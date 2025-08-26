Američtí Demokraté jsou v hlubokých problémech – a britští labouristé jsou na nejlepší cestě, aby se k nim přidali
Míra neúspěchu politické strany spočívá v tom, kolik loajálních příznivců si dokáže udržet.
Nejde o jedinečné, lživé okouzlení voličů Trumpem, ale o něco širšího. Středolevé strany se zdají být uvězněny ve své neschopnosti a neochotě formulovat hodnoty způsobem, který by přesahoval pouhé tvrzení, že ti druzí jsou špatní pro demokracii, a identifikovat vizi toho, co a pro koho jsou.
Působí ve světě, kde se rozpadají tradiční koalice založené na třídách, práci a identitě, kde byly vztyčeny vysoké bariéry bránící vlastnictví nemovitostí, sociální mobilitě a stabilitě zaměstnání a kde byl přerušen vztah mezi tvrdou prací a prosperitou, nebo dokonce životaschopností. Kombinujte to s online a mediálním ekosystémem, který obchoduje s pozorností a pocity, a máte politické klima, které vyžaduje politické zásahy a kampaně s ostrými hranami.
Jak mrazivě poznamenal Anton Jäger: „V vládnoucích kruzích demokratů převládají bankéři a váleční štváči, zatímco v řadách běžných členů jsou zadlužení a marginalizovaní lidé.“ To mi připomíná snahu Keira Starmera prezentovat Labour jako „pro-podnikatelskou, pro-dělnickou a pro-bohatství“. Nemůžete mít soudržnost, když zájmy, které zastupujete nebo tvrdíte, že zastupujete, jsou ze své podstaty protichůdné.
Toto napětí mezi značkami má svou analogii v menším, ale neméně výmluvném případě ve Velké Británii, kde studenti opouštějí Labour. Univerzitní labouristické kluby přetávají labouristy podporovat, členská základna labouristické mládeže se rozpadla, což je důsledkem dlouhodobého rozkolu s vedením strany ohledně Gazy. Jedná se však o širší konfrontaci mezi mladými voliči a stranou, která nedokázala prosadit žádné jasné morální principy, které by oslovily idealismus tak nezbytný pro vytvoření nejen budoucích voličů, ale i aktivistů a bojovníků za práva. V otázce Gazy je labouristická strana sice proti hladomoru, ale také proti protestům.
A jak demokraté, tak labouristé se staví do opozice vůči těm, jejichž ostřejší politické názory jsou velmi populární u těch, kteří je opouštějí. Vysocí představitelé demokratů možná stále nepodpoří kandidáta na starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, který v průzkumech veřejného mínění vede s ohromujícím náskokem. Labouristická strana trestá poslance za vzpouru proti škrtům v sociálních dávkách, i když statisíce lidí registrují svou podporu nové straně.
