253 českých novinářů žádá vládu a prezidenta o okamžitou pomoc kolegům v Gaze
18. 8. 2025
Z redakce DR dnes odejde vládě a prezidentovi naléhavá žádost 254 českých novinářů a novinářek z 64 redakcí o bezodkladnou pomoc kolegům v Gaze. Mezi signatáři je 22 šéfredaktorů. Největší zastoupení mají veřejnoprávní redakce a Deník N.
Bezprecedentně široký soubor českých novinářů a novinářek se obrací na vládu a prezidenta s výzvou Pomozme ukončit záměrné trýznění hladem a cílené zabíjení novinářů v Gaze. V textu žádají o to, aby vláda a prezident okamžitě konali v zájmu ochrany kolegů působících v pásmu Gazy. Mezi 253 signatáři je zastoupeno dvaašedesát redakcí a dvaadvacet šéfredaktorů. Mezi podepsanými nechybí živoucí legendy novinářské profese v České republice jako například Pavla Jazairiová, Jaroslav Veis či Alena Wagnerová.
https://denikreferendum.cz/clanek/237787-zadame-vas-o-akci-ted-cesti-novinari-pisi-kvuli-gaze-vlade-a-prezidentovi
Výzva, která vznikla v redakci Deníku Referendum, je prakticky doslovným překladem dokumentu, kterým se před dvěma týdny na vlády světa, mezinárodní společenství, mezinárodní novinářské organizace a občanskou společnost obrátila skupina organizací, mimo jiné tři z nejvýznamnějších mezinárodních institucí bránících práva novinářů: Mezinárodní tiskový institut, Reportéři bez hranic a Výbor na obranu novinářů.
https://ipi.media/ipi-partners-demand-end-to-the-starvation-and-targeted-killing-of-journalists-in-gaza/
Základem výzvy je čtveřice požadavků:
Okamžitý přístup potravinové a lékařské pomoci: bezodkladné doručení potravin, pitné vody a lékařských potřeb všem novinářům v Gaze chráněnými humanitárními koridory.
Okamžité uvolnění přístupu pro mezinárodní média: ukončení zákazu vstupu zahraničních reportérů do Gazy a umožnění jejich nezávislé a svobodné práce.
Vyvození odpovědnosti: řádné vyšetření a potrestání všech, kdo nesou odpovědnost za trýznění hladem a zabíjení novinářů, v souladu s platným mezinárodním právem.
Soustavnou ochranu a podporu: závazek zavedení dlouhodobých mechanismů ochrany pro novináře působící v konfliktních zónách se zvláštní podporou pro ty, kteří působí v obléhaných územích.
Českou výzvu řada českých médií zveřejnila v pátek ráno s první devadesátkou podpisů a s informací, že další podpisy je možno zasílat vydavateli DR do pravého poledne v pondělí 18. srpna. V uvedené lhůtě se počet zvýšil na konečných 253 jmen.
Text české výzvy se od přeloženého dokumentu liší pouze prvním odstavcem, který text zařazuje do českého kontextu a obsahuje informaci, že se jedná o reakci na poslední případ cíleného zabití skupiny palestinských novinářů Izraelem, 10. srpna 2025. Přeložený dokument přitom mezinárodní organizace vydaly krátce před tímto neštěstím.
Reakce mezinárodních novinářských organizací: Reportéři bez hranic požadují svolat mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti OSN
Reakce mezinárodních novinářských organizací na poslední incident jsou proto mnohem ostřejší než text české výzvy. Všechny hlavní mezinárodní organizace novinářů označují smrtící útok na skupinu novinářů stanice Al-Džazíra za cílené zabití, které příkře odsuzují.
Zdůvodnění Izraele, že hlavní postava mezi zabitými, všeobecně známý reportér Al-Džazíry Anás Al-Šaríf, měl mít vazby na Hamás, všechny renomované mezinárodní organizace novinářů odmítly jako nepodložené. Všechny také upozornily, že komunikace Izraele vykazuje „vzorec“ takového nepodloženého obviňování novinářů, jež slouží jako záminka k jejich následné fyzické likvidaci.
Výbor na obranu novinářů (CPJ) odkazuje na studii, kterou vydal už v květnu 2023, ve které takovýto „vzorec“ ve veřejné komunikaci Izraele doložil. Spočívá v závažném obvinění vybraného novináře z vazeb na teroristické organizace, které ani v jednom případě Izrael nebyl následně schopen věrohodně prokázat a které předchází cílenému zabití („targeted killing“) takto očerněných novinářů.
https://cpj.org/reports/2023/05/deadly-pattern-20-journalists-died-by-israeli-military-fire-in-22-years-no-one-has-been-held-accountable/
Výbor na obranu novinářů upozorňuje, že takové chování Izraele se po říjnu 2023 vystupňovalo. Ve své reakci na zabití skupiny novinářů v čele s Anásem Al-Šarífem Výbor na obranu novinářů uvedl, že Izrael „vraždí posly zpráv“. A také: „Izrael vykazuje dlouhodobý, zdokumentovaný vzorec obviňování novinářů z terorismu, aniž by poskytl jakýkoli důvěryhodný důkaz.“
Link: https://cpj.org/2025/08/israel-kills-al-jazeera-journalists-in-targeted-gaza-city-airstrike/
Mezinárodní tiskový institut, k jehož českému výboru patří řada tuzemských respektovaných novinářů, napsal: „Globální síť IPI dnes co nejdůrazněji odsuzuje záměrné zabití pěti novinářů Al-Džazíry Izraelem.“ A dále: „Izraelská armáda potvrdila cílený útok v prohlášení, ve kterém tvrdila, že Al-Šaríf vedl buňku Hamásu a prováděl raketové útoky na izraelské civilisty a vojáky IDF, aniž by na podporu svého tvrzení poskytla jakýkoli důkaz. Izraelské úřady již dříve tvrdily, že novináři zabití při útocích izraelské armády v Gaze byli „teroristé“ bojující za Hamás, aniž by nabídly důvěryhodné důkazy na podporu svých obvinění.“
https://ipi.media/gaza-ipi-condemns-targeted-killing-of-five-al-jazeera-journalists-by-israeli-military/
Reportéři bez hranic dokonce ve své reakci požadují svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN: „Útok, ke kterému se přihlásila izraelská armáda, byl zaměřen na reportéra Al-Džazíry Anáse Al-Šarífa, kterého obvinila, aniž by poskytla solidní důkazy, z „napojení na teroristy“. Reportéři bez hranic (RSF) tuto hanebnou taktiku, kterou Izrael opakovaně používá proti novinářům k zakrývání válečných zločinů, odsuzují. Izraelská armáda zabila již více než dvě stě pracovníků médií. Reportéři bez hranic žádají o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby tento masakr zastavila.“
https://rsf.org/en/gaza-rsf-calls-emergency-un-security-council-meeting-after-targeted-israeli-strike-kills-six-media
Evropská federace novinářů (struktura, jejíž součástí je český Syndikát novinářů) vydala zprávu, ve které cituje svého generálního tajemníka Ricarda Gutiérreze, který byl vyjádřit solidaritu přímo ve vysílání Al-Džazíry. „Dnes v Evropě již nikdo nepochybuje o genocidních záměrech izraelské vlády nebo o její strategii mediálního blackoutu, v jejímž rámci brání mezinárodním médiím dokumentovat probíhající genocidu a masakruje novináře v Gaze. Nedělní atentát je součástí této cenzorské strategie. Pachatelé genocidy dělají vše, co je v jejich silách, aby vymazali stopy svých zločinů. Skoncovat s novináři, kteří jsou jejich nepohodlnými svědky, je přípravnou fází před masakry, které se mají následně odehrát.“
Evropská federace novinářů také informuje o připravovaných demonstracích solidarity organizovaných v jednotlivých zemích mj. švédskou či belgickou obdobou českého Syndikátu. Maja Severová, předsedkyně Evropské federace novinářů a legendární chorvatská novinářka veřejnoprávní televize, svolává na 28. srpna k záhřebskému Domu tisku „demonstraci solidarity s vražděnými kolegy a proti genocidě“.
„Česká novinářská výzva je v tomto kontextu ještě velmi zdrženlivým vyjádřením solidarity s kolegy v Gaze. Výzvu dnes odesíláme ministrům a prezidentovi s prosbou o bezodkladné kroky, které bezpečí novinářů v Gaze zaručí,“ uvedl Jakub Patočka, šéfredaktor a vydavatel Deníku Referendum.
