Jednu z největších ruských rafinérií se nedaří uhasit
25. 8. 2025
V Novošachtinsku se kvůli kouři z ohně začalo špatně dýchat, uvedli místní obyvatelé v komentářích na telegramovém kanálu hlavy města Sergeje Bondarenka. Lidé také poznamenávají, že pracovníci rafinérie nesmějí opustit podnik, a to navzdory nouzovému stavu.
V pátek Bondarenko uvedl, že podle výsledků vzorků obsah oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a dalších látek ve vzduchu "odpovídá normám". V sobotu odpoledne zdůraznil, že hašení požáru pokračuje a označil situaci za "obtížnou". Hlava města také uvedla, že do sobotního večera se v důsledku "změny směru větru" může situace se zvýšením koncentrace nebezpečných látek v ovzduší "zhoršit".
Ve městě Krasnyj Sulin s 35 tisíci obyvateli byla zastavena dodávka vody, aby pomohla odstranit "nouzovou situaci v jednom z podniků ve městě Novošachtinsk". Ráno 23. srpna to oznámila ministryně bydlení a veřejných služeb Rostovské oblasti Antonina Pšeničnaja. "Dodávka vody bude obnovena po naplnění nádrží na požadovanou úroveň a protlačení vodovodního potrubí," řekla.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse