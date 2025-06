Trumpova cla: Trump oznámil ukončení obchodních jednání s Kanadou kvůli sporu o daně z technologií

28. 6. 2025

Prezident ostře kritizoval „přímý a flagrantní útok na naši zemi“ a obvinil Kanadu z uvalení "nespravedlivých daní" na americké technologie



Donald Trump oznámil, že ukončuje obchodní jednání s Kanadou, jedním z největších obchodních partnerů USA, a obvinil ji z uvalení nespravedlivých daní na americké technologické společnosti, což označil za „přímý a flagrantní útok na naši zemi".



Zpráva přišla několik hodin poté, co USA oznámily průlom v jednáních s Čínou o dodávkách vzácných zemin do Ameriky a vysokí představitelé USA prohlásili, že USA budou pokračovat v obchodních jednáních i po termínu 9. července, který stanovil Trump.



Známky ochlazení obchodní války posunuly americké akciové trhy na nová maxima.



USA již několik měsíců vyjednávají obchodní dohodu s Kanadou, jedním ze svých dvou nejvýznamnějších globálních obchodních partnerů. Kanadský premiér Mark Carney se setkal s Trumpem na summitu světových lídrů G7 v Albertě na začátku tohoto měsíce.



Carney oznámil, že Trump souhlasil s „pokračováním jednání o dohodě v příštích 30 dnech“.



Jednání však zřejmě ztroskotala na rozhodnutí Kanady uvalit daň na digitální služby amerických technologických společností. První platby této daně jsou splatné v pondělí a americké technologické společnosti, včetně Alphabet, Amazon a Meta, budou stát odhadem 3 miliardy dolarů.



Trump napsal na Truth Social: „Právě jsme byli informováni, že Kanada, země, se kterou je velmi obtížné obchodovat, mimo jiné proto, že již roky uvaluje na naše zemědělce až 400% cla na mléčné výrobky, právě oznámila, že zavádí daň z digitálních služeb pro naše americké technologické společnosti, což je přímý a flagrantní útok na naši zemi.



„Zjevně kopírují Evropskou unii, která udělala totéž a v současné době s námi také vede jednání. Na základě této nehorázné daně tímto s okamžitou platností ukončujeme VŠECHNA jednání o obchodu s Kanadou. Do sedmi dnů Kanadě sdělíme clo, které bude platit za obchodování se Spojenými státy americkými.





„Děkuji za pozornost věnovanou této záležitosti!“





Zdroj v angličtině ZDE

