Moskva povoluje působení salafistických imámů, pokud nekritizují Putina
22. 8. 2025
Je zřejmé, že imámové existují v obou kategoriích, a tak ruští siloviki pronásledovali a zatkli mnoho lidí v Ingušsku a další severokavkazských republikách. Ale nedotčeni zůstali ti, kteří nekritizují Putina nebo jeho válku, ačkoliv nehodlají měnit náboženské postoje.
Aktivisté naznačují, že nyní jsou mnoho salafistických imámů a zatknout je všechny by jednoduše vedlo k tomuto proudu islámu v ilegalitě a představoval by pro úřady ještě větší hrozbu v podobě islamistického podzemí.
Moskva je tedy připravena ignorovat radikální islamisty na severním Kavkaze a dokonce i tolerovat růst jejich počtu, dokud nebudou ti, kteří dosáhnou odpovědných pozic v mešitách, kritizovat Putina ani jeho válku.
V krátkodobém horizontu to může být vítězná strategie, pokud jde o Moskvu; v dlouhodobějším horizontu však otevírá cestu k další islamizaci a radikalizaci obyvatelstva způsoby, které ještě více ohrozí kontrolu Moskvy.
Zdroj v ruštině: ZDE
