Rusové zaznamenali masivní ztrátu zájmu o vzdělání
27. 8. 2025Téměř polovina Rusů považuje vysokoškolské vzdělání za nepotřebné, vyplývá z výsledků průzkumu společnosti Pro-Vision Communications.
27. 8. 2025
Nyní si můžete vzít půjčku na studium jakékoli specializace na akreditovaných ruských vysokých školách a univerzitách. Od 1. prosince 2025 bude přiznána pouze těm, kteří ovládají profese nezbytné k "zajištění technologické nezávislosti a technologického vedení" Ruska. Částka, kterou vláda vyčlenila na podporu tohoto preferenčního programu, je přitom velmi nízká. Pro srovnání: financování federálního programu "Rozvoj vězeňského systému", v jehož rámci se plánuje výstavba 11 nových vazebních středisek, bylo nedávno navýšeno ze 105 miliard na 359,2 miliardy rublů.
Dříve bylo oznámeno, že Rusové si začali častěji brát půjčky na vzdělání na pozadí prudkého růstu cen za studium na vysokých školách. Podle Vyberu.ru se od června do srpna letošního roku počet takových půjček zvýšil o 32 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 a celkový objem poskytnutých prostředků se zvýšil o 37 %. Zároveň se poptávka posunula směrem k úvěrům se státní podporou. Jen ve Sberbank byla v roce 2024 taková půjčka poskytnuta 98 tisícům studentů ve výši 16 miliard rublů. A od začátku roku 2025 využilo preferenčního programu 42 tisíc lidí, kteří obdrželi celkem 7,4 miliardy rublů.
Velikost půjčky na vzdělání ve výši 3 % se pohybuje od 150 do 850 tisíc rublů ročně, což je o 15-25 % více než v loňském roce. Stát dotuje bankám ušlé úroky (například obecná sazba Sberbank je 21,7 % ročně). V případě vyloučení bude doba odkladu zrušena a bývalý student bude muset dluh uhradit v plné výši, s přihlédnutím ke zvýšené sazbě banky.
Zdroj v ruštině: ZDE
