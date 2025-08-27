Rusko utratí za půjčky na vzdělání 140x méně než za výstavbu vazebních věznic

27. 8. 2025

V roce 2025 ruská vláda vyčlení 2,5 miliardy rublů na půjčky na vzdělání. Příkaz podepsal premiér Michail Mišustin. Prostředky jsou podle něj určeny pro 214 tisíc studentů, kteří si budou moci vzít půjčku za 3 % ročně. Půjčka se poskytuje na střední odborné a vysokoškolské vzdělání osobám od 14 let. Po celou dobu studia a devět měsíců po něm lze platit pouze úroky, na splacení zbývající části půjčky se poskytuje 15 let.

Nyní si můžete vzít půjčku na studium jakékoli specializace na akreditovaných ruských vysokých školách a univerzitách. Od 1. prosince 2025 bude přiznána pouze těm, kteří ovládají profese nezbytné k "zajištění technologické nezávislosti a technologického vedení" Ruska. Částka, kterou vláda vyčlenila na podporu tohoto preferenčního programu, je přitom velmi nízká. Pro srovnání: financování federálního programu "Rozvoj vězeňského systému", v jehož rámci se plánuje výstavba 11 nových vazebních středisek, bylo nedávno navýšeno ze 105 miliard na 359,2 miliardy rublů.

Dříve bylo oznámeno, že Rusové si začali častěji brát půjčky na vzdělání na pozadí prudkého růstu cen za studium na vysokých školách. Podle Vyberu.ru se od června do srpna letošního roku počet takových půjček zvýšil o 32 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 a celkový objem poskytnutých prostředků se zvýšil o 37 %. Zároveň se poptávka posunula směrem k úvěrům se státní podporou. Jen ve Sberbank byla v roce 2024 taková půjčka poskytnuta 98 tisícům studentů ve výši 16 miliard rublů. A od začátku roku 2025 využilo preferenčního programu 42 tisíc lidí, kteří obdrželi celkem 7,4 miliardy rublů.

Velikost půjčky na vzdělání ve výši 3 % se pohybuje od 150 do 850 tisíc rublů ročně, což je o 15-25 % více než v loňském roce. Stát dotuje bankám ušlé úroky (například obecná sazba Sberbank je 21,7 % ročně). V případě vyloučení bude doba odkladu zrušena a bývalý student bude muset dluh uhradit v plné výši, s přihlédnutím ke zvýšené sazbě banky.

