Lánské dojmy
11. 9. 2025 / Richard F. Vlasák
Tím místem, kde si my Češi, Moravané, Slezané, a snad i Němci a Slováci vzpomeneme, co bychom mohli být, jsou středočeské Lány. Na okraji městečka jsou hřbitov a zámek s rozsáhlým parkem – na místě poslední odpočinku najdeme prosté hroby členů rodiny Masarykovy, a někdejší fürstenberské sídlo vypráví příběh o humanistickém Československu, oné bílé skvrně na šedé až černé mapě různých diktatur předválečné Evropy.
To chceme být – humanisty, lidmi hlubokým soucitem; vlastenci – poctivými lidmi s láskou k tomu malému kousku země, ovšem bez nenávisti k jiným národům nebo národnostním menšinám, případně těm, kdo u nás hledají azyl; republikány – lidmi, kteří si uvědomují rovnost všech před tváří Hospodinovou a ctí zákony země, její demokratické zřízení. Opravdu to chceme? Vždyť nás soucit přestane, pokud vidíme, že by se někdo mohl mít o kousek lépe, než my. Naše vlastenectví se proměňuje v bohapustý nacionalismus, vždyť nenávidět cikány, Ukrajince nebo přehlíživě, bez zdvořilosti jednat s paní ve vietnamské večerce je tak strašně povznášející, že...
A republikáni? Kdeže nějaké uctivé zacházení s pravidly chcete, když ani tzv. elity nedodržují pravidla, jimiž se máme všichni řídit. A kolik je ve veřejném prostředí nejrůznějšího snobismu, maloměšťáckého povyšování nad druhé – jen proto, že má někdo lepší vzdělání, plat, nebo snad zná kdejakou celebritu.
A když tyto řádky píšu, tak je volební tour v nejvyšších obrátkách, a o politicích, kteří by měli jen zrnko soudnosti, slušnosti nebo smyslu pro povinnost, snad spojenou s dobrou zkušeností ve správě věcí veřejných bych na kandidátkách pohledal jen nelehko, i když jsou a ne, že ne.
Navíc, v naší drahé republice vládne neschopnost pochopit tu druhou stranu, její problémy, náhledy, chybí respekt k různosti, postrádám věcné přiznání, že tady opravdu desetina obyvatelstva žije ve stínu nejrůznějších exekucí, že inflace postihla opravdu nemalé procenta obyvatelstva, a na druhé straně, že nevidíme v těch bohatších jen zločince nebo podrazáky.
Ó, jak sladká je nenávist v české kotlince, jak jednoduchý, ba primitivní to cit, který postihuje všechny, bez ohledu na to, zda jsou mezi nějakou městkou honorací nebo žijí v domě, do nějž teče ze všech stran. Naší republiku máme společně, dokud se ani tomu nejchudšímu nedostane dobrého vzdělání, dokud se ani tomu nejposlednějšímu nedostane pochopení jako člověku, nehneme se z našeho místa, zatuchlosti a myšlenkového zápecnictví.
O tom všem přemýšlím, a myslím na Lány, na ten nejprostší možný hrob nějakého velikána. Každý fabrikant i na malém městě měl honosnější hrobku, než filosof, sociolog a politik, náš první prezident.
Za pár dní bude otevřena obálka s jeho posledními slovy, stane se tak u pracovního stolu, u nějž Masaryk ve stoje pracoval. Stane se tak v Lánech, v místech někdejší jídelny, později hudebního salónku.
Výhled do zahrady je tam kouzelný, tam někde v dálce, v oboře, pod bílými břízami sedávali párkrát pátečníci: spisovatelé, novináři, politici a mezi nimi s typickými gesty i stařec, který od 65 let jezdil na koni; muž, který o rok dříve založil republiku.
Tam seděl Peroutka, Čapek nebo Vančura – tam se mluvilo o tom, kdo jsou vlastně elity. Podle jediného životopisného Čapkova filmu, měli tady nebo u vinohradské vily zaznít myšlenky, podnětné a pravdivé a dnes se z veřejného prostoru vytrácející. Jedna z nich je pro nás obzvláště nosná: elity nejsou jen nějací politici nebo třeba lékaři, ale každý člověk, který se poctivou prací živí, kdo nemá potřebu podvádět v řemesle nebo obchodu.
Moc na Lány myslím, moc rád jsem chodil parkem, kde prostě každý z nás pochopí, že může být z milosti Boží lepším člověkem.
