá novému celnímu poplatku ve výši 400 dolarů, a pokud nákladní vůz neprojde kontrolním procesem, musí být těchto 400 dolarů zaplaceno znovu, aby se mohl připojit k pozdějšímu konvoji. Kvůli těmto a dalším omezením ze strany izraelské vlády fungovala humanitární pomoc přicházející z Jordánska podle zprávy v současné době na méně než 10 % své kapacity.
Senátoři uvádějí, že v Egyptě utrpěla flotila nákladních vozidel OSN „vážné škody“ a organizace OSN senátorům ukázaly video, na kterém jsou jejich konvoje pod palbou izraelské armády, což je „běžná záležitost“. Senátoři také navštívili sklad provozovaný Egyptským červeným půlměsícem a Světovým potravinovým programem OSN (WFP) s výrobky, které byly Izraelem zakázány, včetně solárních vodních čerpadel, stanů, invalidních vozíků a dokonce i náhradních dílů pro nákladní vozy, které podléhají omezením „dvojího použití“, uvádí zpráva.
V izraelském přístavu Ašdod úředníci WFP senátorům sdělili, že 2 200 kontejnerů s potravinami – což je množství, které by stačilo na tři týdny pro všechny obyvatele Gazy – je zpožděno kvůli kontrolním postupům, které vyžadují individuální kontrolu každé palety.
Merkley popsal dvě složky této strategie: „ Jednou z nich je zničit domy, aby se do nich nemohli vrátit... Druhou strategií je zbavit Palestince základních životních potřeb, jako jsou potraviny, voda a léky.“
Izrael nahradil stovky distribučních míst OSN pouhými čtyřmi pomocnými stanicemi pro 2 miliony lidí, z nichž tři se nacházejí pouze v jižní Gaze. Senátoři vyslechli příběhy podvyživených matek, které nebyly schopny ujít několik kilometrů k distribučním místům s dětmi v náručí a pak zvednout dvacetikilové krabice s potravinami na zpáteční cestu. Podle OSN bylo od 22. května do 31. července v okolí těchto míst zabito 1 373 lidí.
To, že Izrael a Spojené státy nazývají plány na masové vysídlení Palestinců v Gaze „dobrovolným exodem“, je podle zprávy „jednou z nejvíce podvodných, zlověstných a pokroucených krycích verzí, jaké kdy byly vyprávěny“.
„Není nic dobrovolného na tom, že chcete odejít, když přijdete o svůj domov a nemáte přístup ke svým polím,“ řekl Van Hollen na tiskové konferenci.
Oba senátoři obvinili americkou vládu, že umožňuje popsané etnické čistky. „My, Spojené státy, jsme na tom všem spoluviníky,“ řekl Van Hollen. „Protože poskytujeme od daňových poplatníků podporu Netanjahuově vládě, aby mohla používat zbraně v Gaze.“
Nálada v Kongresu ohledně dlouhodobé podpory Izraele ze strany USA se mění pomalu, ale mění se. Při nedávném hlasování Senátu o prodeji zbraní Izraeli se 27 demokratických senátorů – více než polovina klubu – vyslovilo proti transferům zbraní.
„Stejné hodnoty, které ze mě udělaly zastánce Izraele, mě nutí říci, že to, co dělají Palestincům, jak na Západním břehu, tak v Gaze, je naprosto špatné,“ řekl Merkley.
Oba zákonodárci vyzvali k okamžitému přijetí opatření k zajištění příměří a poznamenali, že rodiny izraelských rukojmích jim sdělily, že Netanjahu „upřednostnil své politické přežití před přežitím našich blízkých“.
„Svět má morální a právní povinnost zastavit probíhající etnické čistky,“ uzavírá jejich zpráva. „Silná slova sama o sobě nebudou stačit. Svět musí uložit sankce a náklady těm, kteří tento plán provádějí.“
Diskuse