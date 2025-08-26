Channel 4 News: Šokující scény zabíjení novinářů v Gaze vyvolaly celosvětové rozhořčení
26. 8. 2025
Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 25. srpna 2025, 19 hodin: Pět novinářů je mezi 20 lidmi zabitými při izraelském útoku na nemocnici v jižní části pásma Gazy. Dobrý večer. Mariam Abu Daqqa a Moaz Abu Taha jsou dva z novinářů, kteří zahynuli při izraelském útoku na Násirovu nemocnici v Khan Unis. Oba poskytovali záběry pro Channel 4 News. Stali se očima a ušima na místě v Gaze.
Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od začátku války zabito více než 190 novinářů. Izraelská armáda tvrdí, že novináře necíleně nenapadá a že provede vyšetřování. Dnes večer se dozvíte, jak došlo k útoku na jedinou fungující nemocnici, veřejnou nemocnici v jižní Gaze.
Dvě střely zasáhly Násirovu nemocnici v jižní Gaze v rychlém sledu, druhá explodovala v okamžiku, kdy na místo dorazili záchranáři. OSN uvedla, že zabíjení novinářů by mělo šokovat svět a vyvolat požadavky na zodpovědnost a spravedlnost. Před několika minutami izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael hluboce lituje toho, co nazval tragickou nehodou, a tvrdil, že Izrael si cení práce novinářů, zdravotnického personálu a dalších civilistů. Upozorňujeme, že reportáž Harryho Fawcetta obsahuje velmi znepokojivé záběry.
Reportér: Krátce po 10. hodině ráno místního času v Gaze, toto je živý záběr agentury Reuters, natočený z výšky nad Násirovou nemocnicí v Khan Unis. Obraz se náhle zastaví, zvuk ustane. A toto je důvod. Izraelský útok na budovu, podle svědků sebevražedným dronem, zabil kameramana Reuters Hussama Al-Masriho. V nemocnici, která se opět stala terčem útoku, panuje chaos, zranění jsou přenášeni dovnitř.
Venku se další novináři a záchranáři snaží dostat po schodech k místu výbuchu těsně pod střechou. Jeden muž zvedá vybavení, které Al-Masri používal. „Novinář!“ křičí. Tyto záběry pořídil další kameraman Reuters, který byl zraněn při druhém útoku. Tentokrát šlo o tankový granát. Ve stejný okamžik u hlavního vchodu do nemocnice. Tento muž byl zraněn na noze a snaží se dostat do bezpečí. A opět zvenku prostřednictvím živého vysílání televize Al Gad. Záchranáři jsou jasně vidět, ale zakryti kouřem a troskami. (Výbuch) Při tomto druhém útoku zahynuli čtyři novináři a nejméně jeden záchranář. Oba útoky byly namířeny na část budovy, kterou často využívají média, která se často usazuje v nemocnicích v Gaze, aby mohla podávat zprávy a poskytovat relativní, i když v těchto chvílích falešný pocit bezpečí.
„Všichni novináři, kteří z tohoto rohu nemocnice podávají zprávy, pracují pro mezinárodní média, což znamená, že izraelská armáda má úplný přehled o tom, kdo tam je a kdy, a přesto se rozhodla zaútočit.“
Mezi zabitými novináři byli kameraman Reuters Hussam al-Masri, Mohammad Salama, který pracoval pro Al Jazeeru a Middle East Eye, Ahmed Abu Aziz, který také pracoval pro Middle East Eye, a Marian Daqqa, nezávislá novinářka, která pracovala hlavně pro Associated Press. Třiatřicetiletá Daqqa byla svobodná matka malého chlapce, která se v poslední době zabývala podvýživou dětí a poskytla záběry pro tento program. Její sestřenice říká, že Mariam říkala, aby nechodila po schodech.
"Měla syna Gaetha. Ten je s rodinou ve Spojených arabských emirátech. Poslala ho tam hned, jak válka začala. Čekala, až skončí, aby ho mohla zase vidět."
Moaz Abu Taha, pátý zabitý novinář, na kterého dnes vzpomíná vedoucí pediatrie nemocnice.
„Když jsem se o Moazovi dozvěděl, plakal jsem jako dítě. Moaz je můj přítel. Je nevinný. Nikdy nemluví o politice. Nikdy o ničem nemluví. Jen dokumentoval hlad a podvýživu.“
Izraelská armáda uvedla, že okolnosti vyšetří, ale obvinila Hamás, že se skrývá mezi civilisty.
„Jako vždy předložíme naše zjištění co nejtransparentněji. Litujeme jakékoli újmy způsobené nevinným osobám a jsme odhodláni pokračovat v boji proti Hamásu při dodržení všech nezbytných bezpečnostních opatření.“
Začátkem tohoto měsíce Izrael v Gaze úmyslně zabil korespondenta Al Jazeery Anase Al-Sharifa na pozemku nemocnice Al-Shifa spolu se čtyřmi jeho kolegy a označil Sharifa za teroristu Hamásu, což televize popřela. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že od začátku války bylo zabito téměř 200 novinářů.
„Nejprve byl zabit jeden novinář a o osm minut později, když přicházeli další kolegové a humanitární pracovníci, aby mu pomohli, byl zasažen nový cíl. Myslím si, že to opět vyvolává otázku a pochybnosti o tom, zda nejsou novináři cílem útoků.“
Dnešní útok vyvolal další mezinárodní odsouzení, i když Izrael pokračuje v posilování svých sil pro plánovaný postup do města Gaza, kde žije asi 1 000 000 Palestinců. V Khan Unis se dnes odpoledne pozornost soustředila na hrůzy, které se právě odehrály, nikoli na ty, které ještě přijdou, a na truchlení za nejnovější oběti této války. Mezi nimi jsou i ti, kteří riskují své životy, aby o ní informovali.
Moderátorka: Před chvílí jsem mluvila s Liz Alcottovou, vedoucí humanitární ochrany organizace Medical Aid for Palestinians. V době útoku byla v Násirově nemocnici. Zeptala jsem se jí, co viděla.
"Byla jsem s pěti kolegy na jednotce intenzivní péče v Násirově nemocnici, kde jsme navštěvovali některé pacienty, o které jsme se starali. Najednou se ozvala obrovská exploze, velmi blízko. A pak velmi rychle spustil poplach. Všichni se vrhli do chirurgického oddělení, které sousedilo s místností, kde jsem byla, aby pomohli zraněným a vytahali lidi z trosek. Nejprve jsme viděli spoustu zdravotnického personálu pokrytého krví a prachem, jak vychází z oddělení, a další, jak se vrhají dovnitř, aby pomohli."
Možná jste viděla, že izraelská armáda uvedla, že provedla úder v oblasti Násirovy nemocnice a že provádí předběžné vyšetřování. Lituje jakékoli újmy způsobené nezúčastněným osobám a novináře jako takové necílí. Jak víme, při tomto útoku bylo zabito 5 novinářů. Co si myslíte o jejich prohlášení?
"No, myslím si, že důkazy, které vidíme každý den za posledních 22 měsíců, ukazují pravý opak. Jsme svědky systematického, úmyslného a cíleného rozvracení a ničení zdravotnického systému v Gaze. V první řadě jsme svědky úmyslného útočení na zdravotnický personál. V poslední době jsme také zaznamenali útoky na novináře. Nemyslím si, že je náhoda, že při tomto útoku byli zřejmě zabiti čtyři novináři. Jakékoli vyjádření lítosti ze strany Izraelců považuji za nepravdivé."
Při předchozích útocích izraelské armády na nemocnice tvrdili, že jejich cílem byl Hamás. Z toho, co jste viděla v areálu nemocnice, kde jste strávil nějaký čas, viděl jste nějaké důkazy o tom, že Hamas v této infrastruktuře působí?
"Já ne, ani nikdo z mého týmu. Podporujeme několik jednotek v Násiru a jsme tam velmi často. Zdravotnický personál a další humanitární pracovníci v okolí Násirovy nemocnice se věnují poskytování život zachraňujících služeb. Nechodíme tedy po lidech a neptáme se jich, kdo jsou nebo co dělají. Kdyby tam však docházelo k vojenským aktivitám, nepůsobili bychom tam, protože by to nebylo bezpečné. Nic takového jsem neviděla. A myslím, že je důležité poznamenat, že tato zdravotnická zařízení a nemocnice jsou chráněny zákonem. Jakékoli vojenské akce proto musí být prováděny v souladu s mezinárodním právem a zásadami proporcionality a rozlišování. A když se podíváme na počet civilních obětí, který každým dnem rychle roste, je jasné, že tomu tak není."
Liz, zajímalo by mě, jaký dopad mají takové útoky na poskytování zdravotní péče v této nemocnici? Jaký dopad už měly?
"Je to další devastující rána a další hřebík do rakve zdravotnictví v Gaze. Násirova nemocnice je největším poskytovatelem kritické péče v celém pásmu Gazy. Je přetížená o 300 %. Chybí nám palivo, zdravotnický personál, zdroje, léky, elektřina, hygienické vybavení pro úklid nemocnic. A tak další cílený útok znamená, že chirurgické oddělení nelze používat. Zdravotnický personál, který byl zabit, nemůže operovat. A odhodlání lidí vracet se každý den do práce stále trvá. Ale každý den riskujete svůj život. Vím, že zdravotnický personál se každé ráno, když jde do práce, loučí se svými rodinami, protože je stále větší pravděpodobnost, že se nevrátí domů. To má extrémně devastující dopad na morálku zdravotnického personálu i širší populace.
Liz Orcocková, moc děkuji za váš čas. Děkuji.
Benjamin Netanjahu dnes večer také řekl, že Izrael zůstává odhodlán osvobodit všechny rukojmí a porazit Hamás. Nejnovější informace nám poskytne náš zahraniční korespondent Secunder Kermani, který je nyní s námi v Tel Avivu. Secu?
Aisho, na úvod je třeba zopakovat, že důvod, proč s vámi mluvíme odtud, z Izraele, a ne z Gazy, kde bychom podle našeho názoru měli být po boku palestinských novinářů, o nichž jsme právě slyšeli, je ten, že Izrael neumožňuje zahraničním novinářům nezávislý přístup do Gazy. Stejně jako ostatní svět jsme tedy odkázáni na jejich záběry, abychom získali představu o utrpení tamních obyvatel. Premiér Netanjahu, jak jste řekal, dnes popsal dnešní událost jako tragickou nehodu a uvedl, že izraelský stát hluboce lituje zabití těchto novinářů. Izraelské síly však během této války opakovaně zabíjejí novináře v Gaze v opravdu bezprecedentním měřítku.
Izrael se nyní ve své nejnovější ofenzivě nezaměřuje na jih území, kde k incidentu došlo, ale na okolí města Gaza. Jeho předměstí je v současné době bombardováno, mimo jiné robotickými vozidly naloženými výbušninami.
Dnešní zabití těchto novinářů podle mého názoru posílí mezinárodní výzvy, aby Izrael ustoupil od svého deklarovaného cíle plně ovládnout město Gaza. To je jistě něco, co většina Izraelců nechce. Chtějí místo toho vyjednat dohodu o propuštění rukojmích a na zítra je naplánován další velký protest. Nic z toho však zdá se nemá velký vliv na premiéra Netanjahua, jediného muže, který má na něj vliv, prezidenta Trumpa. Ten sice prohlásil, že není spokojen se zabitím těchto novinářů, zároveň však v posledních týdnech dal jasně najevo, že stojí pevně po boku izraelského vůdce.
