Pět novinářů mezi 20 zabitými při izraelském útoku na nemocnici v Gaze, uvádějí zdravotníci
25. 8. 2025
So they finished all the Al-Jazeera journalists, now they’re picking off Reuters journalists?— Assaf (@_assaf_ps) August 25, 2025
During a live broadcast? https://t.co/5Fe0sRec9I
Počet palestinských novinářů zabitých od 7. října 2023 tak stoupl na nejméně 193
Hussam al-Masri was running a Reuters live feed when Israel killed him. There’s a likely explanation. It’s exactly what Issam Abdallah was doing when Israel targeted and killed him in Lebanon. Don’t like a feed running? Screw it - just kill the journalist. https://t.co/C3EF0DT9JF— Barry Malone (@malonebarry) August 25, 2025
Israel continues its mass murder spree against journalists in Gaza. According to reports from Gaza, the journalists Israel killed today are: Hossam El-Masry, Mohamed Salama, Mariam Abu Daqqa and Moaz Abu Taha. pic.twitter.com/NXiy0l9Cvp— jeremy scahill (@jeremyscahill) August 25, 2025
Při pondělních útocích zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga, která pracovala pro agenturu Associated Press, novinář Al Jazeery Mohammed Salam, fotožurnalista Moaz Abu Taha a Ahmad Abu Aziz z Quds Feed. Při útoku byl zraněn další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled.
Video zpravodajské agentury Alghad TV ukázalo pracovníky civilní obrany v jasně oranžových vestách a novináře, kteří byli zasaženi bombou, když se pokoušeli zachránit tělo Masriho, který byl zabit při předchozím útoku na čtvrtém patře nemocnice. V okamžicích před smrtí zvedli ruce, aby se chránili, ale byli zabiti výbuchem.
Druhá bomba zasáhla stejné místo ve čtvrtém patře jako první, poté, co dorazily záchranné týmy, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Video později ukázalo hromadu těl ležících na místě, kde v okamžiku útoku stáli novináři a pracovníci civilní obrany.
Agentura Associated Press v prohlášení uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti Daggy a dalších novinářů, kteří zahynuli spolu s ní.
In an earlier interview, journalist Mariam Abu Daqqa, killed this morning by the Israeli army in the horrific attack on Nasser Medical Complex, shared her fears while documenting the Israeli genocide in Gaza from the very first day. pic.twitter.com/yHf53JMG5a— Quds News Network (@QudsNen) August 25, 2025
„Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost našich novinářů v Gaze, kteří i nadále poskytují důležité reportáže z místa událostí v obtížných a nebezpečných podmínkách,“ uvedla agentura.
Agentura Reuters ve svém prohlášení uvedla, že je zdrcena zprávou o smrti Masriho a zranění Khaleda.
„Naléhavě shromažďujeme další informace a požádali jsme úřady v Gaze a Izraeli, aby nám pomohly zajistit Hatemovi urgentní lékařskou pomoc,“ uvedl mluvčí agentury.
Pohled z ulice na poškozenou nemocnici
Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 193 palestinských novinářů, což je více než počet těch, kteří zemřeli za poslední tři roky na celém světě. CPJ v srpnu uvedl, že zabíjení novinářů v Gaze ze strany Izraele je „záměrným a systematickým pokusem o zakrytí izraelských činů“.
Mluvčí izraelské armády uvedl, že náčelník generálního štábu nařídil předběžné vyšetřování útoku a že Izrael „vyjádřil lítost nad zraněním nezúčastněných osob“. Izrael se podle něj nezaměřuje na novináře.
Izraelská vyšetřování pochybení svých vojáků málokdy vedou k potrestání viníků. Zpráva zveřejněná tento měsíc ukazuje, že 88 % vyšetřování obvinění z válečných zločinů v Gaze bylo zastaveno nebo zůstalo nevyřešeno. Izraelské vyšetřování zabití palestinsko-americké novinářky Al Jazeery Shireen Abu Akleh izraelským odstřelovačem v roce 2022 nebylo nikdy dokončeno.
Dagga, 33 let, pracovala od začátku války v Gaze jako nezávislá novinářka pro AP a další zpravodajské agentury, jako je Independent Arabia. Informovala o lékařích v Násirově nemocnici, kteří se snažili zachránit děti bez předchozích zdravotních problémů, které umíraly hlady.
Independent Arabia uvedla, že Dagga byla „příkladem oddanosti a profesionálního nasazení“ a že „nesla svou kameru do samého srdce dění a s nebývalou upřímností a odvahou zprostředkovávala utrpení civilistů a hlasy obětí“.
Abu Aziz působil v Násirově nemocnici, kde informoval o dopadech izraelských útoků na obyvatele Gazy. Během války přišel o několik kolegů a také o svůj dům, který byl zničen při útoku.
„Cítil jsem se, jako bych byl úplně sám a jako jediný, kdo zůstal na místě, protože tolik mých kolegů bylo zabito,“ napsal Abu Aziz před rokem v článku pro Middle East Eye o svých zkušenostech jako novinář v Gaze.
Al Jazeera potvrdila, že Salam byl mezi zabitými při útoku na Násirovu nemocnici. Agentura Reuters informovala, že při útoku zahynul také kameraman Masri, který pracoval na smlouvu. Podle agentury byl zraněn také fotograf Khaled, který rovněž pracoval na smlouvu pro Reuters.
Izrael brání mezinárodním médiím v informování o 22měsíčním konfliktu, což je v historii válečného zpravodajství bezprecedentní zákaz. Palestinští novináři v Gaze, kteří spolupracují s mezinárodními médii, vykonávají svou práci v hladu apři riziku smrti.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že pondělní útoky na Násirovu nemocnici narušily operace na operačním sále, a odsoudilo útok, který podle něj je součástí „systematického ničení zdravotního systému“. Násirova nemocnice je jedinou fungující veřejnou nemocnicí v jižní Gaze.
Zdravotníci také informovali o střelbě, při které zahynuli lidé hledající pomoc v centru Gazy, a o leteckých útocích v Gaze.
Nejméně šest lidí bylo zabito a 15 zraněno při pokusu dostat se k místu distribuce potravin v centru Gazy, které provozuje soukromá americká organizace Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Střelba izraelských vojáků v blízkosti zařízení GHF je téměř na denním pořádku, ačkoli izraelská armáda a GHF popírají, že by se zaměřovaly na lidi hledající jídlo.
Útok na obytnou čtvrť v Gaze zabil nejméně tři lidi, včetně dítěte. Izrael se připravuje na invazi do města v nejbližších dnech, které podle svých slov obsadí a převezme kontrolu.
Humanitární organizace varují, že tato operace povede k vysídlení obyvatel a humanitární katastrofě v Gaze, která již nyní trpí hladomorem.
