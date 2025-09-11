Fyzické tresty dětí nejsou OK
11. 9. 2025
Vážená redakce,
Nedávno jsem narazil na polského novináře Mariusze Szczygiela. Možná Vám to jméno něco říká. Slyšel jsem ho v podcastu Lucie Výborně, kde vtipně reflektoval na rozdíly mezi Čechy a Poláky. Rozhodl jsem se tedy, že se o něm něco dozvím, případně si od něho něco přečtu. V řadě textu o něm se odkazovalo na reportáž "Śliczny i posłuszny" tak jsem se rozhodl si ji přečíst - dohledal jsem překlad na Reflexu z roku 2014, píše Petr Podroužek.
Text se zabývá týráním, vlastně spíše sadistickým mučením, malého chlapce macechou v osmdesátých letech v Polsku. Něco tak šokujícího jsem ve svém životě nečetl. O případu jsem si ještě dohledal nějaké informace - v Polsku případ hodně rezonoval, pravidelně se objevuje v médiích - a je to opravdu otřesné. Je to týden co jsem to přečetl a nemohu to dostat z hlavy.
Proč Vám píšu - zvažte jestli na tu reportáž (resp. její překlad) nechce odkázat i z blistu, přidat nějaký komentář ohledně týrání děti. Zvláště v kontextu projednávané novely zákonů. Podle tohoto článku si stále 20% rodičů myslí, že fyzické tresty jsou OK. Je stále nutné dělat osvětu, že fyzické tresty jsou nepřijatelné. Pak je tam samozřejmě i jiná rovina - a to nutnost neustále odkrývat a upozorňovat na zlo. V případě odkazované reportáže od Szczygiela se zlo zhmotnilo v podobě sadistického týrání malého chlapce jeho macechou. Takové případy prostě nesmí být zapomenuty.
