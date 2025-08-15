Channel 4 News: Izraelský ultrapravicový ministr terorizoval palestinského Nelsona Mandelu v jeho cele
15. 8. 2025
Krajně pravicový izraelský ministr Itamar Ben-Gvir zveřejnil krátké video, na kterém je zachycen při konfrontaci s významným palestinským vězněm Marwanem Barghoutim v jeho cele.
Záběry izraelského ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira,
který ponižuje muže, kterého mnoho Palestinců považuje za Nelsona
Mandelu, vyvolaly ostrou reakci. Tento krajně pravicový politik má na
starosti izraelské věznice a zdá se, že využil své pravomoci k návštěvě
Marwana Barghoutiho v jeho cele, kde mu vyhrožoval, nahrál návštěvu a
zveřejnil videoklip na sociálních sítích.
Na videu je slyšet, jak Barghoutimu říká, že každého, kdo se
opováží ublížit izraelskému lidu, každého, kdo zavraždí naše děti a
ženy, vyhladíme.
Video je prvním záznamem 66letého Barghoutiho, který vypadá křehce a vyhuble, za mnoho let.
Barghouti si odpykává pět doživotních trestů za plánování sebevražedných útoků proti Izraelcům během druhé intifády, neboli povstání. Vždy tvrdil, že jeho soud byl nelegitimní. Byl uvězněn před 20 lety, ale Barghouti zůstává velmi vlivný.
Je považován za jednoho z mála lidí, kteří by mohli sjednotit Palestince za jediným vůdcem. To je pravděpodobně jeden z mnoha důvodů, proč Izrael vždy odmítal zvážit jeho propuštění v rámci vyjednávání. Naposledy se jeho hlas veřejně ozval v roce 2006 v našem pořadu Channel 4 News, kde ho Lindsey Hilsumová interviewovala v jeho cele. Toto jí řekl:
„Podařilo se jim uvěznit mé tělo, ale ne mou hlavu a duši. To se jim nepodaří. Nezlomí naši vůli k nezávislosti.“
A jaká byla reakce?
Jeho žena řekla, že ho na videu nejprve nepoznala, protože vypadal tak křehce. Napsala: „Stále tě pronásledují a sledují tě i v samotce, kde žiješ poslední dva roky. A říká, že boj proti okupaci a jejím symbolům pokračuje s tebou. Marwane, pokračuj.“
Palestinští představitelé odsoudili jak Ben Gvirovy výroky, tak stav, v jakém se Barghouti nachází. Řekli, že jde o vrchol psychologického, morálního a fyzického terorismu proti vězňům. Není jasné, proč Ben Gvir zveřejnil toto video právě teď. Veřejně se k tomu nevyjádřil. Tento extremistický ministr je samozřejmě známý svými provokativními výroky. Odpykal si trest ve vězení za protiarabské výroky a je sankcionován Spojeným královstvím za podněcování násilí proti Palestincům. Toto video však přišlo v době, kdy se ozývají mezinárodní hlasy volající po uznání palestinského státu.
