Izraelský útok na nemocnici v Gaze je zřejmě z mnoha ohledů válečný zločin
26. 8. 2025
Dvojitý úder Izraele na Násirovu nemocnici v Gaze, při kterém zahynulo pět novinářů, včetně zaměstnanců agentur Associated Press, Reuters, NBC a Al Jazeera, je potenciálním porušením mezinárodního práva v širokém smyslu.
Útok byl namířen proti civilní budově, konkrétně nemocnici, a při bezohledném dvojitém úderu zahynuli civilisté, mezi nimiž byli záchranáři a novináři. Všechny tyto skupiny by měly být podle mezinárodního práva chráněny.
V souhrnu to však ukazuje na něco mnohem temnějšího, na „hrozivý“ incident, jak jej označil britský ministr zahraničí David Lammy.
Kromě 20 lidí zabitých při útocích bylo podle šéfa Světové zdravotnické organizace Dr. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse dalších 50 zraněno, včetně pacientů, kteří již byli v kritickém stavu.
„Zatímco lidé v Gaze hladoví, jejich již tak omezený přístup ke zdravotní péči je dále omezován opakovanými útoky,“ uvedl Ghebreyesus na Twitteru. „Nemůžeme to říkat dost nahlas: ZASTAVTE útoky na zdravotnictví. Okamžité příměří!“
Mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Ravina Shamdasaniová výslovně spojila tyto problémy a ve svém prohlášení uvedla: „Zabíjení novinářů v Gaze by mělo šokovat celý svět – ne však do ohromeného mlčení, ale k akci, k požadavku na zodpovědnost a spravedlnost. Novináři nejsou terčem. Nemocnice nejsou terčem.“
Je dobře zdokumentováno, jak Izrael opakovaně útočí na nemocnice a zdravotnický personál, který je zabíjen, zraněn a unášen. Kritici však tvrdí, že bezohledné dvojité údery, při nichž IDF útočí na místo podruhé, když dorazí záchranáři a další civilisté, jsou stále častější taktikou.
Společné vyšetřování izraelského magazínu +972 a Local Call z července uvedlo, že IDF nyní rutinně provádí další útoky v oblasti prvního bombardování, přičemž někdy úmyslně zabíjí záchranáře a další osoby zapojené do záchranných prací.
„Pokud dojde k útoku na vysokého velitele, následuje další útok, aby se zabránilo záchranným pracím,“ uvedl jeden ze zdrojů magazínu +972, který podle něj byl přítomen při plánování izraelského útoku. „Zabíjejí první respondenty, záchranné týmy. Útočí znovu, přímo na ně.“
IDF sice uvedla, že zahájila vyšetřování útoku, a dodala, že její síly „v žádném případě neútočí přímo na novináře“, ale veřejné výroky izraelských představitelů prozrazují, že to je lež. Toto tvrzení je v přímém rozporu s vlastním prohlášením Izraele po zabití Anase al-Sharifa, známého novináře Al Jazeery, a čtyř jeho kolegů – opět na území nemocnice – na začátku tohoto měsíce, kdy bez poskytnutí věrohodných důkazů tvrdil, že Sharif byl terčem útoku jako člen buňky Hamásu.
Jak uvedla organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ve svém prohlášení po zabití Sharifa Izraelem: „IDF učinila nepodložená tvrzení, že mnoho novinářů, které úmyslně zabila v Gaze, byli teroristé, včetně čtyř zaměstnanců Al Jazeery – Hamzy al-Dahdouha, Ismaila al-Ghoula, Ramiho al-Refeeho a Hossama Shabata. CPJ klasifikuje takové případy jako vraždu.“
Před Sharifovou smrtí CPJ veřejně varovalo, že jeho život je v nebezpečí poté, co konkrétní izraelský vojenský mluvčí vyslovil věrohodné výhrůžky. „Jsme hluboce znepokojeni opakovanými výhrůžkami izraelského armádního mluvčího Avichaye Adraeeho vůči korespondentovi Al Jazeery v Gaze Anasu al-Sharifovi a vyzýváme mezinárodní společenství, aby ho ochránilo,“ uvedla regionální ředitelka CPJ Sara Qudah.
Pro některé vysoké představitele OSN je jediným závěrem, který lze z těchto útoků vyvodit, že Izrael zabíjí jediné svědky hladomoru, který způsobil v Gaze svou politikou.
Mezi nimi byl v pondělí i šéf agentury OSN pro Palestince Philippe Lazzarini, který odsoudil „šokující“ globální nečinnost vůči Gaze a obvinil Izrael z „umlčování posledních zbývajících hlasů, které informují o dětech umírajících v tichosti uprostřed hladomoru“.
Tento názor nejvýrazněji vyjádřil koordinátor pro mimořádné situace organizace Lékaři bez hranic v Gaze Jerome Grimaud, který truchlil nad smrtí novinářky Mariam Daggy, která spolupracovala s humanitární organizací.
