Světlo pro zhasnutá dětství v Palestině a Izraeli
21. 8. 2025
Iniciátory akce jsou Tamara a Tomáš Klusovi, kteří k účasti oslovili řadu osobností – mezi nimi i faráře a profesora Tomáše Halíka, duchovního z Českobratrské církve evangelické, a široké spektrum občanských, humanitárních a charitativních organizací (Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Amnesty International, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Svět bez válek a násilí, stopgenocidevgaze, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Mluvme o tom a další).
Průvod začne v evangelickém kostele U Salvátora a povede ke kostelu Nejsvětějšího Salvátora, kde se uskuteční krátká modlitba. Proběhne pietně, v tichosti, bez transparentů či symbolů. Účastníci jsou vyzváni přijít v bílém jako výraz jednoty a pokoje.
Na průvod naváže benefiční koncert od 19 hodin v Lucerna Music Baru, kde vystoupí řada známých osobností české hudební a kulturní scény viz tisková zpráva. Výtěžek koncertu bude věnován na pomoc civilnímu obyvatelstvu Gazy prostřednictvím Charity ČR a Světa bez válek a násilí. Součástí programu budou také proslovy Anny Šabatové, Stephena Kapose, Zory Hesové a Yary Abu Aataya. Představena budou videa od rodičů Bassama Aramina a Ramiho Elhanana, lékaře a autora Gabora Matého, hudebníka Vladimira 518 a izraelského historika Ilana Pappého.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Prahou projde tichý průvod za dětské oběti v Palestině a Izraeli
Ve čtvrtek 4. září 2025 od 16 hodin se v centru Prahy uskuteční tichý průvod pod názvem Světlo pro zhasnutá dětství v Palestině a Izraeli. Iniciátory akce jsou Tamara a Tomáš Klusovi, kteří oslovili katolického kněze a profesora Tomáše Halíka, Mikuláše Vymětala z Českobratrské církve evangelické a široké spektrum občanských iniciativ, humanitárních a charitativních organizací. Na průvod naváže benefiční koncert v Lucerna Music Baru, na kterém vystoupí řada osobností z české akademické, hudební a kulturní scény.
Trasa a průběh průvodu
Akce začne v evangelickém kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) a bude pokračovat průvodem ke katolickému kostelu Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 1040/3), kde se uskuteční modlitba.
Průvod proběhne pietní formou – bez vlajek, transparentů či jiných symbolů. Účastníci jsou vyzváni, aby přišli v bílém oblečení jako symbolu jednoty a pokoje. Mohou také v průvodu nést fotografie dětí, kterých životy předčasně vyhasly v důsledku válek dospělých. Průvod bude tichý, kromě úvodní společné modlitby nebudou jeho součástí žádné proslovy ani hudební doprovod. Organizátorstvo doporučuje, aby účastníci a účastnice během průvodu nemluvili, případně komunikovali jen potichu, a aby se soustředili na smysl a poselství akce. Cílem je vytvořit prostor pro vnitřní usebrání, vyjádření solidarity a respektu.
„Tento průvod je hlubokým, mlčenlivým vyjádřením bolesti, soucitu a odporu. Ne všichni umíme křičet. Ne všichni umíme psát odborné články nebo dávat přednášky. Ale každý, kdo cítí, že zabíjení dětí není řešení, ale zkáza pro budoucnost, může přijít a mlčet s námi. Když docházejí slova, ticho je také postoj. A může být velmi hlasité,“ říkají o akci Tamara a Tomáš Klusovi.
Spolupráce napříč společností
Na akci se podílejí občanské iniciativy a neziskové organizace, které dlouhodobě akcentují potřebu dodržování mezinárodního práva a práv civilistů. Mezi potvrzenými organizacemi jsou například Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Amnesty International, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Svět bez válek a násilí, stopgenocidevgaze, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Mluvme o tom, NEmlčme.cz, Sdružení Přátelé Palestiny, Proti dehumanizaci, Židovský hlas solidarity, Iniciativa za kritickou akademii (IZKA), Palestinský klub, Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém Východě, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR), Solidarita s Palestinou Olomouc, Plzeň4Palestine, Dekolonizujtepalestinu.cz a HumantoHuman. Český výbor pro UNICEF se zapojí prostřednictvím své výkonné ředitelky Pavly Gomba. Akci také podpoří duchovní, umělci a umělkyně. Spolupráce vzniká s vědomím, že bolest dětí přesahuje rozdíly mezi lidmi.
„Spojujeme se, abychom ve společnosti vytvořili empatickou, informovanou a na lidských právech založenou protiváhu. To, že se nám podařilo propojit tak širokou platformu jednotlivců, skupin a organizací, vnímáme jako velkou sílu – a právě v tom je naše světlo,“ uvádějí organizátoři.
Závěrečný benefiční koncert
Večer vyvrcholí v 19 hodin v Lucerna Music Baru benefičním koncertem pod moderátorským vedením Tomáše Kluse. Na jednom pódiu se setkají Klára Vytisková, Hugo Toxxx,Tomáš Klus, Katarzia, Berenika Kohoutová, Aneta Krejčíková, Emma Smetana, Jordan Haj Hossein, Šimon Bilina, Adam Vopička, Erika Stárková, Martin Chobot, Roman Tomeš, Tamara Klusová, TEZA, Michaela Zemánková, Lucia Jagerčíková a Sebastian Vadas. Výtěžek koncertu poputuje na pomoc civilnímu obyvatelstvu Gazy, a to prostřednictvím organizací Charita Česká republika a Svět bez válek a násilí.
Na akci zazní také proslovy od Stephena Kapose – osmaosmdesátiletého přeživšího holocaustu, umělce a bývalého architekta, který v dětství unikl nacistickému pronásledování v Budapešti, a Anny Šabatové – dlouholeté obhájkyně lidských práv, signatářky Charty 77, disidentky komunistického režimu a laureátky Ceny OSN za obranu lidských práv. Vystoupí rovněž Zora Hesová, politoložka a odbornice na islám, a Yara Abu Aataya, palestinská designérka a aktivistka přinášející osobní svědectví o životě v Gaze.
Součástí programu budou také videa od Bassama Aramina a Ramiho Elhanana – palestinsko-izraelské dvojice otců, kterým izraelská okupace palestinských území vzala dcery. Dnes reprezentují organizaci Parents Circle Families Forum sdružující rodiny z obou stran s podobným osudem, které usilují o ukončení okupace. Dále budeme mít videovzkaz lékaře a autora Gabora Matého, který jako dítě též unikl holocaustu a dnes se věnuje tématům traumatu a empatie, hudebníka, výtvarníka Vladimira 518 a také izraelského historika Ilana Pappého. Lidskoprávní aktivistka Táňa Bednářová ze Světa bez válek a násilí představí autentická videa z Gazy zachycující práci lidí, kteří přímo pomáhají civilistům. Její organizace je součástí iniciativy, která už rok a půl podporuje svépomocné skupiny a rodiny v táborech západně od Chán Younis při zajišťování jídla, pitné vody, léků a dalších potřeb.
Připomínka trpících dětí
„Průvod i následná benefice jsou otevřené všem bez ohledu na vyznání, národnost nebo politickou příslušnost. Půjde o společné připomenutí dětí, které přišly o život, i těch, které stále ještě trpí v důsledku pokračujícího násilí,“ uvádějí organizátoři.
Podle Euro-Med Human Rights Monitor bylo během 660 dnů izraelské vojenské agrese v Gaze zabito 20 415 palestinských dětí. V srpnu 2023 organizace Human Rights Watch uvedla, že se jedná o nejsmrtelnější rok pro palestinské děti na okupovaném Západním břehu Jordánu – od ledna do srpna 2023 tam izraelské síly zabily 34 dětí. Podle izraelské veřejnoprávní televize Kan bylo 36 izraelských dětí zabito při útoku Hamásu v říjnu 2023, 14 při raketových útocích během války, 4 při teroristických útocích a 2 v zajetí Hamásu.
Děti tvoří přibližně polovinu obyvatelstva Pásma Gazy, jež OSN už v říjnu 2023 označila za „masový hrob dětí“. UNICEF v lednu uvedl, že se jedná o region s největší hustotou dětí, které mají amputovanou jednu nebo obě končetiny. Děti v Gaze navíc musí čelit epidemiím nemocí, zraněním, psychologickému traumatu i uměle vyvolanému hladomoru. Organizace Save the Children mimo jiné letos v červenci informovala, že se v Gaze za poslední čtyři měsíce desetinásobně zvýšil počet dětí do pěti let trpících akutní podvýživou.
