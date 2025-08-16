Jak přesvědčivé: Izrael, Kambodža a Pákistán nominovali Trumpa na Nobelovu cenu za mír
Do kdy budeme předstírat, že klaun v Bílém domě je ctihodný státník?
16. 8. 2025
/
Bohumil Kartous
čas čtení
2 minuty
Trump nezostuzuje jen sebe a USA, ale celý Západ. V sázce je budoucnost Ukrajiny a bezpečnost celé Evropy, chováme se ale, jako kdyby nejdůležitější prioritou bylo chlácholit amerického egomaniaka a předstírat obdiv k jeho „velikosti“.
Červený koberec, potlapkávání, šklebení se vyvolávající nauseu, společná cesta limuzínou, maraton vzájemné mentální masturbace a závěrečná „poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí“.
Srdečně přátelský „no deal“ s vrahem nedává Ukrajině jinou možnost než dále bojovat, zatímco vrah dostal darem od klauna pohodlné křeslo, aby mohl sledovat, jak Ukrajina postupně vykrvácí.
Jestli Evropa zůstane v pozici připosraného chudšího příbuzného (jímž není), který se bojí říct, že klaun je klaun, a nevyvine veškeré úsilí, aby nadále nemohl samostatně jednat o věcech, jejichž pochopení zdaleka přesahuje jeho erodující hokynářský intelekt, budeme totéž sledovat společně s vrahem, jen s úplně opačnými pocity zmaru a beznaděje.
428
Diskuse