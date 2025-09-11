Katarský premiér prohlásil, že Dauhá bude i nadále plnit roli prostředníka, a vyzval k regionální reakci na izraelský útok
11. 9. 2025
Katarský premiér v úterý prohlásil, že jeho země bude i nadále plnit roli zprostředkovatele navzdory izraelským leteckým útokům, které byly namířeny proti představitelům Hamásu v Dauhá. Premiér dodal, že útok zničil šanci na nejnovější snahy o dosažení příměří, informuje na webu Antiwar Dave De Camp.
„Katar nešetřil úsilím a udělá vše, co je v jeho silách, aby zastavil válku v Gaze, ale pokud jde o současné rozhovory, nemyslím si, že po tom, co jsme dnes viděli, má něco smysl,“ řekl šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani na tiskové konferenci.
Al-Thani uvedl, že Izrael sabotoval šance na mír, protože podle Hamásu se úředníci, proti kterým byl útok namířen, sešli, aby projednali návrh USA na příměří. Katarský vůdce také kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a řekl, že se dopustil „státního terorismu“.
„Potřebuje svět jasnější zprávu o tom, kdo zavírá dveře míru? Potřebuje mezinárodní společenství další důkaz o tom, kdo je v této oblasti tyranem?“ řekl.
Al-Thani uvedl, že Katar má „právo reagovat“ na útok a vyzval země v regionu, aby se připojily. „Dnes jsme dosáhli bodu zlomu, kdy je třeba, aby celý region reagoval na takové barbarské chování,“ řekl.
Prezident Trump tvrdí, že útok byl rozhodnutím Netanjahua, a ne jeho, ačkoli některé mediální zprávy uvádějí, že USA daly Izraeli „zelenou“ k útoku a že Trump útoky „požehnal“.
„Dnes ráno byla Trumpova administrativa informována americkou armádou, že Izrael útočí na Hamás, který se bohužel nachází v Dauhá. Toto rozhodnutí učinil premiér Netanjahu, nebylo to moje rozhodnutí,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social.
Trump řekl, že bombardování Kataru „neposouvá cíle Izraele ani Ameriky“, ale dodal, že „eliminace Hamásu“ je „vhodný cíl“. V tuto chvíli se zdá, že izraelské útoky nesplnily svůj deklarovaný účel, protože Hamás tvrdí, že jeho vysocí političtí představitelé nebyli zabiti. Hamás uvedl, že bylo zabito celkem šest lidí, včetně syna vysokého úředníka, čtyř zaměstnanců kanceláře a katarského bezpečnostního důstojníka.
Trump prohlásil, že americký vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff informoval Katar o útoku, ale že bylo „příliš pozdě na to, aby se útok zastavil“. Al-Thani uvedl, že USA informovaly Katar o izraelských útocích 10 minut po jejich zahájení.
