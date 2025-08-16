Po evakuaci z Gazy zemřela v Itálii podvyživená palestinská žena
16. 8. 2025
Marah Abu Zuhri (20) přiletěla do Pisy italským humanitárním letadlem spolu s dalšími pacienty v kritickém stavu
Dvacetiletá palestinská žena trpící těžkou podvýživou, která byla tento týden evakuována z Gazy do Itálie, zemřela, oznámila nemocnice v Pise.
Žena, kterou italská média identifikovala jako Marah Abu Zuhri, přiletěla do Pisy v noci ve středu italským humanitárním letadlem. Zuhri přijela do Itálie se svou matkou jedním ze tří letů italského letectva, které tento týden přivezly celkem 31 pacientů v kritickém stavu trpících vážnými vrozenými chorobami, zraněními nebo amputacemi, uvedlo tehdy italské ministerstvo zahraničí.
Podle univerzitní nemocnice v Pise měla „velmi složitý klinický obraz“ a byla „v hlubokém stavu organického vyčerpání“, uvedli lékaři v prohlášení.
V pátek, po podstoupení testů a zahájení léčby, náhle dostala respirační krizi a srdeční zástavu a zemřela.
Nemocnice její stav blíže neupřesnila, ale italské tiskové agentury s odvoláním na zdroje ze zdravotnického zařízení uvedly, že trpěla těžkou podvýživou.
Od začátku války mezi Izraelem a Hamásem bylo do Itálie převezeno více než 180 dětí a mladých lidí z Gazy. (Do Česka ne.)
Podle Světového potravinového programu OSN třetina palestinské populace v Gaze trpí hlady a půl milionu lidí je na pokraji hladomoru, uvedla organizace v červenci.
„V pásmu Gazy se v současné době odehrává nejhorší scénář hladomoru,“ uvedla minulý měsíc Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) a vyzvala k okamžitému příměří, aby se zmírnil „rozsáhlý hladomor“.
Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) zemřelo minulý týden dalších pět lidí v důsledku podvýživy a hladovění, čímž se celkový počet úmrtí souvisejících s podvýživou od října 2023 zvýšil na 227, z toho 103 dětí.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý měsíc prohlásil: „V Gaze neexistuje politika vyhladovění a v Gaze není hladomor.“
Avšak i Donald Trump, klíčový mezinárodní spojenec Netanjahua, když byl dotázán, zda souhlasí s izraelským premiérem, odpověděl: „Nevím... ty děti vypadají velmi hladové... to je skutečný hladomor.“
Podle OCHA potřebují tisíce nemocných dětí v Gaze urgentní lékařskou evakuaci.
Olga Cherevko, mluvčí agentury, vzpomíná na okamžik, kdy v gázské nemocnici poznala holčičku, kterou potkala před rokem a která také trpěla podvýživou.
„Vzpomněla jsem si na její dlouhé řasy,“ řekla zkušená humanitární pracovnice agentuře UN News a popsala sedmiletou Janah, kterou potkala v úterý v nemocnici Patient Friendly v Gaze.
„Poprvé jsem ji potkala v polní nemocnici IMC v jižní Gaze v dubnu 2024. Tehdy byla těžce podvyživená a byla v léčbě. Postupně se její stav zlepšoval, nakonec byla propuštěna a mohla se vrátit domů.“
Janah se však nyní vrátila do nemocnice, „protože se její podvýživa zhoršila a její stav nebyl správně diagnostikován a nelze jej správně diagnostikovat“.
Dívka byla na seznamu osob, které měly být evakuovány k léčbě mimo Gazu. Poslední evakuace se uskutečnila ve středu, kdy Světová zdravotnická organizace podpořila převoz 32 dětí a šesti dospělých do Itálie, Belgie a Turecka, ale více než 14 800 pacientů stále čeká.
Cherevko zdůraznila, že je důležité zajistit pokračování evakuací, aby se zachránilo co nejvíce životů.
