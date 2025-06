V těchto podzimních volbách nejde prakticky o nic…Jisté je, že máme nejhorší kandidátky od roku 1989! Naděje má jméno volby 2029!

29. 6. 2025 / Pavel Veleman

Prožili jsme vítězství únorové i listopadové. Jedno otevřelo cestu k diktatuře partajní byrokracie, druhou uvolnilo prostor také pro loupeživou lumpenburžoazii. Ale ÚNOREM, SRPNEM, LISTOPADEM, politický kalendář českého národa nekončí. Před námi se rýsuje vítězný prosinec. (Karel Kosík, Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda, březen 1997) Po definitivním zhasnutí v Lidovém domě má volič mé politické nátury tyto volební možnosti: 1, Tzv. Trojkoalice (je to vlastně ODS, ty dvě zbylé strany jsou útrpné seskupení, které nemají jinou možnost politického přežití). Svojí asociálností a doslova “panským” chováním tato vláda ukazuje, jak je řízena stále zběsileji oligarchicko/státním komplexem. Lidé jako Stanjura, Fiala, Blažek a spol. jsou součástí právě probíhajícího vyšetřování organizovaného zločinu v takové podobě a rozměru, že jejich víra: “My můžeme úplně vše a Vy držte ústa” - je činí pro moji typologii naprosto nevolitelnými.



2, hnutí Ano již jednou dokázalo, že jejich nesmírně chaotický, neurvalý guru je sice nejspíše pro sociální politiku přijatelnější, leč oligarchie je vlastně on sám a třeba kauza Bečva - skvělý rozhovor v Deníku Referendum s novinářkou Zuzanou Vlasatou ukazuje, že politicko-obchodní divize dokáže nemožné - změnit s nadsázkou i tok řeky Bečva….A jelikož to bude druhé období - čekejme Trumpa rozmixovaného s Orbánem v naší kocourkovské kotlině, která však i toto nejspíše prošvejkuje - jinak pro moji osobu - nevolitelní.

3, STAN - naprosto různorodí lidé, které spojuje jediné - touha po moci, jsou součástí této nejvíce asociální vlády a kauza Dozimetr má tuším pět mrtvých…To mi stačí, děkuji - nevoliteln.í

4, Piráti + Zelení - největší zklamání mé osoby a mých zásadních hodnot. Piráti naprosto selhali jako pojistka politiky, kdy by bojovali třeba za zájmy sociálních pracovníků. Jejich obrovská neprofesionalita v obludně zpackaném stavebním řízení zcela ukázala jejich profesní limity. A mohou tisíckrát říkat, že tam byly postranní/korupční zájmy, asi ano, avšak nikdo, kdo je ministrem a není duší spíše infantilní dítě, přece nespustí naprosto nefunkční, nedodělaný vehikl. Navíc provedli během čtyř let obrovské myšlenkové a ideové obraty. Když jsem v neoliberální vládě - vše tolerují, když mě z ní vyhodí - jsem neskutečně bojovný. To je pro mne pokrytecké, infantilní, nevypočitatelné chování. U Zelených toto spojení není chyba, ale totální blbost - pro mne opět - nevolitelní

5, Stačilo, SPD, Motoristé, Přísaha…- všechna tato sdružení mají několik politických, narcistních, zhrzených osobností typu Jiřího Stříbrného, muže 28. října a několikanásobného ministra za první republiky, končícího nakonec v radikálních politických stranách Národní ligy a Národního sjednocení, komunistických hochů a žen naslouchajících tehdy Stalinovi, dnes Putinovi, a zcela fašistických obskurních individuí jako byl třeba Jan Rys Rozsévač, kteří největší kariéru udělali ve Vlajce začátkem čtyřicátých let dvacátého století. Vyznačují se národoveckou stupiditou, nesnášenlivostí ke každé jinakosti (třeba k cizincům) a věnují se vytváření české sobeckosti jako nejvyšší priority. Všichni dneska pochopitelně jsou na vodítku českých agrobaronů nebo ruských trollů. Ale často paradoxně ukazují míru ekonomického zoufalství českých občanů. Já osobně chápu lidi, kteří tyto strany volí, jelikož jsou právě důsledkem strašidelné sociální politiky současné vlády, která vede občany k zoufalému zdivočení - mojí osobou však jednoznačně nevolitelní.

6, a potom již zbývá propadnutí hlasu buď volbou strany, která nemá šanci se dostat do sněmovny nebo zůstat doma…

Čeká nás nejspíše nejhorší povolební společenská situace od roku 1989 - již dnes vidíme nefunkčnost státu prakticky všude (nedostupnost bydlení, prekarizovaná práce, stále se zvyšující ceny všeho, co člověk potřebuje ke každodennímu životu, minimální porodnost - to vše jsou naprosto hrozivá sdělení pro každého sociologa).

Ne tak pro české korupční politické partičky a jejich zájmy v různě se přemisťujících stovek členů těchto vytunelovaných stran a hnutí. Prakticky nikoho jíž nezastupují kromě sebe sama a svých osobních zájmů. Jejich skutečná legitimita se blíží nule. Pohleďte na ty prázdná náměstí politických sirotků, kteří zde stojí většinou každý jako kůl v plotě. Případně zaplní hospodu z poloviny svými lidmi - jak ubohé!

Jan Patočka podle svědectví Václava Havla se v jejich posledním rozhovoru zmiňoval o faktu, jak si osobně ve stáří uvědomuje, že život je vlastně dlouhý a nabízí možnosti různých změn, alternativ a jen naše /myslel i sebe) pohodlnost myšlení, úplně zbytečný strach, banality nám neumožní se pokusit o změny, které jsou vždy vlastně na dosah.

Současná česká společnost je opravdu cileně politicky a občansky uzavřená, vládnou jí desítky rodin většinou obskurních oligarchů. Je to opravdu tak uzounká skupina, že je lze masivním sjednocením autenticky středolevicových sil svrhnout podobně jako naprosto myšlenkově, lidsky, ideově vyprázdněné komunistické sekretariáty v roce 1989. Jsou to většinou vlastně buď oni nebo jejich děti a vnuci - normalizace a neonormalizace se zde spojily dokonale.

Rok 2029 bude určující, tam asi půjde o veškerý smysl občanského vzepětí a je potřeba mít nachystánu opravdovou alternativu, která konečně otevře občanské společnosti uzavřené dveře k opravdové jednorozměrné seberealizaci v rámci otevřené společnosti. Život nesmí být jen boj o ekonomické přežití v zcela rozdělené společnosti.

Čtyřicet let stačilo, pamatujete?

Tož do práce! Jak by řekl TGM.

