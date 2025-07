Svědci popisují strašlivé následky izraelského útoku na rušnou kavárnu v Gaze

Mezi nejméně 24 oběťmi útoku, který proměnil pláž v místo masakru, jsou ženy, děti a starší lidé

Izrael zabil v Gaze palestinskou holčičku Widad a její matku v Gaze. Izrael svrhl bombu na kavárnu na pláži, kde hledaly úkryt.

Israel killed Widad, a Palestinian baby, and her mother in Gaza.



Israel dropped a bomb on the beachside café where they sought shelter. pic.twitter.com/bVfAy1JVP4