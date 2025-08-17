Příběh Jana Rady a selhání českých institucí
17. 8. 2025 / Fabiano Golgo
Dostal jsem e-mail od pana Jana Rady, který mě žádá o pomoc s jeho situací. Jako bývalý šéfredaktor časopisu pro bezdomovce Nový Prostor mě jeho případ zajímá ze dvou důvodů: bezdomovectví a schizofrenie. A nespravedlnost. Ze strany státu a soudnictví. Rada se obrátil na veřejnost prostřednictvím svého e-mailu a dokumentů, které přiložil jako přílohy, s prosbou o novinářskou účast a zájem o jeho případ. Jeho výpověď a úřední záznamy, které poskytl, ukazují na dlouhodobý a komplikovaný konflikt s institucemi státu – především justicí a orgány činnými v trestním řízení – v němž se cítí být obětí systematického zkreslování, nespravedlnosti a šikany.
Ve svých komentářích k úřednímu záznamu z roku 2022 (OSZ pro Prahu 6) poukazuje na to, že formulace státní zástupkyně byla podle něj nejen fakticky mylná, ale i právně nedostatečná, jelikož nesplňovala požadavky zákona o zvláštních řízeních soudních. Považuje proto její jednání za úmyslnou šikanu, která měla za cíl umlčet jeho stížnosti a zatížit jej vleklým soudním řízením
Jeho dopis Obvodnímu soudu pro Prahu 3 z října 2023 doplňuje další dimenzi příběhu. Rada v něm zpochybňuje svou psychiatrickou diagnózu z roku 2009, která se stala jedním z pilířů pozdějších právních kroků proti němu. Tvrdí, že diagnóza paranoidní schizofrenie byla stanovena ukvapeně, hned při příjmu do nemocnice, a to na základě laických informací od rodičů.
Podle něj se tehdy jeho psychické problémy daly vysvětlit spíše náboženským zápalem a osobní nezralostí, nikoliv chronickou duševní poruchou. Zpochybňuje také metodiku tehdejší psychiatrické péče – krátké konzultace, minimální terapeutické vedení – a tvrdí, že mu byly podávány nevhodné medikamenty. Diagnóza podle něj mohla být ovlivněna i rodinným kontextem, který byl v minulosti vystaven tlaku státních orgánů, což mohlo vést ke zkresleným závěrům
Další část jeho dopisu soudu přináší i zvláštní svědectví o okolnostech, které podle něj přispěly k jeho stigmatizaci. Popisuje své setkání s Martinem Holeňou, mužem, kterého podezřívá ze spolupráce s tajnými službami už v době normalizace, a jejich následný konflikt ohledně osobního chování. Rada má za to, že právě toto osobní napětí mohlo později sehrát roli v šíření pomluv a v tlaku na jeho osobu. Zmiňuje i svého známého, učitele hudby Petra Macha, který měl podle něj čelit podobně problematickým obviněním a nátlaku. Tyto příběhy chápe jako doklad širšího mechanismu skrytého nátlaku a manipulace, které na něj i jiné osoby dopadají
Z obou dokumentů vyplývá, že Jan Rada se necítí pouze obětí konkrétních nespravedlivých kroků – neodůvodněného návrhu na omezení svéprávnosti či zkreslených úředních záznamů – ale že vnímá svou situaci jako součást širšího, organizovaného a zapíraného systému šikany, který se zaměřuje na „nepohodlné“ jednotlivce. Zdůrazňuje, že i kdyby skutečně trpěl duševní nemocí, státní instituce selhaly v zacházení s ním: namísto řádného a spravedlivého vyšetření jeho stížností mu připravily další zásahy do života, které považuje za nespravedlivé a nezákonné.
Jeho apel má několik rovin: žádá spravedlnost, veřejnou pozornost a reflexi pochybení institucí; volá po osobní pomoci, jelikož sám žije na hranici společnosti, často bez domova; a konečně hledá i pochopení pro svůj duchovní a lidský rozměr, který cítí být umlčován.
V jeho slovech zaznívá vědomí, že jeho situace je složitá, že některé jeho úvahy mohou být vnímány jako kontroverzní, a že jeho minulost je zatížena lékařskou diagnózou. Přesto trvá na tom, že podstata jeho sdělení – systematická nespravedlnost ze strany úřadů a způsob, jakým jsou marginalizováni lidé v podobné situaci – má obecný a společenský význam.
Příběh Jana Rady není snadné číst ani vykládat. Balancuje mezi osobní výpovědí, kritickým pohledem na státní instituce a prvky, které mohou působit kontroverzně či nejasně. Právě proto by však měl být brán vážně – nejen jako individuální případ, ale jako výzva k tomu, aby byla zkoumána transparentnost postupů orgánů, přístup k občanům, kteří upozorňují na pochybení, a aby byl nastaven dialog mezi jednotlivcem a státem, v němž ani slabší strana nemá být umlčena.
Ve společnosti — i v médiích — přetrvává hluboce zakořeněné stigma vůči psychiatrickým zařízením, jako jsou známé Bohnice, které dlouhodobě čelí negativní veřejné pověsti. Kritici často upozorňují na atmosféru připomínající vězení, nedostatek lidskosti a zastaralé prostředí. Jeden návštěvník napsal, že procházet areálem Bohnic bylo nejdepresivnější, co zažil — připomínal mu vězení, nikoli léčebnu. Častá jsou i přirovnání k fiktivní Arkham Asylum – známému místu pro duševně choré z komiksového světa, což symbolizuje společenský pohled, plný úzkosti a nedůvěry.
Nepříznivé zkušenosti pacientů a jejich rodin jsou často veřejně sdílené. Jedna matka například popisovala léčbu syna na pavilonu 27 jako „jedním slovem vězení“, obvinila personál z nezájmu a odtržení od pacientů. Ačkoli se najdou i pozitivní ohlasy — někdo oceňuje přístup zdravotního týmu či denní program — převládá pocit izolace, dehumanizace a nedostatečné podpory.
Toto stigma se zrcadlí i v širší problematice schizofrenie, onemocnění, které je často spojováno s marginalizací. Podle dostupných dat je schizofrenie významným zdrojem invalidity: přibližně 85 % osob se schizofrenií je nezaměstnaných, mnozí čelí chudobě i bezdomovectví. Vysoký je také podíl pacientů, kteří žijí s trvalým postižením a čelí opakovaným relapsům. Bez adekvátní ambulantní, krizové a komunitní péče jsou tito lidé vystaveni riziku pádu na okraj společnosti.
V České republice navíc chybí solidní síť komunitních služeb — terénních týmů, krizových center a denních stacionářů –, jež by podchytila klienty dříve, než se ocitnou bez domova. Reformní snahy existují, ale realita je pomalá a nedostatečná.
Jan Rada není pouhou individuální obětí úřadů, ale je součástí širšího sociálního problému — bezdomovectví, stigmatizace duševních nemocí, zmar komunitní péče a přežívání v systému, který marginalizuje ty, kteří volají o spravedlnost.
