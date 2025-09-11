V Americe byl zastřelen blízký stoupenec Donalda Trumpa
11. 9. 2025
Ultrapravicový stoupenec a spolupracovník Donalda Trumpa Charlie Kirk byl zastřelen během akce na Utah Valley University
Charlie Kirk, výkonný ředitel organizace Turning Point USA byl střelen do krku během projevu na akci a pachatel je na svobodě
(Je to varování pro Českou republiku, kde se nekontrolované vlastnictví zbraní šíří skoro jako v USA. Viz střelba na pražské filozofické fakultě.)
Charlie Kirk, vlivný pravicový aktivista, spojenec Donalda Trumpa a výkonný ředitel organizace Turning Point USA (TPUSA), zemřel poté, co byl ve středu střelen do krku během projevu na univerzitní akci v Utahu.
Na videích šířených na sociálních sítích je vidět, jak 31letý Kirk byl zasažen kulkou, když mluvil a seděl pod stanem na nádvoří Utah Valley University. Kirk se tam účastnil akce The American Comeback Tour, kterou pořádala pobočka TPUSA v Utahu Valley. Videozáznam také ukazuje studenty na kampusu, jak utíkají před zvukem střelby.
Ve středu odpoledne univerzita oznámila na Twitteru, že kampus je uzavřen.
Mluvčí Utah Valley University řekl New York Times, že Kirk byl zasažen podezřelým, který střílel z budovy vzdálené asi 200 metrů. Žádný podezřelý není ve vazbě.
„Incident v současné době vyšetřují čtyři agentury: policie v Oremu, policie UVU, FBI a utahské ministerstvo veřejné bezpečnosti,“ dodala Treanor.
Hasan Piker, progresivní influencer, zdůrazňuje, že Charlieho Kirka mohla zachránit pouze kontrola zbraní
Mezi těmi, kteří se vyrovnávají se smrtelným zastřelením Charlieho Kirka ve středu, je i progresivní streamer Hasan Piker, který měl za dva týdny debatovat s Kirkem na Dartmouth College.
Ve svém živém vysílání na Twitchi Piker vyjádřil zděšení nad střelbou a vyzval své sledující, aby ji neoslavovali, ale řekl divákům, aby mu přestali psát, že by měl nosit neprůstřelnou vestu nebo si najmout ochranku pro své veřejné vystoupení.
„Nemám žádnou ochranku,“ řekl Piker svým divákům. „Takhle by to nemělo být.“ Dále argumentoval, že pouze kontrola zbraní může zabránit masovým střelbám.
„V takové chvíli by rozumná vláda řekla: ‚Dobře, už toho bylo dost‘,“ řekl Piker. „Kdybychom měli zodpovědnou vládu a ne bandu zasraných psychopatů, kteří to tu řídí,“ dodal, USA by již měly přísnou kontrolu zbraní po masakru na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu v roce 2012.
„Musím opravdu přehodnotit způsob, jakým dělám všechno venku, v dohledné budoucnosti,“ řekl Piker.
„Než lidé řeknou: ‚Nos neprůstřelnou vestu‘, znovu, on byl střelen do krku,“ řekl Piker. „Neprůstřelná vesta by Charlieho Kirka nezachránila.“
„Jediná věc, která mohla Charlieho Kirka potenciálně zachránit,“ dodal, „bylo, kdyby naše vlády, předchozí i ta současná, skutečně zavedly rozumné kontroly zbraní jako politický postoj, a to po, nevím, stovce dalších školních střeleb.“
Politici v USA útok okamžitě odsoudili. Bývalý americký prezident Joe Biden na Twitteru napsal: „V naší zemi není místo pro takovéto násilí. Musí to okamžitě skončit. Jill a já se modlíme za rodinu a blízké Charlieho Kirka.“
Útok odsoudili také přední demokraté a republikáni. Mezi demokraty, kteří útok odsoudili, byli Gavin Newsom, Josh Shapiro, Chuck Schumer a Alexandria Ocasio-Cortez. JD Vance, Pam Bondi, Kristi Noem a Pete Hegseth vzdali Kirkovi hold a požádali veřejnost, aby se za něj modlila.
Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson řekl novinářům v Kapitolu: „Politické násilí se v americké společnosti stalo až příliš běžným jevem. To nejsme my. Porušuje to základní principy naší země.“
Zdroj v angličtině ZDE
