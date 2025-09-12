Mladí, zpolitizovaní, krajně levicoví: Kdo jsou francouzští protestující z hnutí "Blokujte vše"?

12. 9. 2025

Příznivci francouzského hnutí "Blokujte vše" ("Bloquons tout") slibují, že uzavřou zemi. Zatímco jejich online výzva k protestům připomíná povstání Žlutých vest v roce 2018, jejich profil je podle nedávné studie výrazně odlišný, upozorňuje Romain Brunet.

Ve Francii sílí hněv kvůli návrhu rozpočtu premiéra Françoise Bayroua na rok 2026, který zahrnuje zrušení dvou státních svátků, zmrazení důchodů a škrty ve výdajích na zdravotnictví o 5 miliard eur. Z této nespokojenosti se vynořilo nové protestní hnutí nazvané "Blokujte vše" ("Bloquons tout"), které vyzvalo k celonárodním demonstracím na 10. září.

Kampaň, která byla spuštěna na sociálních sítích v červenci, vyvolala první srovnání s protesty Žlutých vest ("Gilets jaunes") v letech 2018-2019 – revoltou zdola, která začala kvůli daním z pohonných hmot a přerostla v celonárodní povstání proti nerovnosti, ekonomickým potížím a politickému establishmentu považovanému za odtržený od reality.

Bayrouova vláda čelila 8. září hlasování o nedůvěře a úřady bedlivě sledují, zda "Blokujte vše" dokáže zmobilizovat významné množství lidí.

Radikálně levicová základna

Na rozdíl od Žlutých vest, které o sobě tvrdily, že jsou apolitické, příznivci "Blokujte vše" se podle výzkumu zveřejněného Nadací Jeana Jaurèse silně přiklánějí k levici.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že se velmi zajímají o politiku, ve srovnání s méně než jednou pětinou běžné populace. Přibližně 69 % hlasovalo v prvním kole prezidentských voleb v roce 2022 pro vůdce krajní levice Jeana-Luca Mélenchona (oproti 22 % celostátně) a 10 % podpořilo antikapitalistického kandidáta Philippa Poutoua (oproti pouhému 1 %). Naproti tomu pouze 2 % podporovala prezidenta Emmanuela Macrona (28 % celostátně) a 3 % krajně pravicovou vůdkyni Marine Le Pen (23 %).

Více než polovina respondentů (51 %) se zařadila na krajní levou stranu politického spektra, ve srovnání s pouhými 3 % francouzské veřejnosti. "Pokud rozšíříte záběr, 86 % se označuje za členy radikální levice," uvádí studie.

Důvěrná zpráva policejního zpravodajství, kterou ve středu zveřejnily noviny Le Parisien, popsala současnou dynamiku hnutí jako "poháněnou hlavně politickými aktivisty a aktivisty občanské společnosti z krajně levicové scény a některými odborovými frakcemi".

Sociální spravedlnost a klima v centru

Chatovací skupiny na Telegramu spojené s kampaní jsou plné výzev ke generální stávce a útoků na "ultrabohaté kapitalisty", uvedla nadace.

Studie ukázala, že 54 % příznivců uvedlo rostoucí nerovnost jako hlavní problém, ve srovnání s 13 % na celostátní úrovni. Mezi další priority patřilo životní prostředí (43 % vs. 23 %) a zdravotní systém (30 % vs. 19 %).

Imigrace a kriminalita – častá témata ve francouzské politice – se umístily na nízkém místě, pouze 4 % a 3 %, ve srovnání s 21 % a 22 % v celostátním měřítku.

Příznivci v drtivé většině podporují přerozdělování: 91 % souhlasilo s tvrzením "Aby byla nastolena sociální spravedlnost, bohatí by měli dávat chudým" (oproti 63 %). Pouze 11 % souhlasilo s tím, že "nezaměstnaní lidé by si mohli najít práci, pokud by opravdu chtěli" (60 % celostátně) a pouze 15 % podpořilo myšlenku, že "ve Francii je příliš mnoho cizinců" (oproti 65 % na celostátní úrovni).

Mladí, vysoce vzdělaní protestující

Profil příznivců se také liší od Žlutých vest, které měly silnou základnu mezi důchodci a venkovskými dělníky.

Čtvrtina podporovatelů "Blokujte vše" je ve věku 25 až 34 let, což je vysoko nad celostátním průměrem. Pouze 4 % jsou starší 70 let.

"Tato data naznačují, že hnutí je primárně strukturováno mladšími generacemi, které jsou často v centru levicové sociální mobilizace, zatímco důchodci – kteří hráli významnou roli mezi Žlutými vestami – zde z velké části chybí," uvádí studie.

Dalším ukazatelem je vzdělání: více než polovina má vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni nebo vyšší. Studenti, odborníci a manažeři jsou zastoupeni nadměrně, zatímco dělnické profese a důchodci jsou zastoupeni nedostatečně.

Ozvěny Žlutých vest

Přesto se překrývají. Asi 27 % respondentů uvedlo, že se hnutí Žlutých vest účastnili, a dalších 61 % uvedlo, že ho podporovalo.

Obě skupiny spojuje nepřátelství vůči Macronovi. Ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2022 mezi Macronem a Marine Le Penovou se 68 % příznivců "Blokujte vše" zdrželo hlasování, odevzdalo prázdné hlasy nebo znehodnotilo své hlasovací lístky, ve srovnání s 35 % širší veřejnosti.

Další podobností je volání po přímé demokracii. Zatímco Žluté vesty prosazovaly "referendum o občanské iniciativě" (zkráceně RIC), více než 80 % příznivců "bloquons tout" upřednostňuje referenda nebo občanská shromáždění k rozhodování o zákonech, ve srovnání s 37 % běžné populace.

Zůstává nejasné, jak velké budou protesty.

"Vyhlídka na rezignaci vlády posílila odhodlání protestujících," uvádí se v policejní zprávě citované deníkem Le Parisien s odhadem, že by se po celé Francii mohlo zmobilizovat až 100 000 lidí.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

