Trumpova administrativa zvažuje možnost zbavit Mamdaniho amerického občanství

2. 7. 2025

K tomuto kroku přistoupila poté, co jeden pravicový republikán obvinil kandidáta na starostu New Yorku ze skrývání podpory „terorismu“. Trumpova administrativa nastolila možnost zbavení Zohrana Mamdaniho, demokratického kandidáta na starostu New Yorku, amerického občanství v rámci tvrdého postupu proti občanům narozeným v zahraničí, kteří byli odsouzeni za určité trestné činy. Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, zřejmě připravila půdu pro vyšetřování Mamdaniho statusu poté, co Andy Ogles, pravicový republikánský kongresman za Tennessee, vyzval k odebrání jeho občanství s odůvodněním, že během naturalizačního procesu mohl skrývat svou podporu „terorismu“.

Třiatřicetiletý Mamdani, který se narodil v Ugandě indickým rodičům, se stal americkým občanem v roce 2018 a díky své otevřené podpoře palestinských práv se stal předmětem širokého mediálního zájmu a kontroverzí.

Kontroverze ohledně jeho imigračního statusu následuje po sérii islamofobních útoků na jeho muslimskou víru po jeho zjevném vítězství v primárních volbách na starostu New Yorku minulý týden.

Kontroverze také následují poté, co Trumpova administrativa nařídila právníkům, aby upřednostňovali zbavení občanství americkým občanům narozeným v zahraničí, kteří se dopustili určitých trestných činů. Instrukce ministerstva spravedlnosti nařizuje právníkům zahájit řízení proti naturalizovaným občanům, kteří jsou podezřelí z „nelegálního získání“ naturalizace nebo z toho, že tak učinili „zatajením podstatné skutečnosti nebo úmyslným zkreslením“.

Ogles požádal generální prokurátorku Pam Bondi o vyšetření Mamdaniho po jeho vítězství v demokratických primárkách na starostu s odůvodněním, že „mohl získat americké občanství úmyslným zkreslením nebo zatajením podstatné podpory terorismu“.

Jako důkaz uvedl Mamdaniho rapovou píseň s názvem „My love to the Holy Land five“, ve které nazývá členy nadace odsouzené za podporu Hamásu „moji kluci“. Odkázal také na Mamdaniho odmítnutí distancovat se od dřívějších výzev k globalizaci intifády.

V doprovodném příspěvku na Twitteru Ogles napsal: „Zohran ‚malý Muhammad‘ Mamdani je antisemita, socialista a komunista, který zničí velkolepé město New York. Musí být deportován.“

Na dotaz ohledně Oglesova požadavku Leavittová odpověděal: „Tato tvrzení jsem neviděla, ale pokud jsou pravdivá, je to jistě něco, co by mělo být vyšetřeno.“

Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že Oglesův dopis obdrželo, ale dále se k němu nevyjádřilo.

Chris Murphy, demokratický senátor za Connecticut, který se stal jedním z nejúčinnějších kritiků Trumpovy administrativy, označil požadavek na zbavení Mamdaniho občanství za „rasistickou blbost“.

„Trump se nezastaví před ničím, aby ochránil miliardáře a korporace, které zvyšují ceny, ani před rasistickými blbostmi, jako je tato,“ napsal.

„Zohran vyhrál, protože vedl kampaň zaměřenou na navrácení moci do rukou pracujících lidí. A to je pro Mar-a-Lago hrozbou.“

Mamdani, který se sám prohlašuje za demokratického socialistu, je od vítězství v minulých volbách, které doprovázely sliby levicové populistické politiky pro New York v případě jeho zvolení starostou, terčem ostré kritiky za své příspěvky na sociálních sítích a předchozí politickou aktivitu.

Uprostřed vlny jedovatých pravicových komentářů ho Donald Trump nazval „čistým komunistou“ a pohrozil, že pokud se Mamdani stane starostou a „nebude se chovat slušně“, zastaví financování New Yorku.





