27. 8. 2025 / Petr Haraším

Na velký genocidní výlet by měli čeští filmaři vzít premiéra Fialu, ministra zahraničí Lipavského a prezidenta Pavla. Mohli by projet s vládním izraelským průvodcem Gazu, případně Západní břeh. Názory našich tří vrcholných představitelů by se pranic nelišily od tří osob, jež absolvovaly Velký vlastenecký výlet na Ukrajinu. A dost možná by byly ještě mnohem více grotesknější, prošpikované lží, zlobou a záští.

Deník Referendum sepsal, vyhlásil, doručil výzvu proti záměrnému týrání a vraždění novinářů v koncentračním táboře zvaný pravými odborníky Gaza. Čin dozajista chvályhodný, záslužný – a v českém psychopatologickém rybníčku nevídaný. Naprostá většina českých nabubřelých novinářů je zalezlá v teplíčku pravicových slují a dští genocidní oheň a zločineckou páru, zvrhle podporuje kriminální izaelské vraždění nevinných lidí a dětí.  V lepším případě se média a politici o výzvě na obranu pravdy v Gaze nezmiňují, v horším případě se lze dočíst, že mají konečně seznam vlastizrádců, kolaborantů, teroristů, antisemitů a podporovatelů islámského tažení za zničení nebohého Izraele. A jak s ním naloží.

Na první dobrou a druhou špatnou jsem v seznamu podepsaných našel obskurního českého nenovináře a odvěkého podporovatele Izraele a české fašistické pravice Pavla Šafra. Inu, podivil jsem se, kdo by ne, poněvadž před nedávnem dehonestoval západní vlády za snahu uznat palestinský stát, přičemž je označil za ničemníky a slouhy „teroristického hnutí Chamas, Chamas, Chamas. Ale co už, snad se změnil, dospěl, zmoudřel. Nebo. Spíš se bojí trestní lapálie za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, načež podepsal, aby měl polehčující okolnost a vězeňské příděly navíc. Je mazaný. 

Klid. Nezměnil, nedospěl, nezmoudřel.

Ihned po dání ve známost zaznělo masové fuj z análů pravicových českých vod, luhů a strázní. Kupříkladu. Nadějný pravicový zoufalec Ondřej Šimíček, plná huba záchrany demokracie, horlivý propagátor všech ultrapravicových hovadin z Česko plus mínus autobus čili nadšených svazáků a fialových skautů velebících argentinského psychopata Mileiho zde.

Co napsal tento hnojomet z ODS publikující na serveru Fórum 24? Výzvu proti vraždění novinářů označil za dezinformační pamflet „Hamásu sobě“. Nahodil urážky, nastolil pátou cenovou. Podepsaní jsou v úrovni šíření lží a dezinformací daleko za úrovní ruské páté kolony. Podepsaní šíří propagandu organizace, jež upaluje židovské děti a jejímž cílem je konečné řešení židovské otázky. (Pozn. red. Žádné židovské děti nebyly nikdy upalovány.) Jaký je rozdíl mezi podepsanými a popírači ruských válečných zločinů? Zaměstnanci veřejnoprávních médií šíří propagandu Chamas, Chamas, Chamas! Sdílí informace od nelidských hrdlořezů, rozuměj novinářů v Gaze, kteří si přejí (informováním o izraelských zločinech v Gaze) zničení západní civilizace. 

Dezinfolinka deviace oikofobie. Fakt, že většina stojí na straně nelidského zla, neznamená, že tam máme stát také. My jsme Západ!!! Ne antisemité z geografického západu. Tolik významný člen ODS, tolik většinový postoj ODS, tolik většinový postoj české pravice. Tento výron nenávisti, pomluv a dehonestace signatářů výzvy by si zasloužil trestní oznámení.

(Pozn. red. Paradoxní je, že Západ ostře kritizuje izraelské vraždění. Nejen obyvatelstvo západních zemí, ale už i vlády. Kdyby se pan Šimíček postavil na Západ, požadoval by postavení izraelské vlády před mezinárodní trestní soud.)

Suplika replika žabí kuňk. Popleta Šafr zjistil, že se pomýlil a kvapil činit nápravu hanebného podpisu. Hnán fialovou stranou a poklonkováním genocidnímu Izraeli. Sypal si na hlavu, sypal, nejen hnědý popel, ale i hnědé méně sypké a méně voňavé. Kdo neví, jaká prostná secvičovali soudruzi před prověrkovými komisemi, ať nezoufá, mistr Šafr v plné kráse české malosti a podělanosti vystřihl ukázku nebývalé morální zbabělosti zde

Leč, ne každý si síť X otevře, proto několik vět. Veřejně přiznávám pomýlení. Omylem jsem se přidal. Podepsal jsem, nevěděl jsem, zmýlil jsem, soudruzi, „izvinitě“. „Pažalsta.“ Ledacos jsem od pátku pochopil, prozřel, s hrdostí tudíž odvolávám. S výzvou, jíž jsem svěřil podpis, se neztotožňuji, fůj hamba ostuda. Přísahám na Izrael, naODS a na genocidu.

Obhájci pravdy a transparentnosti, promiňte soudruzi a soudružky z Knessetu, mezi ty signatáře já, váš Pavel Šafr, vážně nepatřím, nikdy jsem nepatřil a nikdy patřit nebudu. Prohlašuji na čest a svědomí pana Pojara, že v Gaze Izrael nikoho netýrá, nevraždí a novináře už vůbec ne. Není ověřenou skutečností, obecně uznanou pravdou, že Izrael činí vraždění záměrně. Vždyť oni pouze zemřeli a na novináře si hráli, jak mi sdělili uvědomělí soudruzi a já konečně prozřel. 

Vydávali se za novináře, jako já, a působili v médiích nakloněných Chamas, Chamas, Chamas, pravil Mikulecký. Napomáhali teroristům z Chamas, Chamas, Chamas, říkal Mikulecký. Neměl jsem možnost ověřit si, zda je tvrzení ve výzvě pravdou, ale mám podezření, říkali mnozí, že se slovem pravda se ve výzvě nedobře zachází, a hlavně v neprospěch Izraele. Slova o záměrném zabíjení novinářů jsou falešná, jako ti falešní novináři. Pranic nejsou skuteční a renomovaní. Jako já. Což mi bylo sděleno. Nejedná se o doloženou skutečnost, jde o výmysl novinářských organizací, a na ty já nevěřím. Úzus novinářských organizací není pravdou, pravdu má Fiala, Pojar a Izrael.

Nevím, zda zabití novináři byli nebo nebyli spojenci teroristů Chamas, Chamas, Chamas, říkal Mikulecký, ale je jisté, že mají zvláštní pochopení pro Chamas, Chamas, Chamas, říkal Mikulecký, a tudíž je měla a má poné právo  nejčestnější genocidní izraelská armáda zlikvidovat a dokonce vyvraždit. Oprávněně. Teroristé předstírají novináře, protože pracují s emocí, sledovaností a s krytím.

Izrael má nyní špatnou vládu, nicméně se jedná stále o civilizovanou demokracii – která se brání. Genocidou. Palestinci se nebrání, neboť je řídí teroristé a vrazi. Proč se nebrání? Proč se nesnaží zajistit společnost, která respektuje lidská práva a odlišnosti? Jako tuhle jejich okupační dominus Izrael, stojící před mezinárodními soudy za pošlapání lidských práv a za genocidu s hledaným válečným zločincem Netanjahuem (přítelem premiéra Fialy a ODS) v čele.

Já, Pavel Šafr, nechci a nebudu uveden nikde, kde to smrdí obhajobou teroristů.

Pavel Šafr se cítil osamělý a zostuzený, povolal proto anti dezinformátora Michala Klímu zde.

Sepsáno přes Pojarův kopírák za využití dobře sponzorované izraelské hasbary jako Brno. Levicoví a veřejnoprávní novináři podepsali petici. Petici proti údajnému záměrnému trýznění hladem a zabíjení novinářů v Gaze izraelskou armádou. Hlavní otázkou je, zda v Gaze úmyslně mučí a zabíjí novináře a zda umírá pravda. Zásadním a nepřekročitelným tabu je jakákoli podpora válčícím stranám. 

Nezávislost a neutralita. Nesmějí se stát jedněmi z bojujících, nesmějí nosit zbraně, uniformy či aktivně pomáhat jakékoli straně. Musejí se vyhýbat propagandě, nešířit neověřené informace, nenechat se zmanipulovat, praví zmanipulovaný hasbarista Klíma, šířící izraelské dezinformace ve velkém. Bez uzardění. Označovat zdroje, rozlišovat mezi fakty a interpretací. Žurnalisté, řídící se zásadami nestrannosti si zaslouží nadstandardní ochranu. Arabští novináři v Gaze tací nejsou, proto si ochranu nezaslouží – zřejmě si zaslouží odstřel. 

Fabulátor Klíma všechny arabské zavražděné novináře v Gaze, každého zvlášť, projel esoterickou tabulkou Pojar 2.6 a živé zkontroloval skrze satelit Mikulecký 3.1. Všichni usvědčení, všichni teroristé a falešní novináři. Existuje řada dokumentů (velká široká tlustá) a ty odhalují manipulace s fakty, jež šíří osoby vydávající se za novináře, napsal Klíma vydávající se za novináře. I slovutný deník New York Times musel zveřejnit opravu zveřejnění obrázku podvyživeného dítka simulujícího hladomor v Gaze. (Pozn. red. Bylo to skutečně podvyživené dítě.) Už nesimuluje. 

Hladomor sice v Gaze uznává většina světových institucí a organizací k tomu určených, leč my, čeští novináři na úrovni světové, se nedáme, nevěříme, nešíříme. Falešné foto pořídil falešný palestinský novinář vydávající se za pravého novináře. Ve skutečnosti dítě trpělo svalovým onemocněním a mozkovou obrnou, hlad pouze předstíralo. A Klíma je má. Má jednu, má všechny. Masové dezinformace šířené Ruskem šíří i palestinští propagandisté. Teroristické dílny produkují fotomontáže a zinscenovaná videa, tedy Pallywood či Gazawood, naštěstí je Klíma odhalil. Všechny jednu.

Proto novináři nesmí věřit žádné válčící straně píše Klíma, odborník na nezávislost a objektivitu, pročež svá slova dokládá a podkládá citacemi, dezinformacemi a fabulacemi převzaté z izraelské válčící strany, jimž bezvýhradně věří. Zavražděný arabský novinář Sharif byl totiž velitelem teroristické buňky Chamas, Chamas, Chamas. Kvůli jeho oprávněné likvidaci novináři levicoví a veřejnoprávní sepsali výzvu. Vůbec neví, že podvržené důkazy, usvědčující zabitého falešného novináře jsou veřejné. Byl členem mediální skupiny Chamas, Chamas, Chamas. 

Vysílal škaredé reportáže o hodném Izraeli, což se nesmí. Nikdo, kdo pracuje pro teroristy, ať střílí rakety či hází bomby na civilisty nebo je výrobcem zmanipulovaných dezinformací, nemůže být novinářem. Pokud lži, manipulace a dezinformace roznáší na popud a s povolením Izraele, Pojara a ODS, pak se jedná o zvlášť skvělého a nadmíru ceněného novináře. Hasbarista Klíma neví, jestli byl falešný arabský novinář Sharif legitimním cílem, nebo ne, nicméně zásadně nesouhlasí, aby jeho smrt vražda zabití sloužily k falešné argumentaci, že Izrael snad záměrně vraždí novináře. Ani u dalších 273 novinářů tomu tak nesmí být.

Pravidla nestrannosti se nevztahují jen na novináře ve válce, vztahují se také na novináře pracující ve veřejnoprávní službě. Haló, Klíma volá Szántó, Borka, Tachecí, Kalhousovou a Fingerlanda. Novinářská podpora jedné strany konfliktu, byť chabě skrytá za údajné hladovění kolegů, by měla být vyloučená. Zpochybňuje profesní kvalifikovanost, jíž je nestrannost důležitou součástí, radí izraelský propagandista a demagog Klíma. Na plné pecky. Pojar přikývl, Mikulecký zatleskal a Izrael zajásal. Klíma je hodný mopslík, nezávislý mazlík, objektivní trdlo, jenž ví, co a jak potřebuje jeho páníček. A on.

Česko – právní stát šitý na míru. Izraeli. Odsoudili učitelku Bednářovou, dobře ji tak, zlobila, činila nenávist a pravila lži. Přistižena, polapena, souzena a odsouzena. Dle práva. Zbavena práce na tři roky a nucena zhlédnout poučné pořady o mediální gramotnosti zde. Přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Nečelí stíhání za své názory, leč za fakt, že k jejich šíření zneužila postavení učitelky. Tvrdila. Sebeobrana Ruska. V Kyjevě se nic neděje. Veřejnoprávní televize je zaujatá. Ukrajinské nacistické skupiny na Donbase systematicky vraždili Rusy. Žáci oponovali, žáci nahráli. Žáci šikovní.

Srovnejme to s premiérem, ministrem zahraničí, prezidentem, ODS, pravicovými novináři, vládními poslanci a těmi, o kterých jsem psal výše. Ti šíří mnohem horší propagandu a mnohem více, páchají neustále přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. 

Na denní bázi, otevřeně veřejně, ve velkém rozsahu a celorepublikovém, ba celosvětovém dosahu. A nic. Vůbec nic. Pusto, prázdno, pšouk. 

Česko není právní stát. Izrael je obviněn z genocidy, Rusko nikoli. Bednářová je odsouzená za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia páchané Ruskem. Premiér, ministr zahraničí a čeští novináři, komentátoři a publicisté za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia páchané Izraelem, které je řešeno  u mezinárodních soudů a světovými institucemi i odborníky potvrzeny (vynikající Biler zde), nikoli. 

Ani  náhodou. Naopak, vysmívají se českému a mezinárodnímu právu. Přímo do ksichtu. Je vidět, kdo stojí na správné straně, na straně, kde se přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia nežaluje, nestíhá, netrestá.

PS: Prý je vláda vyobrazena ve vězeňských mundůrech. Podle toho, co podporuje a schvaluje, bych se ani moc nedivil, až začne fungovat české právo, jak má, že se bude nejeden z nich divit – a říkat, že on 

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z republiky práva slepého, spravedlnosti nevidící, neslyšící a konající zlo.
 

