Velký genocidní výlet
27. 8. 2025
/
Petr Haraším
Na velký genocidní
výlet by měli čeští filmaři vzít premiéra Fialu, ministra
zahraničí Lipavského a prezidenta Pavla. Mohli by projet s vládním
izraelským průvodcem Gazu, případně Západní břeh. Názory
našich tří vrcholných představitelů by se pranic nelišily od
tří osob, jež absolvovaly Velký vlastenecký výlet na Ukrajinu.
A dost možná by byly ještě mnohem více grotesknější,
prošpikované lží, zlobou a záští.
Na první dobrou a
druhou špatnou jsem v seznamu podepsaných našel obskurního
českého nenovináře a odvěkého podporovatele Izraele a české
fašistické pravice Pavla Šafra. Inu, podivil jsem se, kdo by ne,
poněvadž před nedávnem dehonestoval západní vlády za snahu
uznat palestinský stát, přičemž je označil za ničemníky a
slouhy „teroristického hnutí Chamas, Chamas, Chamas. Ale co už,
snad se změnil, dospěl, zmoudřel. Nebo. Spíš se bojí trestní
lapálie za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidia, načež podepsal, aby měl polehčující
okolnost a vězeňské příděly navíc. Je mazaný.
Klid. Nezměnil, nedospěl, nezmoudřel.
Ihned po dání ve
známost zaznělo masové fuj z análů pravicových českých
vod, luhů a strázní. Kupříkladu. Nadějný pravicový zoufalec
Ondřej Šimíček, plná huba záchrany demokracie, horlivý
propagátor všech ultrapravicových hovadin z Česko plus
mínus autobus čili nadšených svazáků a fialových skautů
velebících argentinského psychopata Mileiho zde
.
Co napsal tento hnojomet z ODS publikující na serveru Fórum 24? Výzvu proti vraždění
novinářů označil za dezinformační pamflet „Hamásu sobě“.
Nahodil urážky, nastolil pátou cenovou. Podepsaní jsou v úrovni
šíření lží a dezinformací daleko za úrovní ruské páté
kolony. Podepsaní šíří propagandu organizace, jež upaluje
židovské děti a jejímž cílem je konečné řešení židovské
otázky. (Pozn. red. Žádné židovské děti nebyly nikdy upalovány.) Jaký je rozdíl mezi podepsanými a popírači ruských
válečných zločinů? Zaměstnanci veřejnoprávních médií šíří
propagandu Chamas, Chamas, Chamas! Sdílí informace od nelidských
hrdlořezů, rozuměj novinářů v Gaze, kteří si přejí
(informováním o izraelských zločinech v Gaze) zničení západní
civilizace.
Dezinfolinka deviace oikofobie. Fakt, že většina stojí
na straně nelidského zla, neznamená, že tam máme stát také. My
jsme Západ!!! Ne antisemité z geografického západu. Tolik
významný člen ODS, tolik většinový postoj ODS, tolik většinový
postoj české pravice. Tento výron nenávisti, pomluv a dehonestace
signatářů výzvy by si zasloužil trestní oznámení.
(Pozn. red. Paradoxní je, že Západ ostře kritizuje izraelské vraždění. Nejen obyvatelstvo západních zemí, ale už i vlády. Kdyby se pan Šimíček postavil na Západ, požadoval by postavení izraelské vlády před mezinárodní trestní soud.)
Suplika replika žabí
kuňk. Popleta Šafr zjistil, že se pomýlil a kvapil činit nápravu
hanebného podpisu. Hnán fialovou stranou a poklonkováním
genocidnímu Izraeli. Sypal si na hlavu, sypal, nejen hnědý popel,
ale i hnědé méně sypké a méně voňavé. Kdo neví, jaká
prostná secvičovali soudruzi před prověrkovými komisemi, ať
nezoufá, mistr Šafr v plné kráse české malosti a
podělanosti vystřihl ukázku nebývalé morální zbabělosti zde
.
Leč, ne každý si síť X otevře, proto několik vět. Veřejně
přiznávám pomýlení. Omylem jsem se přidal. Podepsal jsem,
nevěděl jsem, zmýlil jsem, soudruzi, „izvinitě“. „Pažalsta.“
Ledacos jsem od pátku pochopil, prozřel, s hrdostí tudíž
odvolávám. S výzvou, jíž jsem svěřil podpis, se
neztotožňuji, fůj hamba ostuda. Přísahám na Izrael, naODS a na
genocidu.
Obhájci pravdy a
transparentnosti, promiňte soudruzi a soudružky z Knessetu,
mezi ty signatáře já, váš Pavel Šafr, vážně nepatřím, nikdy jsem
nepatřil a nikdy patřit nebudu. Prohlašuji na čest a svědomí
pana Pojara, že v Gaze Izrael nikoho netýrá, nevraždí a
novináře už vůbec ne. Není ověřenou skutečností, obecně
uznanou pravdou, že Izrael činí vraždění záměrně. Vždyť
oni pouze zemřeli a na novináře si hráli, jak mi sdělili
uvědomělí soudruzi a já konečně prozřel.
Vydávali se za
novináře, jako já, a působili v médiích nakloněných
Chamas, Chamas, Chamas, pravil Mikulecký. Napomáhali teroristům
z Chamas, Chamas, Chamas, říkal Mikulecký. Neměl jsem
možnost ověřit si, zda je tvrzení ve výzvě pravdou, ale mám
podezření, říkali mnozí, že se slovem pravda se ve výzvě
nedobře zachází, a hlavně v neprospěch Izraele. Slova o
záměrném zabíjení novinářů jsou falešná, jako ti falešní
novináři. Pranic nejsou skuteční a renomovaní. Jako já. Což mi
bylo sděleno. Nejedná se o doloženou skutečnost, jde o výmysl
novinářských organizací, a na ty já nevěřím. Úzus
novinářských organizací není pravdou, pravdu má Fiala, Pojar a
Izrael.
Nevím, zda zabití
novináři byli nebo nebyli spojenci teroristů Chamas, Chamas,
Chamas, říkal Mikulecký, ale je jisté, že mají zvláštní
pochopení pro Chamas, Chamas, Chamas, říkal Mikulecký, a tudíž
je měla a má poné právo nejčestnější genocidní izraelská armáda zlikvidovat a
dokonce vyvraždit. Oprávněně. Teroristé předstírají novináře,
protože pracují s emocí, sledovaností a s krytím.
Izrael má
nyní špatnou vládu, nicméně se jedná stále o civilizovanou
demokracii – která se brání. Genocidou. Palestinci se nebrání,
neboť je řídí teroristé a vrazi. Proč se nebrání? Proč se
nesnaží zajistit společnost, která respektuje lidská práva a
odlišnosti? Jako tuhle jejich okupační dominus Izrael, stojící
před mezinárodními soudy za pošlapání lidských práv a za
genocidu s hledaným válečným zločincem Netanjahuem
(přítelem premiéra Fialy a ODS) v čele.
Já, Pavel Šafr,
nechci a nebudu uveden nikde, kde to smrdí obhajobou teroristů.
Pavel Šafr se cítil
osamělý a zostuzený, povolal proto anti dezinformátora Michala
Klímu zde
.
Sepsáno přes
Pojarův kopírák za využití dobře sponzorované izraelské
hasbary jako Brno. Levicoví a veřejnoprávní novináři podepsali
petici. Petici proti údajnému záměrnému trýznění hladem a
zabíjení novinářů v Gaze izraelskou armádou. Hlavní
otázkou je, zda v Gaze úmyslně mučí a zabíjí novináře a zda
umírá pravda. Zásadním a nepřekročitelným tabu je jakákoli
podpora válčícím stranám.
Nezávislost a neutralita. Nesmějí
se stát jedněmi z bojujících, nesmějí nosit zbraně,
uniformy či aktivně pomáhat jakékoli straně. Musejí se vyhýbat
propagandě, nešířit neověřené informace, nenechat se
zmanipulovat, praví zmanipulovaný hasbarista Klíma, šířící
izraelské dezinformace ve velkém. Bez uzardění. Označovat
zdroje, rozlišovat mezi fakty a interpretací. Žurnalisté, řídící
se zásadami nestrannosti si zaslouží nadstandardní ochranu.
Arabští novináři v Gaze tací nejsou, proto si ochranu
nezaslouží – zřejmě si zaslouží odstřel.
Fabulátor Klíma
všechny arabské zavražděné novináře v Gaze, každého
zvlášť, projel esoterickou tabulkou Pojar 2.6 a živé
zkontroloval skrze satelit Mikulecký 3.1. Všichni usvědčení,
všichni teroristé a falešní novináři. Existuje řada dokumentů
(velká široká tlustá) a ty odhalují manipulace s fakty, jež
šíří osoby vydávající se za novináře, napsal Klíma
vydávající se za novináře. I slovutný deník New York Times
musel zveřejnit opravu zveřejnění obrázku podvyživeného dítka
simulujícího hladomor v Gaze. (Pozn. red. Bylo to skutečně podvyživené dítě.) Už nesimuluje.
Hladomor sice
v Gaze uznává většina světových institucí a organizací
k tomu určených, leč my, čeští novináři na úrovni
světové, se nedáme, nevěříme, nešíříme. Falešné foto
pořídil falešný palestinský novinář vydávající se za
pravého novináře. Ve skutečnosti dítě trpělo svalovým
onemocněním a mozkovou obrnou, hlad pouze předstíralo. A Klíma
je má. Má jednu, má všechny. Masové dezinformace šířené
Ruskem šíří i palestinští propagandisté. Teroristické dílny
produkují fotomontáže a zinscenovaná videa, tedy Pallywood či
Gazawood, naštěstí je Klíma odhalil. Všechny jednu.
Proto novináři
nesmí věřit žádné válčící straně píše Klíma, odborník
na nezávislost a objektivitu, pročež svá slova dokládá a
podkládá citacemi, dezinformacemi a fabulacemi převzaté z
izraelské válčící strany, jimž bezvýhradně věří.
Zavražděný arabský novinář Sharif byl totiž velitelem
teroristické buňky Chamas, Chamas, Chamas. Kvůli jeho oprávněné
likvidaci novináři levicoví a veřejnoprávní sepsali výzvu.
Vůbec neví, že podvržené důkazy, usvědčující zabitého
falešného novináře jsou veřejné. Byl členem mediální skupiny
Chamas, Chamas, Chamas.
Vysílal škaredé reportáže o hodném
Izraeli, což se nesmí. Nikdo, kdo pracuje pro teroristy, ať střílí
rakety či hází bomby na civilisty nebo je výrobcem
zmanipulovaných dezinformací, nemůže být novinářem. Pokud lži,
manipulace a dezinformace roznáší na popud a s povolením
Izraele, Pojara a ODS, pak se jedná o zvlášť skvělého a nadmíru
ceněného novináře. Hasbarista Klíma neví, jestli byl falešný
arabský novinář Sharif legitimním cílem, nebo ne, nicméně
zásadně nesouhlasí, aby jeho smrt vražda zabití sloužily
k falešné argumentaci, že Izrael snad záměrně vraždí
novináře. Ani u dalších 273 novinářů tomu tak nesmí být.
Pravidla
nestrannosti se nevztahují jen na novináře ve válce, vztahují se
také na novináře pracující ve veřejnoprávní službě. Haló, Klíma volá Szántó, Borka, Tachecí, Kalhousovou a Fingerlanda.
Novinářská podpora jedné strany konfliktu, byť chabě skrytá za
údajné hladovění kolegů, by měla být vyloučená. Zpochybňuje
profesní kvalifikovanost, jíž je nestrannost důležitou součástí,
radí izraelský propagandista a demagog Klíma. Na plné pecky.
Pojar přikývl, Mikulecký zatleskal a Izrael zajásal. Klíma je
hodný mopslík, nezávislý mazlík, objektivní trdlo, jenž ví,
co a jak potřebuje jeho páníček. A on.
Česko – právní stát šitý na míru. Izraeli. Odsoudili
učitelku Bednářovou, dobře ji tak, zlobila, činila nenávist a
pravila lži. Přistižena, polapena, souzena a odsouzena. Dle práva.
Zbavena práce na tři roky a nucena zhlédnout poučné pořady o
mediální gramotnosti zde
.
Přečin popírání, zpochybňování, schvalování a
ospravedlňování genocidia. Nečelí stíhání za své názory,
leč za fakt, že k jejich šíření zneužila postavení
učitelky. Tvrdila. Sebeobrana Ruska. V Kyjevě se nic neděje.
Veřejnoprávní televize je zaujatá. Ukrajinské nacistické
skupiny na Donbase systematicky vraždili Rusy. Žáci oponovali,
žáci nahráli. Žáci šikovní.
Srovnejme to s premiérem, ministrem zahraničí, prezidentem,
ODS, pravicovými novináři, vládními poslanci a těmi, o kterých
jsem psal výše. Ti šíří mnohem horší propagandu a mnohem
více, páchají neustále přečin popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidia.
Na denní bázi,
otevřeně veřejně, ve velkém rozsahu a celorepublikovém, ba
celosvětovém dosahu. A nic. Vůbec nic. Pusto, prázdno, pšouk.
Česko není právní stát. Izrael je obviněn z genocidy,
Rusko nikoli. Bednářová je odsouzená za přečin popírání,
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
páchané Ruskem. Premiér, ministr zahraničí a čeští novináři,
komentátoři a publicisté za přečin popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidia páchané Izraelem, které je řešeno u mezinárodních soudů a světovými institucemi i
odborníky potvrzeny (vynikající Biler zde
),
nikoli.
Ani náhodou. Naopak, vysmívají se českému a
mezinárodnímu právu. Přímo do ksichtu. Je vidět, kdo stojí na
správné straně, na straně, kde se přečin popírání,
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
nežaluje, nestíhá, netrestá.
PS: Prý je vláda vyobrazena ve vězeňských mundůrech. Podle
toho, co podporuje a schvaluje, bych se ani moc nedivil, až začne
fungovat české právo, jak má, že se bude nejeden z nich
divit – a říkat, že on
Haraším Petr Orlau
Komentář
nevidomého z republiky práva slepého, spravedlnosti nevidící,
neslyšící a konající zlo.
