Pojďme truchlit za Charlieho Kirka, tak jako on truchlil za děti z Gazy
11. 9. 2025
Konzervativní aktivista a Trumpův příznivec Charlie Kirk bohužel, ale hrdinsky zemřel za to, v co věřil: práva druhého dodatku americké ústavy. Charlie byl v podstatě Ježíš NRA, National Rifle Association, americké asociace vlastníků střelných zbraní. Zemřel za vaše zbraně, tak popadněte své AR-15 a očekávejte, že každou chvíli budete u vytržení..
Charlie tak silně věřil v druhý dodatek americké ústavy, umožňující Američanům vlastnit střelné zbraně, že řekl, že existence tohoto ústavního dodatku „bohužel“ stojí za všechna úmrtí způsobená zbraněmi na amerických středních školách. Pravděpodobně měl pocit, že stojí také za všechna úmrtí způsobená zbraněmi na amerických univerzitách.
Charlie byl dost chytrý na to, aby neviděl rozpor ve své oblíbené frázi: „zbraně zachraňují životy“. Ve skutečnosti Charlieho poslední slova se týkala násilí spáchaného zbraněmi ve stanu „dokažte, že se mýlím“ na univerzitě v Utah Valley. Starý muž se sniperkou rozhodně nedokázal, že se mýlil.
Charlie rád obviňoval ze smrtí způsobených zbraněmi dvě skupiny, které nenáviděl víc než cokoli jiného: černochy a transsexuály. Ignorujme fakt, že 80 % masových střelců sdílelo jeho názory na nadřazenost bílé rasy.
Jako všichni nejmilejší fanatici byl Charlie velkým fanouškem Izraele. Byl velmi rozzlobený, že lidé obviňují Izrael z úmyslného vyhladovění Gazy, jen proto, že Izrael neustále tvrdil, že úmyslně podrobuje Gazu hladovění
I když byl Charlie sionista, podařilo se mu Izrael rozzlobit tím, že se postavil proti Trumpovu zásahu proti antisemitismu na univerzitách z důvodu obav o svobodu projevu. Není jasné, zda jeho zabití bylo falešnou vlajkou Izraele, takže uvidíme, zda se pokusí obvinit Írán. Pokud ne, určitě z té smrti budeme vinit politickou korektnost.
Charlie měl krásnou ženu a dvě krásné děti, takže ho oplakávejme tak, jak on oplakával ženy a děti v Gaze. Charlie byl jejich utrpením tak dojatý, že řekl, že za genocidu Izraele bychom měli vinit Hamás. Také řekl, že nic jako Palestinci neexistuje. Tragicky, nyní neexistuje nic jako Charlie Kirk.
Charlie byl dobrý člověk, který chtěl jen rozpoutat rasovou válku, povzbuzovat genocidu Izraele a uvést novou éru fašismu. Bez něj bude svět méně fašistickým místem.
