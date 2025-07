„Výnosné“ obchodní dohody pomáhají udržovat izraelskou válku v Gaze, upozorňuje expertka OSN

2. 7. 2025

Zpráva OSN jmenuje firmy, které pomáhají izraelským osadám a izraelské válce proti Gaze

Právnička Albaneseová vyzývá k právním krokům proti vedoucím představitelům těchto firem

Izrael popírá obvinění z genocidy a odvolává se na sebeobranu proti Hamásu



ŽENEVA, 1. července (Reuters) – Expertka OSN ve zprávě pojmenovala více než 60 společností, včetně významných výrobců zbraní a technologických firem, které podporují izraelské osady a vojenské akce v Gaze, které označila za „genocidní kampaň“.

Italská právnička v oblasti lidských práv Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území, sestavila zprávu na základě více než 200 podání od států, obhájců lidských práv, firem a akademiků.





Zpráva, zveřejněná v pondělí večer, vyzývá firmy, aby přestaly obchodovat s Izraelem, a požaduje právní odpovědnost vedoucích pracovníků zapletených do údajného porušování mezinárodního práva.

„Zatímco život v Gaze je ničen a Západní břeh je vystaven eskalujícím útokům, tato zpráva ukazuje, proč genocida Izraele pokračuje: protože je pro mnohé lukrativní,“ napsala Albanese v 27stránkovém dokumentu.





Obvinila podniky z toho, že jsou „finančně vázány na izraelský apartheid a militarismus“.









Technologické giganty Amazon, Microsoft a IBM byly označeny za „klíčové pro izraelský sledovací aparát a pokračující ničení Gazy“.





Společnost Palantir Technologies byla rovněž zmíněna v souvislosti s poskytováním nástrojů umělé inteligence izraelské armádě, konkrétní informace o jejich použití však nebyly uvedeny.

Izrael a Spojené státy se z Rady letos na jaře stáhly s odůvodněním, že je vůči Izraeli zaujatá.





Zdroj v angličtině ZDE

Izraelská mise v Ženevě uvedla, že zpráva je „právně neopodstatněná, hanlivá a představuje flagrantní zneužití její funkce“. Úřad izraelského premiéra a ministerstvo zahraničí na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.Americká mise při OSN v New Yorku vyzvala generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, aby Albaneseovou odsoudil a požádal o její odvolání, a dodala, že „dosavadní nečinnost umožnila paní Albanese pokračovat v její kampani ekonomické války namířené proti subjektům po celém světě“.Izrael odmítl obvinění z genocidy v Gaze a odvolal se na své právo na sebeobranu po útoku Hamásu ze 7. října 2023, při kterém podle izraelských údajů zahynulo 1 200 lidí a 251 lidí bylo zajato.Následně Izraelci v Gaze vyvraždili podle ministerstva zdravotnictví v Gaze více než 56 000 životů a enklávu proměnila v ruiny.Zpráva seskupuje společnosti podle odvětví, například podle toho, zda se zabývají vojenskou nebo technologickou činností, a ne vždy jasně uvádí, zda mají vazby na osady nebo na kampaň v Gaze. Uvádí, že přibližně 15 firem přímo odpovědělo Albaneseho kanceláři, ale jejich odpovědi nezveřejnila.Zpráva jmenuje zbrojní firmy jako Lockheed Martin a Leonardo a tvrdí, že jejich zbraně byly použity v Gaze. Uvádí také dodavatele těžké techniky Caterpillar Inc a HD Hyundai a tvrdí, že jejich zařízení přispělo k ničení majetku na palestinských územích.„Prodej zbraní do zahraničí je transakcí mezi vládami. Diskuse o těchto prodejích by měla vést americká vláda,“ uvedl mluvčí společnosti Lockheed Martin.Žádná z ostatních společností na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala. Společnost Caterpillar již dříve uvedla, že očekává, že její produkty budou používány v souladu s mezinárodním humanitárním právem.Společnost Alphabet již dříve hájila svou smlouvu s izraelskou vládou na cloudové služby v hodnotě 1,2 miliardy dolarů s tím, že není zaměřena na vojenské nebo zpravodajské operace.Zpráva rozšiřuje předchozí databázi OSN o firmách spojených s izraelskými osadami, která byla naposledy aktualizována v červnu 2023, a přidává nové společnosti a podrobnosti o jejich údajných vazbách na probíhající konflikt v Gaze.Ve čtvrtek bude předložena 47členné Radě OSN pro lidská práva. Ačkoli Rada nemá právně závazné pravomoci, případy zdokumentované vyšetřováním OSN byly příležitostně podkladem pro mezinárodní stíhání.