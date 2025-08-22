Trump dál hájí Rusko
22. 8. 2025
Nedávno dal vrchní velitel jasně najevo, že nerozumí největší válce v Evropě, co ji začalo, ani proč pokračuje. Ještě horší je, že pokud vůbec rozumí něčemu ohledně ruského pokusu o dobytí Ukrajiny, zdá se, že si osvojil stará promoskevská témata, kterými se už neobtěžuje ani Kreml.
Prostředím, jak už to tak bývá, když Trump nasedne do auta se svými myšlenkami a pak spadne celá Thelma a Louise z rétorického útesu, byla relace Fox & Friends. Moderátoři Foxu, i když předvídatelně podlézali, dělali, co mohli, aby prezidenta udrželi na okraji, ale když Trump šlápne na plyn, všichni se připojí.
Tématem byl Trumpův údajný diplomatický triumf na setkání v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a sedmi evropskými lídry. Moderátoři Fox News samozřejmě Trumpovi gratulovali – za co, to nikdo nemohl říct – ale to je součástí cvičení. Trumpův rozhovor v konzervativních médiích je něco jako liturgie se svými předvídatelnými zpěvy, momenty volání a odezvy a páternostery. Trump prošel obvyklé položky: Válka byla vinou Joea Bidena; "Rusko, Rusko, ruský podvod"; k válce by nikdy nedošlo, kdyby byl prezidentem Trump. Na věky věků, amen.
Ale když se moderátoři zeptali konkrétně na uzavření míru, americký prezident zněl hodně jako prezident Ruska.
Válka, řekl Trump, začala kvůli Krymu a NATO. Vzhledem ke svému závazku být "mírovým prezidentem" byl Trump podivně dychtivý kritizovat své předchůdce za to, že jsou slabí: Krym, řekl, byl Barackem Obamou předán ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi "bez jediného výstřelu". (Měl Obama někoho vyhodit? Nikdo se nezeptal.) Krym, víte, je krásný kus nemovitosti, obklopený vodou – byl jsem na Krymu a mohu potvrdit prezidentovo hodnocení zde – a "Barack Hussein Obama ho předal". Putin, řekl, dostal od Obamy "skvělou nabídku" a vzal si ji "jako bonbón od dítěte".
Trump nevysvětlil, jak tento údajný podvod vedl k tomu, že se Putin pokusil zmocnit se celé Ukrajiny. Ale na tom nezáleží; rychle se přesunul k NATO, čímž zopakoval argumenty raných apologetů Kremlu a důvěřivých západních intelektuálů, že Ukrajina existuje pouze jako "nárazník" se Západem a že Putin jednal, aby zabránil vstupu Ukrajiny do NATO. Rusko mělo pravdu, řekl Trump, když nechtělo západního "nepřítele" na svých hranicích.
Může to být poprvé, kdy americký prezident použil ruský jazyk k popisu NATO jako nepřítele. Možná se Trump prostě snažil vidět úhel pohledu druhé strany. Pak však dodal, že válka byla zažehnuta nejen členstvím v NATO – které nebylo v dohledné době na stole – ale také ukrajinskými požadavky na navrácení Krymu, které Trump považoval za "velmi urážlivé" pro Rusko.
Trump je ve svých prokremelských tématech trochu pozadu. Sami Rusové již dávno z velké části opustili jakékoli takové žvanění o NATO a Krymu. Putin brzy tvrdil, že Ukrajina je zamořena nacisty – v případě Zelenského zjevně židovskými nacisty – a že i kdyby nebylo NATO a nacistů, Ukrajina je organicky součástí Ruska a patří pod vládu Kremlu. Po tři roky Putin vraždil ukrajinské civilisty, aby ukázal, že jeho slovanští bratři a sestry musí buď přijmout, že jsou součástí Ruska, nebo zemřít.
Trump pak klopýtal v diskusi o bezpečnostních zárukách, opakovaně odbočoval od tématu, zatímco se ho moderátoři snažili navést zpět do bezpečí svých otázek. A pak prezident Spojených států ukázal celému světu, proč se posledních pár dní mezinárodní diplomacie možná nevyvíjelo tak dobře a proč delegace evropských lídrů musela seskočit padákem do Washingtonu, aby mu zabránila v něčem bezohledném.
"Podívejte," řekl Trump, "každý si může hrát na roztomilé a tohle a tamto, ale Ukrajina dostane zpět svůj život, přestane všude zabíjet lidi a dostane spoustu půdy."
Všimněte si, jak prezident popsal zabíjení lidí, jako by masová smrt byla jen přírodní katastrofou, nad kterou nikdo nemá žádnou kontrolu. (Později dodal, že spěchá, aby se dostal k mírové dohodě, protože každý týden umírají tisíce lidí – opět, jako by lidé umírali v důsledku pravidelně plánovaných zemětřesení místo ruských bomb.) Jeho poznámka o tom, že Ukrajina dostane spoustu půdy, také prozrazuje jeho standardní souhlas s imperiálními požadavky Moskvy: Půda, kterou Trump popisuje, již patří Ukrajině a jakákoli dohoda, která nevrátí vše, je čistou ztrátou. Americký prezident však mluví tak, jako by Kyjev měl být vděčný za kousky území, které Trump a Putin neochotně nechají spadnout ze svého stolu.
A pak se diskuse zhoršila. "Rusko," přemítal Trump, "je mocný vojenský národ." (No, ano.) "Víte, ať se to lidem líbí nebo ne, je to mocný národ. Je to mnohem větší národ," řekl Trump. "Není to válka, která měla být zahájena." (Opět naprosto rozumné tvrzení.) "To se nedělá. Nepustíte se do národa, který je desetkrát větší než vy."
Počkat, cože? Kdo by se nepostavil většímu národu? Kdo si Trump myslí, že tuto válku začal?
Trumpovy odpovědi znepokojeným dvořanům Fox News shrnuly jeho přesvědčení, že agresorem je Ukrajina, nikoli Rusko, a to pouze tím, že se odmítla podřídit a předat svou půdu a lid Kremlu. Zdá se, že prezident přijal Putinovo lstivé používání termínu "základní příčiny" (výraz, který Putin znovu použil v Anchorage). Když ruský diktátor říká "základní příčiny", má na mysli pokračování Ukrajiny jako nezávislého národa, což Rusko nyní považuje za základní ospravedlnění svého barbarství.
Trump pak narazil na několik dalších slovních trnů, ale na žádném z nich nezáleželo tolik jako na tomto odhalujícím okamžiku. Zelenskyj a Ukrajina jsou problém a zbytek je jen pokračující tragédie, kterou mohou Ukrajinci ukončit tím, že budou "flexibilní" a posadí svého prezidenta do místnosti s mužem, který proti nim páchá zvěrstva.
Nakonec Trump dokonce naznačil, že rozetnutí uzlu války na Ukrajině by mohlo být vstupenkou ke spáse. "Pokud se dostanu do nebe," řekl, "bude to jeden z důvodů," protože bude pravděpodobně uznán jako jeden z velkých mírotvorců. Pokud jde o Putina, Trump ví, že mohou spolupracovat: "Je tam vřelost," řekl o svém vztahu s obviněným válečným zločincem. Požehnaní jsou snad váleční štváči.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse