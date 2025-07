Po vydání nových příkazů k evakuaci zahájil Izrael brutální vlnu leteckých útoků na Gazu

1. 7. 2025

čas čtení 6 minut



Desítky Palestinců byly zabity, vysoký poradce Netanjahua měl dorazit do Washingtonu na jednání o příměří



Izrael v pondělí zesílil ofenzivu v Gaze. Podle místních úředníků a zdravotnického personálu byly vydány nové příkazy k evakuaci, které donutily desítky tisíc lidí uprchnout ze severu zdevastovaného území, a vlny leteckých útoků zabily asi 60 Palestinců.



Násilí v Gaze propuklo v době, kdy se do Washingtonu měl dostavit vysoký poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby jednal o novém příměří, den poté, co Donald Trump na sociálních sítích vyzval k dohodě, která by ukončila 20 měsíců trvající válku a osvobodila 50 rukojmích držených hnutím Hamás. Izrael v pondělí zesílil ofenzivu v Gaze. Podle místních úředníků a zdravotnického personálu byly vydány nové příkazy k evakuaci, které donutily desítky tisíc lidí uprchnout ze severu zdevastovaného území, a vlny leteckých útoků zabily asi 60 Palestinců.Násilí v Gaze propuklo v době, kdy se do Washingtonu měl dostavit vysoký poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby jednal o novém příměří, den poté, co Donald Trump na sociálních sítích vyzval k dohodě, která by ukončila 20 měsíců trvající válku a osvobodila 50 rukojmích držených hnutím Hamás.



Ron Dermer, ministr pro strategické záležitosti a blízký důvěrník Netanjahua, se má setkat s vysokými americkými představiteli, aby projednal pokračující nepřímá jednání s Hamásem, důsledky izraelské války proti Íránu a možnost regionálních diplomatických dohod.



Mluvčí izraelské vlády v pondělí novinářům řekl, že Netanjahu usiluje o „co nejrychlejší“ ukončení války v Gaze prostřednictvím propuštění rukojmích, z nichž více než polovina je pravděpodobně mrtvá, a o "porážku Hamásu". Americký úředník uvedl, že Netanjahu odcestuje 7. července do USA, kde se setká s Donaldem Trumpem.



Nové „evakuační rozkazy“ varovaly před blížícími se útoky v hustě osídleném městě Gaza a nařídily Palestincům, aby se vydali na jih do přeplněných pobřežních oblastí, kde je málo zařízení a omezený přísun vody. Asi 80 % území Gazy je nyní pokryto těmito rozkazy nebo kontrolováno izraelskými obrannými silami (IDF).



Rozkazy také uváděly, že IDF plánuje postoupit do centra města Gaza, aby bojovala proti militantům z Hamásu, kteří se tam usídlili.



V pondělí izraelské tanky a pěchota vtrhly do čtvrti Zeitoun na východním okraji města Gaza a ostřelovaly několik oblastí na severu, zatímco letadla bombardovala nejméně čtyři školy poté, co nařídila stovkám rodin, které se v nich ukrývaly, aby je opustily, uvedli obyvatelé.



„Výbuchy nepřestávaly, bombardovali školy a domy. Bylo to jako zemětřesení,“ řekl 60letý Salah z města Gaza. „Ve zprávách slyšíme, že se blíží příměří, ale na místě vidíme smrt a slyšíme výbuchy.“



Odpoledne zasáhl letecký úder přeplněnou kavárnu na pobřeží města Gaza a zabil nejméně 22 lidí, včetně žen, dětí a místního novináře.



IDF uvedla, že po přijetí opatření ke snížení rizika zranění civilistů zasáhla militantní cíle v severní Gaze, včetně velitelských a řídících center.



Analytici zaznamenali v posledních dnech změny v rétorice vysokých izraelských představitelů, které mohou naznačovat, že se nyní zvažuje nové příměří.



Během celého konfliktu Izrfael útoky v důležitých momentech jednání zintenzivnil. Izraelští představitelé uvedli, že jedním z cílů nejnovější izraelské ofenzivy, která byla zahájena v květnu po porušení dvouměsíčního příměří v březnu, bylo obsadit území, které by později mohlo být během jednání vydáno jako „vyjednávací trumf“.



V pátek šéf izraelské armády Eyal Zamir uvedl, že ofenzíva je blízko dosažení svých cílů. Netanjahu také posílil svou politickou pozici v Izraeli, a je tak v lepší pozici, aby ignoroval hrozby pravicových koaličních spojenců, že v případě jeho dohody s Hamásem zruší svou podporu.



Dohoda však zůstává obtížná, uvedli představitelé blízcí jednání, protože Izrael i Hamás trvají na svých předchozích neslučitelných pozicích.



Hamás požaduje, aby Izrael souhlasil s definitivní ukončením války, a odmítá odzbrojit. Izrael odmítá požadavky Hamásu, aby se úplně stáhl z Gazy, a tvrdí, že svou válku ukončí, až militantní organizace odevzdá zbraně a její vůdci souhlasí s opuštěním území.



Yair Lapid, vůdce izraelské opozice, se v pondělí připojil k hlasům v Izraeli volajícím po ukončení války v Gaze.



„Pro stát Izrael již nemá pokračování války v Gaze žádný přínos. Přináší pouze škody na bezpečnostní, politické a ekonomické úrovni,“ řekl Lapid na zasedání parlamentu. „Armáda již v Gaze nemá žádné cíle.“



Veřejné mínění zveřejněné den po úterním příměří s Íránem veřejnoprávní stanicí Kan ukázalo, že téměř dvě třetiny respondentů si přejí konec války v Gaze. Výsledek byl v souladu s desítkami podobných průzkumů z posledních měsíců. Izraelská armáda utrpěla tento měsíc značné ztráty, což zvýšilo tlak veřejnosti na uzavření dohody.



Násirova nemocnice v Khan Younis v pondělí oznámila, že přijala těla 11 lidí, kteří byli zastřeleni při návratu z humanitárního centra spojeného s Izraelem a USA podporovaným Humanitárním fondem pro Gazu v jižní Gaze. Dalších deset lidí bylo podle ministerstva zdravotnictví zabito ve skladu humanitární pomoci OSN v severní Gaze.



Izraelská armáda v pondělí přiznala, že palestinští civilisté byli zraněni, když se snažili získat jídlo v distribučních centrech v Gaze a na dalších místech, a uvedla, že po „vyvození poučení“ byly vydány pokyny pro vojáky.



V Gaze je nedostatek potravin, paliva a dalších základních potřeb a distribuce ze strany GHF zdaleka nestačí pokrýt potřeby 2,3 milionu lidí.





Izrael zabil více než 56 500 Palestinců, převážně civilistů, vysídlil téměř celý 2,3 milionový obyvatelstvo a velkou část území proměnil v ruiny.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0