Trumpova administrativa zvažuje útok na Venezuelu, tvrdí vojenské zdroje
11. 9. 2025
Podle zprávy novináře Kena Klippensteina USA zvažují „sestřelení venezuelského vojenského letadla“ nebo „bombardování venezuelského vojenského letiště“.
Nicméně podle americké protidrogové agentury DEA a dalších federálních agentur nehraje Venezuela prakticky žádnou roli ve výrobě a obchodu s fentanylem, uvádí na webu Common Dreams Brad Reed.
Takový útok by znamenal dramatické vyhrocení nepřátelství Trumpovy vlády vůči Venezuele, které eskalovalo minulý týden, když americká vláda bombardovala loď u venezuelského pobřeží, o které tvrdila, že přepravuje drogový kontraband.
Mnoho právních expertů tento útok rychle odsoudilo jako porušení námořního práva. Republikánský senátor Rand Paul z Kentucky je mezi těmi, kteří odsoudili vojenský útok na podezřelé pašeráky drog bez řádného soudního řízení.
Uniklá zpráva Ministerstva vnitřní bezpečnosti, kterou získal Klippenstein, poskytuje vodítka k tomu, proč administrativa zaujímá agresivní vojenský postoj vůči Venezuele.
Klippenstein píše, že zpráva konkrétně poskytuje vhled do názoru administrativy, že venezuelský vůdce Nicolás Maduro je ve skutečnosti šéfem kartelu Tren de Aragua a dává mu rozkazy otrávit americké občany tím, že je učiní závislými na drogách.
Klippenstein však varuje, že tento názor na Madura jako velitele mezinárodního drogového kartelu není podložen informacemi amerických zpravodajských agentur.
„Odtajněná zpráva připravená Národní zpravodajskou radou v dubnu dospěla k závěru, že Madurův režim ‚pravděpodobně nemá politiku spolupráce s TdA a neřídí operace TdA ve Spojených státech‘,“ poznamenal.
Klippenstein uzavřel svou zprávu přirovnáním situace k přípravám na válku v Iráku v roce 2003, avšak s tím rozdílem, že místo „zbraní hromadného ničení“ jako údajného casus belli je zde fentanyl.
„Podobně jako v případě ‚debaty‘ o Saddámových zbraních hromadného ničení jsou demokraté v Kongresu zaneprázdněni diskusí o tom, zda útok na malou loď s drogami byl legální, a stěžují si, že nebyli o operaci informováni,“ napsal. „Zásadní otázka – existují nějaké důkazy, že venezuelská vláda dodává fentanyl do USA? – se téměř nikdy neklade. A co je nejdůležitější, pomohlo by bombardování Venezuely ke snížení toku drog do USA?“
