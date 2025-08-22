Lavrov žádá účast Ruska a Číny na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
22. 8. 2025Rusko nepřijme bezpečnostní záruky pro Ukrajinu vzniklé bez účasti Moskvy, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jiné přístupy nazval "cestou do nikam".
"Proč Čína nemá záruky? Za prvé, Čína nám nepomohla zastavit tuto válku od samého začátku. Za druhé, Čína pomohla Rusku otevřením trhu s drony. Za třetí, otázka se netýká ani vojenského personálu, který je tam přítomen. Mluvíme o Budapešťském memorandu," řekla hlava státu.
Ukrajinský prezident připomněl, že Peking nezabránil anexi Krymu Rusy v roce 2014.
"Čína byla mezi těmito signatáři, nedělali nic, když byl Krym okupován. Proto nepotřebujeme ručitele, kteří Ukrajině nepomáhají a nepomohli Ukrajině ve chvíli, kdy jsme to po [zahájení totální invaze Ruské federace na Ukrajinu] 24. února [2022] skutečně potřebovali," řekl Zelenskyj a dodal, že Kyjev přijme bezpečnostní záruky pouze od těch zemí, které jsou připraveny mu pomoci.
