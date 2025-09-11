Klausovy novinářské děti a jejich zhoubná demagogie
Paní Lenka tleská daňovým rájům
11. 9. 2025
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
2 minuty
Naše dobře známá paní Lenka (Lenka Zlámalová, dogmatická česká novinářka zformovaná klausovskými 90. lety, posluhující českým zbohatlíkům, pozn. redakce) nazývá vybudování daňového ráje uvnitř EU "chytrostí" a "vtipem", a prej to máme dělat taky.
Super. Daňové fligny jsou hra se záporným součtem: jeden stát (město) získává, druhý ztratí, ovšem ztráta je větší než výnos. (Jinak by nikdo s placením daní jinam neutíkal). Udělejme to taky, udělají to všichni a rozpočty ostrouhají. Lenka říká, že to "naplní italskou kasu". Jo, na úkor kasy holandské, britské... nebo české. Gratulki.
Tento "chytrý a vtipný" milánský případ je zvlášť výživný. Staneš se tzv. italským daňovým rezidentem, což znamená si tam někde koupit nemovitost, ve které "jakože bydlíš" (samozřejmě nebydlíš), zapsat se do registru, prohlásit, že Itálie je země, kterou miluješ ze všeho nejvíc a je v srdci tvých zájmů, a to stačí. Jo, a ještě treda drobnost: platit ročně 200 000 EUR, tedy pět miliónů korun. Pak už neplatíš nic víc z tzv. zahraničních příjmů. (Z italských ano! Rodáky si danit nenecháme!). Jak by člověk čekal, jde o těch 200k éček, k plnění všeho dalšího přistupují Italové se svou pověstnou německou přísností a puntičkářstvím...
Je to tedy mířeno na tzv. superbohaté, a Itálie se s tím ani nijak netají - pro ty, pro které je pět miliónů ročně kapesné proti tomu, kolik ušetří na daních, které by jinak musel v rodné zemi z výnosů zaplatit.
Chápu, že drahá paní Lenka toto vítá, protože majiteli Echa (bývalý zaměstnavatel paní Lenky, dnes slouží v CNC miliardáře Křetínského) jsou čeští miliardáři, kterým se toto bude nepochybně velmi líbit. A pak jistě zatleská část populace, která říká, že daně jsou krádež, ale že je štve, že jsou ty silnice rozbité, dálnice nepostavené, armáda podvyživená, policie nemá moderní mašiny na honění zlodějů, porodnost je nízká a vůbec je to tu jeden velkej bordel.
Jinak s daněmi to mám já takto. Samozřejmě že neskáču radostí, když nastane den mé daňové povinnosti a nezbývá než otevřít kešeňu. Asi jako každý. Ale současně jsem přesvědčený, že férové daně jsou zcela v pořádku, z něčeho stát žít musí, toho co musí dělat fakt není málo.
Ale když už daně jsou, musí být férové a platit pro všechny.
