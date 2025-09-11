Channel 4 News: Polsko a Ukrajina. Proč je NATO tak neschopné?
11. 9. 2025
čas čtení 14 minut
Dobrý večer. Blíže ke konfliktu než kdykoli od druhé světové války. Takto polský premiér Donald Tusk zhodnotil vniknutí Ruska do polského vzdušného prostoru. Jedná se o významnou eskalaci ze strany Moskvy, ačkoli Rusko trvá na tom, že nemělo v úmyslu zaútočit na Polsko, které je členem NATO.
Polsko se odvolalo na článek 4 NATO, který zavazuje členy této křehké aliance k konzultacím namísto mobilizace odvetných vojenských akcí. Pokud Vladimir Putin testoval NATO, může být zatím tiše uklidněn reakcí. A pokud jde o Donalda Trumpa, který před méně než měsícem rozvinul červený koberec pro Putina, zatím nejsou žádné známky dlouho slibovaných sankcí. Jen tajemný příspěvek amerického prezidenta na sociálních médiích, kde napsal: „Here we go.“ (Což může znamenat: "Tak vidíte." nebo "A je to tady!" nebo třeba "Jdeme na to." )
Stíhačky NATO sestřelily ruské drony nad Polskem, což znamená nejvýznamnější eskalaci napětí mezi Moskvou a západní vojenskou aliancí. Nizozemské, italské a polské letouny sestřelily čtyři z 19 ruských dronů, zatímco občané dostali pokyn zůstat doma a Polsko uzavřelo všechna letiště. Keir Starmer proto odsoudil ruské akce jako extrémně bezohledné. Harry Fawcett.
Reportér: V 6:30 ráno seděl majitel tohoto domu v polské vesnici poblíž běloruské hranice v přízemí a sledoval televizní zpravodajství o vpádu ruských dronů. Brzy se stal součástí těch zpráv. Jeden z dronů prorazil střechu.
Zde ani nikde jinde v Polsku nedošlo k žádným obětem, ale hrozba dosáhla nové úrovně.
„Slyšel jsem letadlo, jak letí nad námi, a najednou se zdálo, že klesá rychleji a hluk se zesiloval. Něco bouchnulo a ze stropu v obývacím pokoji spadlo světlo. Podíval jsem se z okna a ze střechy létaly kusy plechu."
Toto porušení polského a vzdušného prostoru NATO trvalo celou noc a podle Polska se ho zúčastnilo 19 ruských dronů, které přeletěly přímo přes hranici z Běloruska. Rusko uvedlo, že žádný z nich neměl za cíl cíl uvnitř Polska. Jedna teorie říká, že hledaly zadní vrátka do západní Ukrajiny. Polský premiér však jasně řekl, že se jednalo o záměrnou ruskou provokaci, jejímž cílem bylo otestovat reakci NATO, a že ačkoli jeho země není na pokraji války, je to nejblíže, co byla od druhé světové války.
„Toto není jen válka pro Ukrajince. Je to válka, je to konfrontace, kterou Rusko vyhlásilo celému svobodnému světu. A to musí konečně pochopit všichni, bez výjimky.“
Zatímco Polsko se odvolalo na článek 4 NATO, který aktivuje konzultace mezi členy, na Ukrajině se zjišťovaly škody způsobené další vlnou ruských útoků. Prezident Zelenskyj opakoval svou výzvu k vytvoření celoevropské protivzdušné obrany, v rámci které by NATO sestřelovalo ruské drony a rakety ve vzdušném prostoru Ukrajiny i ve svém vlastním. NATO zatím nedalo najevo, že je připraveno zajít tak daleko, ale jeho šéf odsoudil Vladimira Putina.
„Zastavte eskalaci války, kterou nyní v podstatě vede proti nevinným civilistům a civilní infrastruktuře, přestaňte porušovat vzdušný prostor spojenců a vězte, že jsme připraveni. Že jsme ostražití a že budeme bránit každý centimetr území NATO.“
Ale jak? Otázka částečně pro skupinu E5, která sdružuje evropské země s nejvyššími výdaji na obranu, Británii, Francii, Německo, Itálii a Polsko, které se dnes scházejí v Londýně. Mluví se zde o solidaritě, o posílení východní strany NATO.
Britský ministr obrany: „Požádal jsem britské ozbrojené síly, aby prozkoumaly možnosti posílení protivzdušné obrany NATO nad Polskem. Dnes jako země E5 říkáme prezidentu Putinovi: Vaše agrese pouze posiluje jednotu mezi našimi zeměmi NATO.“
Ale je to opravdu tak? I zde se uznává, že protivzdušné obranné systémy jsou vzácné, a mluví se o tom, že se nenecháme vyprovokovat k ukvapeným činům. Širší evropské poselství směřuje k Donaldu Trumpovi: je čas zvýšit tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku. Ukrajina a Polsko tvrdí, že Putin nyní zesměšňuje jeho mírové úsilí. Pokud však hledají stopy k jeho dalšímu kroku, na jeho stránce Truth Social nenajdou moc nápovědy. „Co to má znamenat, že Rusko porušuje polský vzdušný prostor drony?“ zeptal se. „A je to tady.“
Ať už to znamená cokoli, nacházíme se již na neznámém území. Poprvé od plnohodnotné invaze Moskvy se letadla NATO pouštějí do sestřelování ruských zbraní ve vzdušném prostoru člena NATO. Vzhledem k tomu, že USA pod Trumpovým vedením ustupují od NATO, Evropa se zavázala zintenzivnit své úsilí, a to nejen prostřednictvím dlouhodobého zvyšování výdajů. Nyní přichází bezprostřednější zkouška jejích schopností a odhodlání.
Moderátorka: Nyní se ke mně připojil z Kyjeva bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielis Landsbergis, z Paříže Fabrice Pothier, bývalý ředitel NATO pro politiku a bývalý poradce prezidenta Macrona, a z Washingtonu, D.C., Jim Townsend, který byl za prezidenta Obamy náměstkem ministra obrany pro politiku NATO. Gabrielisi Landsbergisi, začnu s vámi. Jak blízko jsme podle vás nyní k třetí světové válce?
„No, myslím, že tak blízko jako nikdy předtím. Pravděpodobně, ale to ještě neznamená, že vzdálenost, kterou je třeba překonat, je malá. To znamená, že Putin záměrně eskaluje. To znamená, že stále kontroluje eskalaci. To znamená, že říká a ukazuje, jak daleko je ochoten zajít. A nám nezbývá než reagovat. Takže ano, situace je poměrně zoufalá.“
Vy mluvíte o reakci. Článek 4 NATO hovoří o konzultacích. Je to dost? Je to dostatečné? Je to dostatečně silná reakce, aby se Putin bál, nebo ne?
„Ne, nemyslím si, že se po silných prohlášeních třese strachy. Myslím, že by se měl obávat toho, že od nynějška NATO prohlásí, že jakýkoli cíl, který vstoupí do vzdušného prostoru NATO, bude sestřelen. Nezáleží na tom, jestli je to jen jeden dron, jestli je to zbloudilý dron, jestli je to roj. V zásadě měníme náš postoj k této události, od této události. A za druhé, že nyní začneme spolupracovat s Ukrajinou a pomáhat jí chránit její vzdušný prostor. A nejen to, ale také zavádět jejich zkušenosti, jak každou noc řídí stovky dronů. A my budeme používat stejné techniky v našich zemích.“
A samozřejmě, právě teď sedíte v Kyjevě. Takže ta zpráva je obzvláště silná. Nyní se obrátím na Fabrice Pothiera. Putin se dnes z reakce NATO nijak netřese strachy. Mělo by podle vás jít o reakci podle článku 5, tedy vojenskou odvetu?
„Myslím, že skutečnou otázkou je, proč NATO trvalo tak dlouho, než zareagovalo na to, co se vlastně stalo desetkrát za poslední tři roky, kdy ruské střely pronikly do vzdušného prostoru NATO. Myslím si, že to opravdu ukazuje hluboký rozpor mezi tím, že mluvíme o solidaritě s Ukrajinou, solidaritě vůči spojencům NATO. Ale ve skutečnosti, jak říkal předchozí respondent, jsme stále ve fázi prohlášení a rétoriky, zatímco Vladimir Putin jedná.“
Ano, a vaše odpověď na otázku, proč NATO trvalo tak dlouho? A víte, fakt, že byly sestřeleny čtyři drony, ale 15 jich proniklo do Polska. Myslím tím, je NATO nyní vůbec schopno plnit svou úlohu?
„No, myslím si, že NATO, pokud bude muset, tak bude, protože nakonec máte také všemocného člena jménem Spojené státy americké. Neříkám, že by nutně zasáhly, ale myslím si, že NATO vůči Rusku je samozřejmě mnohem větší hra než Ukrajina. Ale skutečnou otázkou je, že nás podle mě nutí k vlastním rozporům, protože v podstatě se nyní soustředíme na náš vlastní vzdušný prostor a naši vlastní kolektivní obranu, zatímco skutečnou otázkou je, zda jsme ochotni pomoci Ukrajině a vstoupit do ukrajinského vzdušného prostoru a námořní oblasti, abychom se skutečně pokusili odrazit Vladimira Putina.“
Jste v souladu s Gabrieliusem Lansbergisem. Dovolte mi tedy přivítat významného člena NATO, Jima Townsenda. Vrátím se k Putinovi a k tomu, jak se zdá, že Putin zde doslova rozhoduje. Chci znát vaši reakci na příspěvek Donalda Trumpa na Truth Social. „Jdeme na to.“ Co tím myslel?
„Bál jsem se, že mi položíte tuto otázku. Opravdu nevím. Jdeme na to. Možná je to „jdeme na to“. Připojíme se k našim spojencům z NATO na Ukrajině a uděláme více pro pomoc Ukrajině. Vyřadíme ty drony, nebo se vydáme jiným směrem.“
Mohlo by jít o dlouho slibované sankce? Protože tím se už dlouho vyhrožuje. Je nejvyšší čas, aby byly uvaleny ty represivní sankce, o kterých Donald Trump už měsíce mluví, že?
„No, to by určitě mohlo být. A doufám, že tomu tak bude, alespoň. Ale opravdu si myslím, že kromě sankcí musíme udělat víc, než jen vydat prohlášení aliance. Rád bych viděl, kdybychom poslali nějaké letouny NATO, možná letku NATO, od spojence do Polska, aby tam pomohly doplnit jejich protivzdušnou obranu. Rád bych viděl, jak by to možná posílilo vzdušnou policii v Pobaltí. Mohli by být další na řadě. Existují věci, které můžeme udělat, abychom nasadili spojenecké síly a posílili hranice. A to Putinovi ukáže, že nebudeme jen nečinně přihlížet.“
Gabrieli Landsbergisi, máte nějakou naději, že se to stane? Nebo je to tak, že Polsko říká, že Putin se Trumpovi vysmívá. Není to tak?
„To, co se děje, je, že Putin nastavuje laťku toho, co je nyní normální. To je největší problém, protože před pár lety došlo k několika incidentům. Nazývali jsme je hybridními, hybridními pokusy, hybridní válkou, a staly se normou. Nyní každý den slyšíte, že něco explodovalo, něco se stalo. Je to prostě další událost. Takže můžeme očekávat totéž s drony, že? Před pár týdny vstoupil jeden dron do litevského vzdušného prostoru a zřítil se ve vojenské zóně. Nyní jich v Polsku havarovalo více než 20 a příští týden jich možná několik havaruje v Rumunsku. A my se tomu přizpůsobíme.“
Jsme jako žáby pomalu vařené v hrnci, že?
„Přesně tak. Takže pokaždé uděláme krok zpět, že? Abychom to přehodnotili, přeplánovali. Naplánovali nějaké schůzky, vydali nějaká prohlášení. Ale naprosto souhlasím, že musíme zatlačit. Tohle se nemůže stát normálem. Drony je třeba sestřelit, je třeba přivést vybavení, aby se uklidnilo Polsko a další země, které jsou blízko Rusku, a říct Putinovi, že tohle nikdy nepřijmeme jako nový normál.“
Fabrice Pothier, je to pro NATO moment pravdy, že? Pokud NATO neudělá to, co bylo právě navrženo, Putin bude vědět, že může tlačit a tlačit.
„No, nemyslím si, že je to moment pravdy, ale je to skutečně test, test polských opatření na ochranu vzdušného prostoru, dva dny před velkým vojenským cvičením ruských a běloruských sil, ZAPAD-25. Myslím si tedy, že je to způsob, jak prozkoumat, co se děje na hranicích mezi Ruskem a NATO. A myslím si, že je důležité vidět širší souvislosti. Musíte porovnat to, co se včera stalo v Polsku, s tím, co se děje každou noc na Ukrajině. Myslím, že v srpnu nebyla jediná noc, kdy by ruské rakety a drony nezasáhly města na Ukrajině. Myslím si, že v NATO reagujeme na to, co se stalo včera, ale musíme se podívat na to, co se děje na Ukrajině. A to je velmi důležité, protože pokud to necháme pokračovat další roky, budeme mít válku u našich bran a válka se postupně dostane i na naše území. Myslím si tedy, že je to způsob, jak se vlastně nepřiblížit k tomu, na čem opravdu záleží."
Jim Townsend, závěrečná myšlenka. Myslím tím, že Putin zkouší půdu. A v tuto chvíli nachází spíše kaši než ocel? A je to opravdu Trumpova vina, že jeho shovívavost vůči Putinovi nás přivedla na pokraj války?
„Nemyslím si, že jeho shovívavost nás nutně přivedla na ten pokraj. Myslím, že k tomu určitě přispěl, ale je to něco, co děláme už řadu let, bez ohledu na to, kdo byl prezidentem Spojených států, ale neudrželi jsme naši obranu a nereagovali jsme tak, jak jsme měli reagovat na tyto různé sondy v posledních několika letech. Myslím si tedy, že to, co vidíme v Polsku, je spíše příznakem pokračující taktiky, která Putinovi vyhovuje. On to stupňuje, stupňuje to každou chvíli a sleduje, co mu projde, protože historie mu ukázala, že reakce byly většinou slabé, jak jste správně podotkl. V minulosti byly reakce většinou slabé a on čeká, zda se to někdy změní."
