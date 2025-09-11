Izrael zabil v Gaze 72 lidí, Katar připravuje „kolektivní reakci“ na útoky
11. 9. 2025
„V příštích dnech očekáváme reakci na izraelské útoky“
Vidíme, že země, které chtějí nějakou jednotnou regionální reakci [na Izrael], kladou stále větší důraz.
Očekáváme ji v příštích několika dnech, v Kataru se uskuteční regionální setkání. Víme, že země sestavily vlastní právní tým.
Trump vedl bouřlivý telefonický rozhovor s Netanjahuem
Americký prezident řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že jeho rozhodnutí zaútočit na Hamás v Kataru nebylo moudré, píše Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované vysoké úředníky administrativy.
Trump se tak vyjádřil během včerejšího telefonátu, který deník popsal jako bouřlivý, po útoku.
Podle deníku Netanjahu odpověděl, že měl krátkou příležitost k provedení útoků a využil ji. Druhý telefonát mezi oběma muži později v úterý byl srdečný a Trump se Netanjahua zeptal, zda byl útok úspěšný, informoval deník.
Katar „důrazně odsuzuje“ dřívější výroky Netanjahua o hostování Hamásu
Katar vydal nové odsouzení izraelského premiéra poté, co ten dříve prohlásil, že země musí vyhostit členy Hamásu.
Katar je označil za „hanebný pokus ... ospravedlnit zbabělý útok namířený proti katarskému území, stejně jako výslovné hrozby budoucích porušení státní suverenity“.
Netanjahuovy výroky naznačovaly, že v budoucnu by mohlo dojít k dalším útokům. „Říkám Kataru a všem národům, které poskytují útočiště teroristům, že je buď vyhostíte, nebo je postavíte před soud. Protože pokud to neuděláte, uděláme to my,“ řekl.
„Netanjahu si je plně vědom toho, že hostování kanceláře Hamásu proběhlo v rámci zprostředkovatelských snah Kataru, o které požádaly Spojené státy a Izrael,“ pokračoval Katar.
„Je si také plně vědom role této kanceláře při zprostředkování četných výměn a příměří, které byly široce uznány a oceněny mezinárodním společenstvím a přinesly úlevu palestinským civilistům a izraelským rukojmím, kteří zoufale potřebují základní humanitární pomoc před bezohledností, která panuje od 7. října,“ dodal.
„Taková prohlášení nejsou nijak překvapivá od člověka, který se spoléhá na extremistickou rétoriku, aby vyhrál volby, a je hledán mezinárodní spravedlností a čelí každodenním rostoucím sankcím – faktory, které jen prohlubují jeho izolaci na globální scéně."
Palestinci jsou násilně vysídlováni z města Gaza do al-Mawasi
Více Palestinců prchá na jih poté, co izraelská armáda v úterý poprvé nařídila úplnou evakuaci města Gaza.
Proud lidí putuje téměř 30 km na jih po pobřežní ulici al-Rashid. Zatímco někteří Palestinci odmítají být násilně vysídleni, jiní nevidí jinou možnost než uprchnout.
Směřují do al-Mawasi, neúrodného pásu země na pobřeží Středozemního moře, který byl opakovaně bombardován.
Macron odsuzuje izraelské útoky na Katar a vyzývá k obnovení jednání o příměří
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že po izraelských útocích na Dauhá hovořil s katarským emírem šejkem Tamimem bin Hamadem Al Thanim a označil je za „nepřijatelné“ a porušení suverenity a bezpečnosti Kataru.
V příspěvku na Twitteru Macron uvedl, že je nutné rychle obnovit jednání o příměří v Gaze a o propuštění zajatců, které stále drží Hamas. Ocenil zprostředkovatelské úsilí Kataru a dodal, že „tento trvalý válečný stav v Gaze nemůže pokračovat“.
Macron zopakoval podporu Francie pro řešení dvou států a uvedl, že Paříž spolupracuje s partnery před konferencí na toto téma, která se bude konat 22. září v New Yorku.
Izrael zabíjí další Palestince v Gaze
Zdroje z nemocnic v Gaze uvádějí, že od středečního rána bylo při izraelských leteckých útocích na pásmo Gazy zabito nejméně 72 Palestinců, z toho 53 v městě Gaza.
Starmer v komentáři k izraelskému prezidentovi říká, že Izrael musí zastavit „uměle vyvolaný hladomor“
Kancelář britského premiéra uvedla, že premiér Keir Starmer vyjádřil izraelskému prezidentovi Isaacovi Herzogovi „velké znepokojení“ nad situací v Gaze a vyzval Izrael, aby změnil kurz.
Agentura Reuters citovala mluvčího Downing Street, který uvedl, že Starmer řekl, že Izrael „musí zastavit další zhoršování uměle vyvolaného hladomoru tím, že povolí dovoz pomoci a zastaví své ofenzivní operace“.
Britský premiér však čelí kritice za to, že dosud odmítá ukončit dodávky zbraní Izraeli a že vůbec pozval Herzoga na návštěvu Velké Británie.
Vizuální vyšetřování dospělo k závěru, že za útoky na flotilu Sumud pravděpodobně může munice
Open-source zpravodajská skupina Bellingcat uvádí, že počáteční vyšetřování série explozí na plavidlech globální flotily Sumud směřující do Gazy ukazuje na zápalnou munici, což je v rozporu s popřením ze strany úředníků a dodává věrohodnost tvrzením flotily, že se stala obětí četných útoků dronů.
„Největší humanitární flotila v historii byla dvakrát za dva dny napadena, zatímco kotvila v tuniském přístavu. Analýza otevřených zdrojů naznačuje, že za útoky stojí zápalná munice,“ uvedla skupina.
Tuniské úřady tvrdí, že výbuch na lodi 8. září v Tunisu byl způsoben zapalovačem nebo cigaretovým nedopalkem, ale videozáznamy ukazují hořící předmět padající shora.
„Hořící předmět musel být vypuštěn z letecké platformy,“ uvedla skupina a dodala, že videa z incidentu obsahují zvuky v pozadí, „které odpovídají zvukům dronu“.
Zpráva uvádí, že munice údajně použitá při obou útocích, jednom v Tunisu 8. září a druhém o 24 hodin později, vykazuje vlastnosti, které jsou „běžné, ale ne výlučné, u některých modelů izraelských ručních granátů“.
WHO varuje před nuceným evakuačním příkazem v Gaze, nemocnice fungují jako „masivní traumatologická oddělení“
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je „zděšena“ nejnovějším nuceným evakuačním příkazem Izraele, který požaduje, aby jeden milion lidí opustil město Gaza a odešel do takzvané humanitární zóny na jihu.
WHO varovala, že v této oblasti chybí služby na podporu těch, kteří tam již jsou, natož nových příchozích, včetně adekvátní zdravotní péče. Téměř polovina zbývajících funkčních nemocnic v Gaze se nachází v Gaze, kde se nachází více než třetina nemocničních lůžek a polovina kapacit JIP v celém pásmu.
Tyto zařízení si nemohou dovolit být ztracena, uvedla agentura s tím, že nemocnice jsou již přetížené a fungují jako „masivní traumatologická oddělení“ pod neustálým bombardováním.
WHO vyzvala mezinárodní společenství, aby jednalo a požadovalo příměří, dodržování humanitárního práva, zajištění ochrany civilistů a zdravotnických pracovníků a umožnění nerušeného vstupu humanitární pomoci.
„Tato katastrofa je způsobena člověkem a odpovědnost za ni neseme všichni,“ uvedla.
Amnesty International označuje nucené vysídlení v Gaze za „nezákonné a nelidské“
Organizace na ochranu lidských práv uvádí, že izraelské příkazy k hromadné evakuaci města Gaza zhoršily genocidní podmínky v pásmu, kde izraelské úřady nadále přísně omezují humanitární pomoc a izraelské útoky zabíjejí mnoho civilistů.
„Rozkaz vydaný včera ráno izraelskou armádou k hromadnému vysídlení obyvatel města Gaza je krutý, nezákonný a dále zhoršuje genocidní podmínky života, které Izrael uvaluje na Palestince,“ uvedla v prohlášení Heba Morayef, regionální ředitelka Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku.
Tisková zpráva cituje zdravotníka v Gaze, který popisuje nemožné dilema dalšího kola nuceného vysídlení.
„Nechci opustit své pacienty, malé děti, jejichž těla jsou příliš křehká, aby zvládla další vysídlení, ale nevím, co mám dělat. Je to jako vybírat si mezi dvěma smrtmi: smrtí bombardováním nebo pomalou smrtí vysídlením, kdy nevíte, kam jít,“ řekl.
„Už jsem byl vysídlen patnáctkrát; posledních několik nocí jsem kvůli intenzivnímu bombardování v okolí nemohl spát ani oka a stále se snažíme chodit do práce, abychom léčili děti, ale jsme vyčerpaní.“
Indický premiér Modi odsoudil izraelský útok na Katar
Indický premiér Narendra Modi uvedl, že hovořil s katarským emírem Šejkem Tamimem bin Hamadem Al Thanim a vyjádřil „hluboké znepokojení“ nad včerejším izraelským útokem na Dauhá.
„Indie odsuzuje porušení suverenity bratrského státu Kataru. Podporujeme řešení problémů prostřednictvím dialogu a diplomacie a vyhýbání se eskalaci,“ uvedl Modi v příspěvku na X.
Indické ministerstvo zahraničí včera útok kritizovalo, ale nepoužilo slovo „odsuzuje“ – termín, který Nové Dillí vůči Izraeli, s nímž se v posledních letech výrazně prohloubily vztahy, používá jen zřídka.
Izrael zatkl šéfa organizace muslimských hřbitovů: palestinská média
Palestinská zpravodajská služba Wafa informovala, že izraelské úřady zadržely ředitele Výboru islámských hřbitovů v Jeruzalémě Ahmada al-Dajaniho a že byl odvezen na neznámé místo.
Wafa uvádí, že al-Dajani byl zadržen izraelskými silami, když šel po ulici Salah al-Din v Jeruzalémě, což je podle zpravodajské služby součástí širšího zásahu proti muslimským autoritám a institucím, které hrají důležitou roli v udržování islámské historie a kultury ve městě.
Katar říká, že nemá žádné potvrzení o stavu hlavního vyjednavače Hamásu
Na dotaz ohledně stavu hlavního vyjednavače Hamásu Khalila al-Hayyi Al Thani CNN odpověděl, že zatím „neexistuje žádné oficiální prohlášení“.
Uvedl, že mezi oběťmi útoku, který Katar odsoudil jako závažné porušení své suverenity, byl i 22letý katarský bezpečnostní důstojník.
„Snažíme se zjistit, zda jsou ještě další pohřešovaní,“ řekl Al Thani. „Někteří Katarčané se nacházejí ve velmi nebezpečné situaci.“
Úřad OSN pro lidská práva zaznamenal „významné eskalování“ izraelských útoků na severní Gazu
Úřad OSN pro lidská práva na okupovaném palestinském území uvádí, že od 8. srpna, kdy izraelská vláda oznámila, že převezme kontrolu nad městem Gaza, zaznamenal mnohem více izraelských útoků na severní Gazu.
Úřad uvádí, že nárůst útoků vedl k „zničení značného počtu obytných budov a systematickému demolování celých obytných čtvrtí v severní Gaze“ a že další útoky hrozí „úplným zničením“ toho mála, co z civilní infrastruktury zbývá.
Od 8. srpna OSN zaznamenala 270 izraelských útoků na obytné budovy v Gaze a severní Gaze, při nichž bylo zabito nejméně 379 Palestinců. Nejméně 92 Palestinců bylo zabito během stejného období při 44 izraelských útocích na stany postavené vysídlenými Palestinci, ačkoli skutečný počet je pravděpodobně mnohem vyšší. Většina útoků proběhla bez předchozího varování.
Katar prohlásil, že na izraelské „šikanování“ bude následovat „kolektivní reakce“
V rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici CNN katarský premiér Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani uvedl, že na izraelskou agresi musí následovat „kolektivní reakce“.
„Z regionu přijde reakce. Tato reakce je v současné době předmětem konzultací a diskusí s dalšími partnery v regionu,“ řekl Al Thani.
„Doufáme v něco smysluplného, co odradí Izrael od pokračování v tomto šikanování,“ dodal.
Katarský vůdce také řekl, že izraelský útok měl za cíl podkopat „jakoukoli šanci na mír“.
„Všechno o schůzce je Izraelcům a Američanům velmi dobře známo. Není to něco, co skrýváme,“ řekl Al Thani o přítomnosti představitelů Hamásu v Kataru.
„Myslím si, že to, co Netanjahu včera udělal, zabilo veškerou naději pro ty [izraelské] rukojmí,“ dodal.
Húsíové sdělují, že počet obětí izraelských útoků stoupl na 35
„Počet mučedníků a zraněných mezi občany v důsledku zrádného sionistického zločinu stoupl ... na 35 mučedníků a 131 zraněných,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví jemenské skupiny Anees Alasbahi v příspěvku na sociálních médiích a dodal, že tento počet pravděpodobně není konečný.
OSN uvádí, že 55 000 těhotných žen v Gaze čelí katastrofickým podmínkám
Mluvčí OSN Stephane Dujarric novinářům sdělil, že 55 000 žen v Gaze čelí těhotenství a porodu v „hrozných a ... traumatických“ podmínkách.
Na své pravidelné tiskové konferenci v New Yorku Dujarric poznamenal, že mnoho rodin nemůže uprchnout kvůli obavám o zdraví a bezpečnost, stejně jako kvůli prohibitivním nákladům na dopravu.
Zdůraznil, že nucené evakuační příkazy Izraele „nezbavují válčící strany“ jejich odpovědnosti chránit civilisty.
Dujarric uvedl, že několik primárních zdravotních center bylo nuceno pozastavit provoz v této oblasti kvůli pokračujícím útokům.
Jeho komentář přišel v době, kdy izraelské síly zintenzivnily svůj postup do města Gaza a nařídily tisícům rodin, aby se přesunuly na jih uprostřed intenzivního bombardování.
Izraelský útok na čtvrť města Gaza zranil 7 dětí, uvádí civilní obrana
Civilní obrana v Gaze uvádí, že její záchranáři převezli sedm zraněných dětí k ošetření po izraelském útoku na skupinu lidí před školou Shuhada al-Shati v Násirově čtvrti ve městě Gaza.
Gaza City je pod intenzivním izraelským bombardováním, zatímco tisíce rodin jsou nuceny přesunout se na jih uprostřed pokračujícího vojenského postupu s cílem obsadit oblast postiženou hladomorem.
Kanada říká, že po útoku na Katar přehodnocuje vztahy s Izraelem
Ministryně zahraničí Anita Anand zopakovala, že Kanada považuje izraelský útok na Dauhá za „nepřijatelný“, ale neposkytla mnoho podrobností o tom, jaké změny, pokud vůbec nějaké, se zvažují.
„Hodnotíme naše vztahy s Izraelem,“ řekla Anand novinářům.
Na otázku, zda Kanada zvažuje nějaké sankce, Anand odpověděla, že vláda „bude i nadále hodnotit naše další kroky“.
Hamás odsuzuje izraelské útoky na Jemen
Hamás ostře odsoudil smrtící izraelské útoky na jemenské provincie Sanaa a al-Jawf a označil je za „barbarský útok“, který zabil a zranil civilisty.
V prohlášení palestinská skupina popsala útoky jako flagrantní porušení mezinárodního práva a jemenské suverenity a jako součást eskalující agrese Izraele v regionu.
Hamás vyjádřil solidaritu s jemenským lidem a pochválil Houthi za to, že i přes vysoké náklady, které sami nesou, nadále podporují Palestince v Gaze.
Skupina také vyzvala arabské a muslimské státy, stejně jako širší mezinárodní společenství, aby okamžitě zakročily a zastavily izraelské útoky a přivedly jeho vůdce k odpovědnosti za válečné zločiny.
„USA mají páku, kterou by mohly použít k ukončení války v Gaze“
Zatímco Trump vyjádřil omezenou frustraci vůči Izraeli kvůli široce odsuzovanému útoku na Dauhá, USA odmítají použít páku, jako je zastavení dodávek zbraní, k uklidnění svého spojence, říká Matt Duss, výkonný viceprezident Centra pro mezinárodní politiku, progresivního amerického think tanku.
„Takový útok na významného spojence USA, který není členem NATO – uprostřed jednání, která podporují a zprostředkovávají Spojené státy, proti úředníkům, kteří jsou v Kataru hosty původně na žádost Spojených států – je něco, co ani já jsem nečekal,“ řekl Duss pro Al Jazeera.
„Donald Trump má samozřejmě možnost, jak tuto situaci řešit, stejně jako ji měl Joe Biden, pokud by se pro ni rozhodl, a to přerušit dodávky zbraní ze Spojených států. Izrael nemůže pokračovat v této válce bez stálých dodávek zbraní ze Spojených států.“
Palestinci v Gaze žijí „bez základních lidských práv“
Agentura OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvádí, že Gaza je „vyprázdňována od hladovějícího obyvatelstva“, které je nuceno do takzvané „humanitární zóny“ al-Mawasi, a varuje, že v pásmu Gazy není žádné bezpečné místo.
„Válka v Gaze trvá neúnavně již více než 700 dní. Lidé žijí v neustálé noční můře... život bez odpočinku, bez bezpečí, bez základních lidských práv,“ uvedla agentura OSN ve svém prohlášení.
UNRWA dodala, že její týmy zůstávají na místě a poskytují zdravotní poradenství a přístřeší více než 100 000 lidem, ale že již více než šest měsíců není povoleno dovážet humanitární pomoc. Agentura znovu vyzvala k okamžitému příměří a k povolení dovozu životně důležitých zásob.
Navzdory všeobecnému pobouření nad včerejším izraelským útokem na Dauhá izraelský velvyslanec v USA prohlásil, že svět „se s tím smíří“, a naznačil, že v budoucnu by mohlo dojít k dalším podobným útokům, když řekl: „Příště je dostaneme.“
Prezident Spojených států je rozzuřený na izraelského premiéra, že ho neinformoval o útoku [na Dauhá].
USA dostaly pouze vágní varování, že Izrael plánuje útok na Hamás, ale rozhodně ne podrobný plán útoku na dalšího spojence USA.
Je třeba si uvědomit, že zvláštní vyslanec USA na Blízkém východě Steve Witfkoff i prezident Trump vynaložili obrovské politické úsilí, aby dosáhli příměří, o kterém americký prezident minulý měsíc prohlásil, že je jen pár týdnů daleko.
No, ta doba už určitě uplynula. A teď máme mírový proces, který byl torpédován, vzhledem k tomu, že Izraelci bombardovali vyjednávací tým Hamásu, který jednal o návrhu USA.
Je opravdu nejasné, kam se situace bude vyvíjet.
Hlavním zájmem USA je pokusit se napravit vztahy s Katarem. Ten je pro USA klíčovým a důležitým spojencem, a to nejen z diplomatického, ale i strategického hlediska.
Zasedání Rady bezpečnosti OSN o útocích na Katar odloženo
Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, které se mělo zabývat izraelským útokem na katarské hlavní město, bylo na žádost Dauhá přesunuto na čtvrtek.
„Rada bezpečnosti odložila dnešní mimořádnou schůzi o ‚situaci na Blízkém východě‘ na zítřejší odpoledne na žádost Kataru, aby se schůze mohl zúčastnit katarský premiér,“ uvedla ve středu v prohlášení jihokorejská prezidentská kancelář, která v současné době zastává funkci předsedy Rady.
Hamas tvrdí, že izraelský útok v Dauhá ohrožuje stabilitu regionu
Člen politického úřadu Hamásu Hussam Badran odsoudil izraelský útok v Kataru a označil jej za „zločin“, který ohrožuje bezpečnost a stabilitu regionu.
Badran uvedl, že útok potvrdil, že Izrael „není normálním státem, ale skupinou gangů a vrahů, kteří jednají na základě extrémních rasistických přesvědčení“. Varoval, že izraelské akce představují skutečnou hrozbu pro celý Blízký východ, nejen pro palestinský lid.
Zdůraznil, že Palestinci se budou i nadále bránit a že hnutí obdrželo zprávy solidarity od palestinských frakcí a národních osobností.
Izraelské útoky na Jemen zabily 9 lidí a 118 jich zranily, uvádí ministerstvo zdravotnictví
Jemenské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že při izraelských náletech na hlavní město Saná a provincii al-Jawf bylo zabito nejméně devět lidí a 118 jich bylo zraněno.
Tyto údaje označilo za předběžné a varovalo, že počet obětí může stoupat, protože záchranné týmy pokračují v pátrání po obětech.
Ministerstvo uvedlo, že útoky zasáhly civilní a obytné oblasti, včetně domů v čtvrti al-Tahrir v Saná, zdravotnického zařízení na 60. ulici v jihozápadní části města a vládního komplexu v hlavním městě al-Jawfu, al-Hazmu.
Týmy civilní obrany pracují na hašení požárů způsobených bombardováním a vyprošťují přeživší z trosek, dodalo ministerstvo.
Netanjahu hrozí Jemenu dalšími bombardováními
Po dnešním útoku na několik míst v Jemenu izraelský premiér uvedl, že tento útok byl reakcí na útok dronů Húsiů na letiště Ramon v Izraeli před několika dny.
„Tento [útok] nás neoslabil – dnes jsme je znovu zasáhli ze vzduchu, na jejich teroristických zařízeních, na teroristických základnách s velkým počtem teroristů a také na dalších zařízeních,“ uvedl v příspěvku na Twitteru.
„Budeme pokračovat v útocích. Každého, kdo na nás zaútočí, každého, kdo nás napadne – dostaneme,“ pohrozil.
Izrael bombardoval jen za poslední měsíc šest zahraničních zemí, včetně Jemenu.
Šéf Hizballáhu chválí Jemen a vyzývá k jednotě proti Izraeli
Šéf Hizballáhu Naim Qassem stále pronáší svůj televizní projev.
Qassem vyzval státy v regionu, aby zintenzivnily politickou a finanční podporu palestinského odporu a jeho podporu na mezinárodních fórech. Varoval, že pokud by Izrael někdy dokázal eliminovat ozbrojené skupiny, „na řadu byste přišli vy“, a vyzval vlády, aby „nebodaly odpor do zad“ tím, že se přidají na stranu Izraele.
Qassem také pochválil Jemen za to, že „nesl těžké břemeno, aby stál na straně Palestiny“, krátce poté, co izraelské stíhačky zaútočily na Saná a al-Jawf.
Řekl, že nejvyšší formou vlastenectví Libanonu je bránit svou zemi před izraelskou expanzí. Obvinil USA, že se spolčily s Izraelem, aby oslabily Libanon tím, že tlačí na odzbrojení Hizballáhu.
Šéf Hizballáhu odsuzuje izraelské útoky v Gaze, na Západním břehu a v Kataru
Generální tajemník Hizballáhu Naim Qassem pronesl televizní projev, ve kterém řekl, že Írán nadále podporuje palestinský lid a jeho odpor, který popsal jako „sjednocující příčinu“ pro muslimský svět.
Qassem obvinil Izrael a USA ze spáchání „ohavných zločinů“ v Gaze a na okupovaném Západním břehu Jordánu a zároveň pochválil palestinskou odolnost a odpor navzdory rostoucím obtížím. Nedávnou střelbu v okupovaném východním Jeruzalémě popsal jako „odvážnou operaci“, která dokazuje, že Palestinci jsou i nadále odhodláni bojovat.
Odsoudil také nedávný izraelský útok na katarské hlavní město Dauhá a označil jej za součást širšího izraelského projektu na rozšíření své regionální dominance.
