"Nepomohli." Zelenskyj odmítl bezpečnostní záruky od Číny

22. 8. 2025

Ukrajina nemá zájem o bezpečnostní záruky ze strany Číny, která by zajistila mírovou smlouvu s agresorskou zemí Ruskem. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na setkání s novináři 20. srpna.

"Proč Čína nemá záruky? Za prvé, Čína nám nepomohla zastavit tuto válku od samého začátku. Za druhé, Čína pomohla Rusku otevřením trhu s drony. Za třetí, otázka se netýká ani vojenského personálu, který je tam přítomen. Mluvíme o Budapešťském memorandu," řekla hlava státu.

Ukrajinský prezident připomněl, že Peking nezabránil anexi Krymu Rusy v roce 2014.

"Čína byla mezi těmito signatáři, nedělali nic, když byl Krym okupován. Proto nepotřebujeme ručitele, kteří Ukrajině nepomáhají a nepomohli Ukrajině ve chvíli, kdy jsme to po [zahájení totální invaze Ruské federace na Ukrajinu] 24. února [2022] skutečně potřebovali," řekl Zelenskyj a dodal, že Kyjev přijme bezpečnostní záruky pouze od těch zemí, které jsou připraveny mu pomoci.

