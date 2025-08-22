Rusko po jednání s Trumpem zničilo americkou továrnu na Ukrajině
Továrna americké společnosti Flex-Ukraine byla poškozena ruskými střelami, píše ruská služba BBC. Agentura Interfax-Ukrajina poznamenává, že patří společnosti Flextronics, "jednomu ze světových lídrů v oblasti smluvní výroby elektroniky a designu". Továrna byla vybudována v roce 2012. Portál Mukachevo.net napsal, že závod vyrábí komponenty pro elektrická zařízení, kávovary, náplně do tiskáren, elektronické cenovky a další produkty. Začátkem tohoto roku šéf Zakarpatské oblastní správy Myroslav Bileckij poznamenal, že společnost zaměstnává více než 2,6 tisíce lidí.
Noční letecký útok na Ukrajinu byl největší od poloviny července. Ruská armáda odpálila 574 dronů, 19 střel Ch-101, 14 řízených střel Kalibr, čtyři aerobalistické rakety Kinžal a dvě balistické rakety Iskander a také jednu neidentifikovanou raketu, uvedlo letectvo ozbrojených sil Ukrajiny. Podle ukrajinské armády nebylo možné sestřelit 28 dronů, tři Kinžaly, dva Kalibry, oba Iskandery, jednu Ch-101 a neidentifikovanou raketu. V důsledku úderů ve Lvově byl jeden člověk zabit, další tři byli zraněni a desítky obytných budov byly poškozeny. Škody byly zaznamenány také v Záporožské, Čerkaské a Rivněnské oblasti.
K masivnímu ostřelování Ukrajiny došlo necelý týden po setkání Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce. Hlavním tématem jednání bylo mírové urovnání vojenského konfliktu na Ukrajině. Několik dní po summitu se Trump setkal ve Washingtonu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry. Po tomto rozhovoru oznámil blížící se setkání prezidentů Ruska a Ukrajiny. Moskva však dosud jasně nepotvrdila, že se taková jednání připravují.
