Izraelské letecké údery „zabily veškerou naději“ pro rukojmí v Gaze, říká katarský premiér
11. 9. 2025
Katarský premiér prohlásil, že Benjamin Netanjahu „zabil veškerou naději“ pro zbývající rukojmí v Gaze po mimořádném izraelském útoku na vyjednavače Hamásu v Dauhá v úterý.
„Musí být postaven před soud,“ řekl al-Thani o izraelském premiérovi.
Netanjahu reagoval na mezinárodní kritiku útoku, včetně prohlášení Bílého domu, že „jednostranné bombardování“ v Kataru „neposouvá cíle Izraele ani Ameriky“, vzdorně.
Ve videoprohlášení Netanjahu obvinil Katar z poskytování útočiště teroristům a naznačil, že si vyhrazuje právo pokračovat v útocích i v budoucnu. „Říkám Kataru a všem národům, které poskytují útočiště teroristům: buď je vyhoďte, nebo je postavte před soud,“ řekl. „Protože pokud to neuděláte, uděláme to my.“
Al-Thani obvinil Netanjahua, že „plýtvá“ časem Kataru při pořádání jednání mezi Izraelem a Hamásem, a řekl, že jeho země přehodnotí „všechno“ ohledně své role mediátora v konfliktu.
„Ráno v den útoku jsem se setkal s rodinou jednoho z rukojmích,“ řekl al-Thani. „Spoléhají na toto zprostředkování [příměří], nemají jinou naději.“
„Myslím, že tím, co Netanjahu včera udělal, zabil veškerou naději pro tyto rukojmí,“ dodal.
Ostatní izraelští představitelé také reagovali vzdorně na veřejnou kritiku útoku, a to uprostřed pochybností o tom, zda rakety vypálené izraelskými letadly zabily některý z jejich primárních cílů.
Ve středu varoval ministr obrany Izraele Katz, že „dlouhá ruka Izraele zasáhne proti jeho nepřátelům kdekoli“.
„Není místo, kde by se mohli schovat,“ napsal Katz na Twitteru a dodal: „Všichni, kdo se podíleli na masakru 7. října, budou plně zodpovědní. Každý, kdo páchá teror proti Izraeli, bude potrestán.“
Izraelský velvyslanec v USA Yechiel Leiter řekl Fox News, že pokud útok nezabil vůdce Hamásu, podaří se to „příště“.
Katar, blízký spojenec USA, hostí jednání zaměřená na zajištění příměří ve válce v Gaze a hraje klíčovou roli jako prostředník. Vůdci Hamásu se údajně sešli, aby projednali nový návrh příměří předložený americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
V příspěvku na sociálních médiích Trump trval na tom, že v útoku nehrál žádnou roli. „Bylo to rozhodnutí premiéra [Benjamina] Netanjahua, nebylo to moje rozhodnutí,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že jeho administrativa se pokusila Katar před útokem varovat, ale „bohužel příliš pozdě“.
Hamás v prohlášení uvedl, že všichni jeho vůdci jsou v bezpečí, ale pět členů nižšího postavení bylo údajně zabito. Vysoký izraelský představitel ve středu přiznal, že optimismus ohledně úspěchu útoků slábne.
Katar uvedl, že při útoku byl zabit jeden z jeho bezpečnostních pracovníků, a obvinil Izrael ze „státního terorismu“.
Izrael ve středu opět nasadil své letecké síly a provedl útok v Jemenu. Televizní stanice Almasirah TV, kterou provozuje milice Husiů, která ovládá většinu země, oznámila, že bylo zasaženo ministerstvo obrany v hlavním městě Saná. Izraelské armádní rádio uvedlo, že mezi cíli byly velitelství Húsii a vojenské tábory.
Britský premiér Keir Starmer útok v Kataru odsoudil a uvedl, že Izrael porušil suverenitu Kataru a „neudělal nic pro zajištění míru, ke kterému se zavázalo Spojené království a mnoho našich spojenců“.
Útok odsoudily také Rusko a Čína, zatímco regionální vládci se vydali do Kataru, aby projevili solidaritu.
V Izraeli útoky vyvolaly oslavy, ale také úzkost mezi rodinami rukojmích držených v Gaze, které uvedly, že se po 23 měsících konfliktu obávají o osud svých blízkých.
Válka byla vyvolána útokem Hamásu na Izrael v říjnu 2023, během kterého militanti zabili 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 250. Z nich 48 rukojmích zůstává v Gaze, ale méně než polovina z nich je pravděpodobně naživu.
Následná izraelská ofenzíva dosud zabila více než 64 000 Palestinců, většinou civilistů, zranila více než 150 000 a zničila velkou část Gazy.
Následné průzkumy veřejného mínění ukázaly, že v Izraeli panuje široká podpora dohody o ukončení války a osvobození rukojmích, zatímco Netanjahu je obviňován z prodlužování konfliktu z politických důvodů.
Katar hostil v Dauhá několik kol nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a Hamásem a pomohl zprostředkovat dvě krátkodobá příměří, přičemž jako další zprostředkovatelé vystupovaly USA a Egypt.
Andreas Krieg, přednášející na King's College v Londýně, to označil za „úder přímo do srdce regionální mediace“ – a to takový, kterému Washington nedokázal zabránit. „Ukazuje to, že Trump není schopen prosadit politiku, kterou nastolil, a která byla postavena na vyjednávání,“ řekl.
Hamás, který vládl v Gaze téměř dvě desetiletí, ale dnes kontroluje pouze její část, v sobotu opět prohlásil, že propustí všechny rukojmí, pokud Izrael souhlasí s ukončením války a stažením svých sil z Gazy.
Netanjahu usiluje o komplexní dohodu, která by vedla k okamžitému propuštění všech rukojmí, odzbrojení Hamásu a vyhnání militantních vůdců do exilu.
Amos Nadan, ředitel Centra Moshe Dayana pro studium Blízkého východu a Afriky, uvedl, že úterní útok mohl být zamýšlen jako podobný krok jako loňská vražda Hassana Nasralláha, vůdce libanonské milice a spojence Hamásu Hizballáhu, po které o dva měsíce později následovalo příměří mezi Izraelem a Libanonem.
„V Izraeli ... je nyní drtivá většina lidí pro ukončení války a návrat rukojmích ... Mohlo by to tedy vypadat jako závěrečná tečka za válkou,“ řekl Nadan.
Mezitím v Saná lidé uvedli, že středeční útok zasáhl úkryt mezi dvěma horami, který sloužil jako velitelské a řídící centrum. Rozsah škod nebyl okamžitě jasný.
Koncem srpna izraelský útok na Jemen zabil húsijského premiéra Ahmeda al-Rahawiho.
