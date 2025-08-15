„Žádáme vás o akci. Teď.“ Čeští novináři píší kvůli Gaze vládě a prezidentovi
15. 8. 2025
Pomozme ukončit záměrné trýznění hladem a cílené zabíjení novinářů v Gaze
Otevřený dopis českému prezidentovi, české vládě, české občanské společnosti a české novinářské obci
Vážený pane prezidente, vážené ministryně a ministři, vážené kolegyně a kolegové,
jako čeští novináři a novinářky se na vás obracíme otevřeným dopisem, jehož obsah je prakticky doslovným překladem textu, který vládám, mezinárodním organizacím, mediálním institucím a občanské společnosti adresovala skupina renomovaných mezinárodních organizací, mimo jiné Výbor na obranu novinářů, Reportéři bez hranic či Mezinárodní tiskový institut, k jehož členům — v rámci českého výboru — patří i řada předních českých novinářů. Dopis byl ve své anglické verzi publikován jen pár dní před posledním otřesným incidentem, při němž izraelská armáda záměrně zabila dalších šest novinářů televizní stanice Al-Džazíra. Právě na tuto událost reagujeme vydáním české verze dopisu.
My, níže podepsaní novináři, jako obhájci pravdy a transparentnosti požadujeme okamžitý konec záměrnému trýznění hladem a cílenému zabíjení novinářů v Gaze Izraelem.
Novináři v Gaze jsou zabíjeni hladem. Nikoli metaforicky. A nijak pomalu. Nýbrž záměrně, právě nyní, za přihlížení celého světa.
Třetina obyvatelstva Gazy neměla přístup k potravinám po několik dní. Mezi hladovějícími jsou novináři, poslední nezávislé hlasy, které přinášejí o dění v Gaze informace. Jsou to lidé, jejichž odvaha přináší světu fakta o zřejmých humanitárních dopadech izraelské války proti Gaze. Nyní jsou záměrně zabíjeni hladem.
Nejedná se o náhodu. Jedná se o taktiku. Utrpení novinářů v Gaze není vedlejším nezamýšleným důsledkem; Izrael uplatňuje záměr umlčet pravdu vyhladověním těch, kteří ji přinášejí.
Od října 2023 bylo v Gaze zabito 230 novinářů a pracovníků médií. Ti, kteří v Gaze ještě zůstávají, jsou spolu se svými rodinami vystaveni soustavným útokům, zastrašování, nemají přístup k základním potřebám a nevědí, zda je spíše čeká smrt leteckým úderem anebo vyhladověním.
Jejich situace je ponurá a zhoršuje se každým dnem. Bez okamžité intervence mezinárodního společenství jejich životy zůstávají vážně ohroženy a může se stát, že nebudou schopni pokračovat v přinášení zpráv, že jejich hlasy utichnou.
Novinářská komunita nese obrovskou odpovědnost; je naší povinností promluvit a zmobilizovat všechny dostupné prostředky, abychom podpořili své kolegy v naší ušlechtilé profesi. Pokud se mezinárodní společenství neodhodlá k akci, smrt zbývajících novinářů v Gaze nebude jen morální katastrofou, ale bude také smrtí pravdy o Gaze. Naše nečinnost by vstoupila do dějin jako monumentální selhání v ochraně našich kolegů a jako zrada principů, na nichž si každý novinář zakládá.
My, níže podepsaní, požadujeme:
- Okamžitý přístup potravinové a lékařské pomoci: bezodkladné doručení potravin, pitné vody a lékařských potřeb všem novinářům v Gaze chráněnými humanitárními koridory.
- Okamžité uvolnění přístupu pro mezinárodní média: ukončení zákazu vstupu zahraničních reportérů do Gazy a umožnění jejich nezávislé a svobodné práce.
- Vyvození odpovědnosti: řádné vyšetření a potrestání všech, kdo nesou odpovědnost za trýznění hladem a zabíjení novinářů, v souladu s platným mezinárodním právem.
- Soustavnou ochranu a podporu: závazek zavedení dlouhodobých mechanismů ochrany pro novináře působící v konfliktních zónách se zvláštní podporou pro ty, kteří působí v obléhaných územích.
Odmítáme mlčky přihlížet, když umírá pravda. Nemůžeme mlčky nechat své kolegy umírat hlady.
Žádáme o bezodkladnou akci. Teď.
(Aktualizovaný seznam podpisů je v Deníku Referendum ZDE)
