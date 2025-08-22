Více než 30 vojáků elitní brigády ozbrojených sil RF se postřelilo, aby dostali výplaty a opustili frontu
22. 8. 2025
Podle vyšetřování si více než tři desítky vojáků po zahájení totální invaze na Ukrajinu úmyslně způsobily střelná zranění a zaregistrovaly je jako bojová zranění. To jim dalo právo na odškodnění ve výši až 3 milionů rublů, dovolenou a přednostní zacházení. Celková výše nelegálních plateb přesáhla 200 milionů rublů. Kromě toho se fiktivní zranění stala důvodem pro udělení státních vyznamenání - především Řádu Statečnosti a medaile "Za statečnost".
Obžalovanými v případu byli vysocí důstojníci - gardový plukovník Arťom Gorodilov a jeho podřízený podplukovník Konstantin Frolov. Oba přiznali vinu a uzavřeli dohody před soudním řízením. Nyní se seznamují s materiály k případu, které čítají asi sto svazků. Soud se bude konat u tzv. "Luhanského posádkového vojenského soudu" – na místě, kde byly spáchány některé zločiny. Podle zdrojů Kommersantu v případu figuruje celkem 35 lidí.
Podplukovník Frolov byl oficiálně čtyřikrát uveden jako raněný, ale vyšetření zjistilo, že jeho zranění nesouvisela s boji. Podle samotného Frolova po něm jeho kolegové stříleli na jeho žádost, aby se nedotkli životně důležitých orgánů.
Frolov se objevil i v propagandistických médiích, kde byl prezentován jako válečný hrdina. Publikace tvrdily, že adoptoval dívku zachráněnou před ostřelováním a vedl "nejproduktivnější skupinu odstřelovačů". Vyšetřování považuje tyto příběhy za smyšlené. Pochybnosti vyvolaly také materiály o "záchraně" skupiny operátorů bezpilotních letounů, kteří byli údajně zachráněni z palby plukovníkem Gorodilovem.
Arťom Gorodilov je obviněn z podvodu obzvláště velkého rozsahu (část 4 článku 159 trestního zákoníku). Konstantin Frolov byl obviněn z podvodu, úplatkářství, nezákonného obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušnými zařízeními (články 290, 222 a 221.1 trestního zákoníku).
Ve Frolovových úkrytech na území "LLR" našli strážci zákona ukořistěné zbraně - tři pistole, samopal, munici, miny a granáty. Byl zatčen 27. června 2024 rozhodnutím petrohradského posádkového vojenského soudu a 4. července téhož roku bylo rozhodnuto o zatčení Gorodilova. Navzdory pokusům obhajoby zajistit jejich propuštění na základě vlastního uvážení to soudy odmítly. Vyšetřování také zjistilo, že Frolov je při smyslech, i když jeho duševní stav zpočátku vyvolával otázky.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse