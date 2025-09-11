Trump reagoval na ruské drony v Polsku: A je to tady!
11. 9. 2025 / Boris Cvek
Dočkali jsme se. Prezident Spojených států, nejmocnější země planety, opravdu veřejně reagoval na to, že ruské drony napadly Polsko. Vskutku originální reakce. Položil si totiž otázku: „Co to znamená, že Rusko porušuje polský vzdušný prostor prostřednictvím dronů?“ A odpověděl si: „A je to tady!“ Ano, s vykřičníkem.
Co tím asi tak mohl myslet? Třeba: konečně jsme se dočkali? Konečně vidíte, co se stane, když Zelenskyj neukončí válku? Podle mě je těžké to číst jinak. Reakce je v každém případě originální, enigmatická. Vždyť jde o nejmocnější zemi Západu a NATO. Na Newsweeku byl včera celý den titulek: NATO čeká na Trumpovu reakci, když Polsko spouští článek 4 kvůli ruským dronům.
A dočkali jsme se. Je to tady! Co je tady? Copak asi prezident Trump řekl v telefonátu polskému prezidentu Nawrockému? NATO čekalo a čeká a Nawrocki ani Trump neřeknou nic konkrétního. Krajní pravičák Nawrocki, který chce zrušit financování klíčového zdroje informací, Starlinku, pro ukrajinský odpor vůči Rusku, je Trumpův člověk. Samozřejmě. NATO, Tusk, EU Trumpa nezajímají.
K Trumpovi a Nawrockému se samozřejmě hned přidal Orbán: Maďarsko stojí pevně za Polskem, což znamená, pokračovalo prohlášení, že se potvrzuje, že Maďarsko mělo v přístupu k válce na Ukrajině od začátku pravdu. A jaký ten maďarský přístup od začátku je? Žádná vojenská pomoc Ukrajině.
Kdo by si pomyslel, že prezident Spojených států na napadení Polska Ruskem bude reagovat prohlášením „a je to tady!“? Jenže on je to prezident, který neuznává demokratické volby, násilný pokus o svržení demokracie v USA nazývá Den lásky a v Evropě podporuje krajní pravici. To jsou prostě fakta. Bohužel.
Zdroj na CNN:
https://edition.cnn.com/2025/09/10/politics/trump-poland-russia-response
