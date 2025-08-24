Marjorie Taylor Greene se připojila k Berniemu Sandersovi a vyzývá USA, aby ukončily hladomor v Gaze
24. 8. 2025
Na rozdíl od většiny svých kolegů v Kongresu charakterizuje nyní i tato krajně pravicová republikánka z Georgie tuto krizi jako genocidu
V době, kdy v Kongresu panuje téměř mlčení, se v sobotu několik amerických zákonodárců z opačných stran politického spektra vyjádřilo k zprávě OSN varující před hladomorem v některých částech Gazy.
„Řekněme to jasně: prezident Trump má moc ukončit hladovění palestinského lidu,“ napsal na Twitteru politicky nezávislý senátor za Vermont Bernie Sanders. „Místo toho však nečiní nic a jen přihlíží, jak se hladomor rozšiřuje. Už to stačilo. Žádné další peníze amerických daňových poplatníků na Netanjahuovu válečnou mašinerii.“
Sanders, který také prosazoval rezoluce zakazující prodej amerických zbraní Izraeli, dlouhodobě vyjadřuje své znepokojení nad humanitární krizí v Gaze uprostřed války.
Marjorie Taylor Greene, otevřeně krajně pravicová republikánka z Georgie, také v sobotu v příspěvku na sociálních sítích vyzvala k většímu soucitu s Palestinci, den poté, co generální tajemník OSN António Gutteres popsal hladomor v tomto území jako „selhání lidstva“.
Americká kongresmanka se odlišila od většiny svých kolegů v Kongresu, když minulý měsíc popsala humanitární krizi v Gaze jako genocidu. V dlouhém příspěvku na Twitteru pak uvedla, že zatímco válka Izraele proti Hamásu je oprávněná, utrpení civilistů není.
„Zaslouží si to Hamás? Ano,“ napsala Greeneová. „Zaslouží si to nevinní lidé a děti? Ne.“
„Nevinní lidé v Gaze nezabili a neunesli nevinné lidi v Izraeli 7. října,“ pokračovala. „Stejně jako jsme se ozvali a projevili soucit s oběťmi a rodinami z 7. října, jak mohou Američané mlčet a neprojevit soucit s masami nevinných lidí a dětí v Gaze?“
Greene spojila veškerou finanční a vojenskou pomoc USA Izraeli s konfliktem a argumentovala, že to „znamená, že každý americký daňový poplatník přispívá na vojenské akce Izraele“.
„Nevím, jak vy, ale já nechci platit za genocidu v cizí zemi proti cizím lidem za cizí válku, s níž nemám nic společného,“ uzavřela Greene. „A nebudu o tom mlčet.“
Na příspěvek téměř okamžitě reagovala krajně pravicová influencerka Laura Loomer, která údajně požádala Bílý dům, aby pozastavil vstup zraněných palestinských dětí z Gazy do USA.
Greene a Loomer, které se obě hlásí k autentickému hnutí Maga, se v této otázce ostře střetly, přičemž Loomer falešně popsala palestinské děti jako „ohrožení národní bezpečnosti“ a „islámské vetřelce“.
Loomer, která je židovka, kdysi tvrdila, že její zákaz na sociálních sítích za protiislámské nenávistné projevy byl antisemitský, zatímco Greene sdílela nechvalně známou antisemitskou konspirační teorii, že lesní požáry v Kalifornii mohly být zapáleny židovskými vesmírnými lasery.
V sobotu Loomerová zaútočila na Greeneovou a falešně ji obvinila, že vyzývá k přesídlení Palestinců z Gazy do USA, a zeptala se: „Proč se zasazujete o to, aby GAZANÉ přišli do USA? Jak je islámská imigrace v souladu s ‚America First‘?“
Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN minulý týden uvedla, že části Gazy zažívají „člověkem způsobený“ hladomor v guvernorátu Gaza, který zahrnuje město Gaza, místo nové izraelské ofenzívy.
„Jelikož je tento hladomor zcela způsoben člověkem, lze jej zastavit a zvrátit,“ uvádí se ve zprávě. „Čas na debaty a váhání už vypršel, hladomor je realitou a rychle se šíří. Nikdo by neměl pochybovat o tom, že je nutná okamžitá reakce v odpovídajícím rozsahu.“
Izraelská agentura koordinující distribuci pomoci v Gaze, Koordinace vládních aktivit na územích (COGAT), zprávu odmítla s tím, že „se opírá o neúplné, zaujaté údaje a povrchní informace pocházející od Hamásu“.
V sobotu Mike Huckabee, velvyslanec USA v Izraeli, uvedl na Twitteru, že „[mezinárodní] média opomíjejí skutečný příběh ‚hladu‘ v Gaze. Rušitelé hladoví, Hamás tloustne a OSN vyhlašuje hladomor, zatímco 92 % JEJICH potravin je ukradeno a prodáno Hamásem. Mezitím potraviny OSN hnijí na slunci. OSN by se měla prohlásit za zkorumpovanou a neschopnou.“ (Huckabee vědomě lhal, stejně jako v této věci lže většina Čechů: americké tajné služby a izraelská armáda zjistily, že Hamás potravinovou pomoc nekrade.)
